Diego Costa: "El Atlético es mi casa y aquí estoy"

Diego Costa, feliz de nuevo en el Atlético. FOTO: Carla Cortés - VAVEL

Lo que parecía tan lejano, ya es una realidad: el Chelsea y el Atlético han llegado a un principio de acuerdo por Diego Costa; ya sólo falta que éste pase reconocimiento médico y formalizar el contrato para zanjarlo. El delantero, que aterrizó en la capital el viernes, se mostró feliz: "Estoy contento. Ha tardado demasiado, pero ha tenido un final feliz. Ahora a esperar para ver a los compañeros y empezar a entrenar".

"Siempre te pones un poco aprensivo con el tiempo que va pasando, pero Miguel Ángel Gil ha hecho un gran esfuerzo y se lo agradezco mucho, como a toda la gente del club. Estoy muy feliz e intentaré de alguna manera dar las gracias". Diego Costa expresaba su gratitud al Atlético por medio de estas palabras, dado que por fin podrá volver a jugar, a partir de enero, en el club que desea: "Todos sabemos que tenía ganas de volver. Tampoco voy a ser ingrato con el Chelsea, que allí también era muy feliz, jugando en un equipo que era muy grande. El Atlético es mi casa y aquí estoy".

El hispano-brasileño explica su partida del equipo inglés: "No es algo que quería que fuera de esa manera, eso jamás. Tengo cariño especial por la gente del Chelsea. No soy una persona que iba a manchar la imagen y lo que yo he hecho allí. Saben la persona que soy, y de alguna manera lo han hecho facilitar porque yo me quería ir. Estoy aquí y es otro tema".

Costa viene, sobre todo, con muchas ganas de aportar todo lo que pueda: "Las ganas es algo que siempre voy a aportar de mi parte. Espero dar lo mejor, como siempre ha sido, y ojalá que las cosas me salgan bien".

Dado que no podrá jugar hasta enero por causa de la sanción impuesta por el TAS, Diego Costa se pondrá a las órdenes del Profe Ortega hasta entonces: "Después de tres meses parado, entrenando alguna cosa... No estoy tan mal como algunos dicen. Estoy bien, y aquí tenemos al Profe Ortega, que me va a poner fino. Me dan miedo sus entrenamientos, no la báscula", bromeaba el delantero.