Conocida la fecha y el horario del Celta-Atlético de Madrid

El Celta será el rival del Atlético en la novena jornada || FOTO: VAVEL

Ya se conoce el calendario completo de la novena jornada de LaLiga Santander en la que el Atlético de Madrid viajará a tierras gallegas para enfrentarse al Celta de Vigo.

El choque ante el equipo dirigido por Juan Carlos Unzue se disputará el domingo 22 de octubre a las 16:15, en el llamado “horario premium” que abre la tarde dominical de fútbol en Primera División.

Partido trampa en Balaídos

El partido ante el Celta llegará en un contexto delicado para los del Cholo Simeone, ya que antes de viajar a Vigo recibirán al FC Barcelona en el Wanda Metropolitano en un duelo de altísima exigencia en el que probablemente no solo estén en juego tres puntos, sino también el liderato del campeonato. Además será el primer gran partido de Liga que se vivirá en la nueva casa rojiblanca de modo que a buen seguro el equipo centrará todos sus esfuerzos en dar la mejor imagen en ese partido. Posteriormente el Atlético afrontará el doble encuentro consecutivo de Champions ante el Qarabag azerí. Especialmente el doble duelo de Liga de Campeones ante la cenicienta del grupo puede despistar a los rojiblancos y es que la competencia con Roma y Chelsea por quedar entre los dos primeros del grupo C se prevé muy igualada de modo que un tropiezo ante los de Gurban Gurbanov no se puede contemplar de ninguna manera.

En concreto el miércoles 18 de octubre el Atlético jugará en la lejana Azerbaiyán a las 18:00 hora española. Cuatro días después afrontará el partido ante el Celta, la semana siguiente recibirá al Villarreal y de nuevo entre semana les visitará el Qarabag. Los duelos ante los célticos y ante el submarino amarillo parecen menos atractivos pero serán igual de importantes para el devenir de la temporada.

Buenos recuerdos del coliseo vigués

Sin embargo hay un dato positivo: Al Atlético se le da muy bien jugar en el campo del Celta. Desde que los vigueses regresaron a Primera allá por 2012 los rojiblancos no han perdido en Liga en este campo. La primera temporada ganaron los del Cholo Simeone por 1-3, a continuación vinieron dos 0-2 consecutivos, especialmente positivo el primero con doblete de David Villa el año en que se ganó la Liga y esta última temporada un contundente 0-4 que cambió la mala dinámica con la que había empezado el equipo con sendos empates ante los recién ascendidos Alavés y Leganés.