Simeone: "No veo reflejo del Chelsea en nosotros"

Diego Pablo Simeone. FOTO: Club Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha atendido esta tarde a la prensa para hablar del choque ante el Chelsea de mañana. El “Cholo” aseguró que el encuentro ante los ingleses será uno de los más difíciles de la fase de grupos y que, a partir de él, se verá el futuro del Atleti en la competición.

Uno de los temás más tocados por los medios fue Diego Costa. Sobre los problemas del hispano-brasileño en Inglaterra, el técnico no quiso pronunciarse. Pero sí se pronunció a la hora de comparar a Costa con Morata, aunque no fue muy claro, se centró más en Morata.

“Lo de Diego Costa me lo reservo porque no está ya en el Chelsea. Morata es importantísimo en la cercanía del área, con grandísimos movimientos en la caja final y sobre todo con juego de espaldas. Con los movimientos de Hazard, Wiliam eso es clave... Como gran delantero que es rendirá a un gran nivel”.

Simeone hizo una comparación con el Chelsea de hace 3 años y el de hoy: “Este Chelsea es diferente al de 2014, este me encanta, trabajo colectivo para defender, intensidad, el equilibrio... Por eso ganó la Premier como lo ganó. Es un rival duro con las ideas claras, con un entrenador con capacidad para transmitir lo que quiere. Será un partido bonito, espero que podamos llevar el partido donde nos sintamos cómodos”.

También se habló de que el juego del Atleti es una referencia para Conte. El entrenador rojiblanco dejó claro que no lo ve así, no encuentra el reflejo del Atleti en el Chelsea. Cree que en el fútbol no hay una sola fórmula, que todas son buenas y que ellos son siempre competitivos.

“Sí, son los dos mejores del mundo. Me encantan los dos”. Así habló el “Cholo” de Courtois y Oblak. En la misma línea fue preguntado por quién era mejor, si él o Conte y sentenció que era mejor el entrenador italiano.

Por último, se le preguntó por cómo elige el once y por el lateral Giménez: “Me enfoco en las características del equipo propio y del rival. No pienso en un futbolista sino como compaginar el equilibrio del equipo entero. Puede quedarse fuera uno que juegue bien pero que ese partido se necesite otro que equilibre más el equipo”. Sobre Giménez dijo que es importante tanto como lateral como en el juego aéreo. Y que cuando juega, le equipo tiene muchas oportunidades a pelota parada, algo favorable en partidos como el de mañana.