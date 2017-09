Atlético de Madrid vs Chelsea EN VIVO y en directo online en la Champions League 2017

Google Plus

Esto es fútbol. El Chelsea ha sido mejor en la primera parte pero quien se va ganando es el Atlético. El tanto de penalti de Griezmann puede valer oro.

Descanso en el Metropolitano.

45'. ¡A PUNTO DE MARCAR EL SEGUNDO EL ATLÉTICO! Disparo desde la frontal de Koke, despeje hacia el centro de Courtois y Saúl que se la encuentra casi mete el balón al fondo de la red.

Un minuto de prolongación.

Se está volviendo loco el partido en el Metropolitano.

42'. ¡CASI EMPATA EL CHELSEA! Falta despejada por la defensa del Atlético, disparo desde fuera de Marcos Alonso que rebota en un defensa y despista a Oblak. Salió rozando el poste...

40'. ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE GRIEZMANN!!! Bate el francés a Courtois desde los 11 metros.

38'. Agarrón de David Luiz en el área. No lo dudó Çakir. Va Griezmann...

38.' PENALTI PARA EL ATLÉTICO DE MADRID

El Chelsea está muy cerrado por dentro, de modo que las incursiones ofensivas de Juanfran y Filipe por bandas se antojan claves.

36'. ¡Evitó Cahill el gol de Griezmann! Internada de Juanfran al área, pase para el francés y en el primer palo la saca el defensor inglés.

34'. Falta en ataque de Morata sobre Godin.

32'. Por primera vez vemos división entre la afición y los jugadores del Atlético. Pitan los asistentes al Metropolitano la larga posesión de los ingleses.

30'. Sacó la falta Fabregas y la despejó Saúl.

29'. Falta peligrosa para el Chelsea en el lateral del área de Oblak.

26'. Intenta situarse en el partido el Atlético mediante posesiones largas. Falta mucha profundidad y se empiezan a ver los primeros aspavientos de los jugadores rojiblancos que lo están pasando mal.

23'. ¡La ha vuelto a tener el Chelsea! Salida con balón controlado de David Luiz, juego directísimo del brasileño que pone el balón al área y testarazo de Morata que detiene Oblak.

19'. Falta sacada rápidamente por Antoine Griezmann que se va muy pasada.

17'. No está cómodo el Atlético. El Chelsea está ejerciendo una presión muy alta y roba la pelota en zona muy peligrosa.

12'. ¡Al palo Hazard! Disparo lejano del belga que golpea en Saúl y se estrella en la madera. Primera gran ocasión del partido para el Chelsea.

¡YA HAY ONCES CONFIRMADOS!

Toda la información del encuentro con la previa del partido Atlético de Madrid vs Chelsea.

Fernando Torres habló con Álvaro Morata antes de que cerrara su traspaso al Chelsea. El 'Niño' le dio varios consejos, además de contarle cómo es la estructura del equipo londinense.

Torres estuvo cuatro temporadas en los 'blues' antes de volver al Atlético de Madrid y conoce a la perfección el club. Torres ha reconocido el asunto antes de verse las caras, en el partido de Champions que disputan este miércoles el Atlético de Madrid y el Chelsea, de la fase de grupos.

El colegiado turco Cünet Cakir es el elegido para pitar esta segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Veterano en el ámbito internacional del arbitraje. Un viejo conocido para los colchoneros en la competición europea, dirigió las semifinales en la pasada campaña ante el Real Madrid en el Vicente Calderón.

El Wanda Metropolitano tiene un aforo de 67.829 espectadores, con su gradería dividida en tres niveles, formando tres anillos continuos a excepción de la grada alta del lateral oeste.

Simeone: "No veo reflejo del Chelsea en nosotros"



“Lo de Diego Costa me lo reservo porque no está ya en el Chelsea. Morata es importantísimo en la cercanía del área, con grandísimos movimientos en la caja final y sobre todo con juego de espaldas. Con los movimientos de Hazard, Wiliam eso es clave... Como gran delantero que es rendirá a un gran nivel”.

Las principales variantes del actual Chelsea pueden verse en la zaga. Conte solo ha podido contar en un partido con el trio del equipo campeón formado por Azpilicueta, David Luiz y Gary Cahill, en el empate sin goles ante el Arsenal. Antonio Rüdiger, firmado de la Roma, ha entrado habitualmente junto al danés Andreas Christensen. César Azpilicueta ha sumado el mayor número de minutos en el inicio de temporada.

Además del cambio de cromos Matic/Bakayoko y la llegada de Rüdiger, Conte también miró al calcio para firmar al lateral italiano Davide Zappacosta (Torino). Del Leicester City llegó a última hora Danny Drinkwater, mientras que para la portería el conjunto de Londres se hizo con los servicios del ex del City, Willy Caballero.

Esta misma semana se formalizó el retorno del atacante hispano-brasileño al Atlético de Madrid. Costa anotó a 20 goles en las dos campañas que acabaron con el título en Stamford Bridge (2015 y 2017). Su sustituto, Álvarto Morata, ha entrado con fuerza en el equipo. El ex delantero de Real Madrid y Juventus ya suma seis goles en seis encuentros en el campeonato inglés. La pasada jornada firmó un hat-trick en la victoria 0-4 ante el Stoke City.

Con el nuevo esquema, David Luiz ganó presencia en el eje de la defensa, flanqueado por Azpilicueta y Cahill. Todos ellos, además, se refuerzan del trabajo y la aportación defensiva de los dos carrileros insaciables: Victor Moses y Marcos Alonso.

Hubo un punto de inflexión en el Chelsea campeón de la Premier League el pasado curso. Caía 3-0 en Londres contra el Arsenal en septiembre cuando Marcos Alonso saltó al césped del Etihad Stadium para reemplazar a Cesc Fàbregas y Antonio Conte decidió variar su esquema a un 3-4-3. En 40 minutos, los Gunners habían decidido el duelo ante su rival ciudadano. El cambio transformó la temporada del Chelsea, que finalizaría la jornada en la octava posición de la Premier League pero conquistando el campeonato.

La implantación del esquema 3-4-3 cambió el rumbo del Chelsea la pasada temporada. Antonio Conte ha reemplazado algunas piezas, pero sigue fiel al sistema con el que conquistó el título.

Posibles onces iniciales:



Atlético de Madrid: Oblak, Filipe, Godín, Savic, Juanfran, Koke, Saúl, Thomas, Gabi, Correa y Griezmann



Chelsea: Courtois, Rudiger, David Luiz, Azpilicueta, Moses, Marcos Alonso, Bakayoko, Kante, Pedro, Fábregas y Morata.

El Chelsea viaja a Madrid sabiendo las posibilidades, pero con pies de plomo. No es la primera vez que rojiblancos y los 'blues' se enfrentan en Europa, y siempre ha vencido el Atlético de Madrid desde que Diego Pablo Simeone se encuentra en el banquillo. Aunque los de Conte llegan con muy buenos números y mejores sensaciones en los partidos que ya han disputado, parece que estará muy igualado.

Muchas han sido las veces que los rojiblancos han estado muy cerca de la orejona, dos finales y estar entre los cuatro primeros desde que Simeone llegara al banquillo. Un paso más es lo que les ha faltado para conseguirlo y este año el grupo y las incorporaciones que llegarán en enero hacen que se ilusionen con la competición y que de nuevo crean en poder conseguir a lo más alto. Y todo pasa por el Metropolitano y en conseguir puntos ante un Chelsea que no se lo pondrá nada fácil.

El Atlético de Madrid, llega a la segunda jornada de la fase de grupos con un punto tras el empate de su viaje a Roma, el tercero en discordia del grupo. Mientras que el Chelsea contra el Qarabag -el más débil- no tuvo problemas, y consiguió los tres puntos para ponerse como primero de grupo temporal. Ellos saben que son el máximo rival el uno del otro y afrontan este primer encuentro como uno de los partidos de la temporada, la concentración y el esfuerzo será clave.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Atlético de Madrid vs Chelsea en vivo, perteneciente a la 2ª jornada de la Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano a partir de las 20:45 horas.