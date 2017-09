El Atleti repite exhibición en el Metropolitano

Google Plus

El Wanda Metropolitano se preparó para albergar su segundo partido tras ser inaugurado el pasado sábado frente al Málaga. El Atlético dio la bienvenida a su nuevo estadio con la victoria frente al equipo blanquiazul, en el que sería el primero de los tres choques que los colchoneros disputarían en menos de una semana. Tras ganar al Athletic en Bilbao por 1-2 la pasada jornada, con goles de Carrasco y Correa, los de Simeone llegaban más que preparados a uno de los duelos más importantes que ofrece la Liga Santander. Enfrente, el Sevilla, que tras vencer a Las Palmas acumulaba el pleno en imbatibilidad. Los andaluces llegaban a la capital en el segundo puesto de la tabla clasificatoria tras un bache en el que empató frente al Espanyol.

Simeone al frente del Atlético y Berizzo dirigiendo al Sevilla, ambos técnicos argentinos y con una estadística elevada. Se preveía un partidazo y así fue. El primero, ofreció varias rotaciones en el once titular con respecto al partido en San Mamés. Torres y Giménez se habían caído de la convocatoria por decisión técnica y Vrsaljko volvía con intenciones de jugar, y tuvo su oportunidad. Con el croata en la banda derecha y Vietto en la delantera junto a Griezmann se consolidaba la alineación de Simeone.

Berizzo también apostó por los cambios en su once de inicio. Hasta siete fueron las rotaciones que el argentino incluyó con respecto al partido frente a Las Palmas: Nico Pareja, Escudero, Kjaer, Ganso, Krohn-Dehli, Correa y Ben Yedder. Los tres últimos sí que tuvieron minutos frente al Atlético, y es que por más que el técnico sevillista hiciese cambios, los goles no llegaron.

Imagen: Daniel Nieto - VAVEL

De inicio salió mejor el Atlético, aunque con el paso de los minutos fue el Sevilla quien fue ganando posición hasta casi igualarla. Los goles no llegaron en la primera mitad, pero sí las ocasiones. La más clara, de Filipe Luis con un zurdazo que se estrelló contra la esquina derecha del travesaño avisando de lo que estaba aún por suceder. Pablo Sarabia tuvo también la suya con un remate que llega a tocar Savic en un intento de despeje, casi marcando en su propia portería.

Tras el descanso, el Atlético salió más enchufado que nunca. Tanto que en el minuto uno de la segunda parte ya puso el marcador a su favor. Se arranca Vietto desde el centro del campo y filtra un pase hacia la banda izquierda en la que Carrasco lucha cuerpo a cuerpo con un defensa sevillista para ganarle la carrera y después hacerse con el balón. Tras batir a Sergio Rico ya en el área sevillista, hace un quiebro y remata a portería vacía anotando el primer gol del encuentro. El belga corrió a celebrarlo con los aficionados que en el fondo sur se encontraban; con rabia, como si de un gol importante se tratase. Y es que para los de Simeone, cualquier partido es una final, cualquier gol es signo de victoria y más aún si el que está enfrente es el Sevilla.

No se conformaron con poco. El Atlético siguió insistiendo mientras el Sevilla se hacía de nuevo con la posesión de balón, que no le duró mucho puesto que 25 minutos después, Yannick Carrasco le filtra un pase a Griezmann, que no llega a rematar y se la cede a Filipe Luis fuera del área, que se la devuelve al galo para anotar el tanto definitivo que sentenciaría el partido y por tanto la victoria del conjunto local.

Imagen: Daniel Nieto -VAVEL

Imagen: Daniel Nieto -VAVEL

Como es costumbre, tras el segundo gol el Atlético se limitó a tocar la pelota en el centro del campo y a defender. Thomas llegó para dar descanso a Griezmann, pensando probablemente en el partido de Champions contra el Chelsea del próximo miércoles y el encuentro terminó con victoria culminando una gran semana para los rojiblancos. Tres victorias seguidas, la bienvenida a su nueva casa y la esperada llegada de un Diego Costa que, tras diez horas de vuelo y un reconocimiento médico a primera hora de la mañana, se colocó a las 13h de esta mañana en el palco del Wanda Metropolitano para celebrar, entusiasmado, los goles de 'su Atlético de Madrid'.

Las estrellas del Atlético en la 6ª jornada de Liga

Sime Vrsaljko: el croata volvió tras su lesión hace casi un mes y su rendimiento es el mismo de siempre. Dueño de la banda derecha y veloz, participativo en jugadas de ataque y eficiente en la defensa. No hay duda de que es el perfecto sustituto de Juanfran.

Lucas Hernández: diez para el compañero de Savic en esta jornada. Si bien fue uno de los mejores del Atlético e incluso del partido. Tanto en pequeñas labores en la parte alta como en su gran tarea defensiva. Rápido, eficiente y contundente; el francés no permitió el paso de los delanteros sevillistas y fue uno de los responsables de por qué el Sevilla no terminaba sus jugadas cuando se acercaba al área.

Carrasco: el mejor del Atlético sobre todo en la segunda mitad. Anotó el primer gol del encuentro nada más salir al terreno de juego tras el descanso y fue vital en la salida de balón permitiendo elaborar jugadas de ataque desde el minuto uno.

Griezmann: sobresaliente, como siempre. El francés fue el encargado de poner la guinda al pastel haciendo el segundo tanto que sentenciaría el partido para los rojiblancos. Repitió como goleador en el Wanda Metropolitano y fue sustituido de cara al choque de Champions frente al Chelsea en el que será vital tenerle a disposición.

Vietto: poco a poco va demostrando lo que sabe. El argentino fue uno de los protagonistas en la primera jugada de gol filtrando un pase en profundidad viendo la posición de Carrasco, que después hizo el resto. A pesar de no marcar, Simeone viene apostando por él desde el inicio de temporada logrando hacerle hueco en el once titular.