La Firma de Atleti VAVEL: pleno al 15 en La Catedral

Pleno al 15 en La Catedral

San Mames fue el escenario donde el Cholo consiguió el pleno al 15 de victorias a domicilio y sigue con el idilio en este campo. La Catedral presumía de ambientazo a pesar de ser jornada entre semana. El equipo madrileño consiguió una imponente victoria en la segunda mitad con Griezmann como protagonista. A pesar de Estrada Fernández, el conjunto consiguió los tres puntos.

ESTRADA FERNÁNDEZ

El árbitro no tuvo una actuación buena. Los más perjudicados fueron los rojiblancos. Un penalti que no era, un gol anulado a Griezmann por fuera de juego y un penalti no pitado a favor del Atleti fue el balance que no gustó a los del “Cholo”. Aunque los pupilos de Simeone se llevaron los tres puntos.

GRIEZMANN

El protagonista del encuentro. Su actuación fue determinante y muy decisiva en distintas jugadas. El propio Simeone declaró en rueda de prensa que había sido su mejor partido en lo que va de temporada, algo de lo que no cabe duda. De sus botas salieron los dos tantos del Atleti tras dos asistencias a Correa y Carrasco, pero no solo eso. En la primera parte, el árbitro Estrada Fernández le anuló un gol previa falta de Godín a San José. En la segunda parte el francés fue el dañado por un penalti de Laporte, que no fue pitado. También fue privado de otro gol cuando el línea levantaba la bandera por estar en fuera de juego.

OBLAK

Se convirtió, sin duda y de nuevo, en el salvador del equipo. Ha conseguido levantar un muro en su portería y ni desde el punto de penalti consiguen tumbarlo. Volvió a dar su mejor versión, sacó una mano clave tras un penalti lanzado por Aduriz. El esloveno tiene unas estadísticas de récord con tres penaltis consecutivos parados y ha detenido el 60% de los balones que le llegan. En el tramo final volvió a tener una actuación decisiva sacando un par de manos.

ROTACIONES EN EL ONCE INICIAL

EL “Kuko” Zigada y Simeone sorprendían a todos con sus once iniciales. Los leones partían sin Iñaki Williams y colocó en el ataque a Aduriz, Raúl García y Muniain. Simeone dejaba fuera a Carrasco y colocaba a Gimenez como lateral derecho y a Gaitán. Ambos se resguardaron en defensa perdiendo fuerza en el ataque. La acumulación de partidos de esta última semana podría ser el motivo de los cambios.

CORREA

Como venimos contando desde el inicio de temporada, el papel del argentino en el equipo es cada vez más importante y la confianza del Cholo en él es un hecho. En el partido de ayer, “Angelito” volvió a demostrar lo que vale. Volvió a abrir el marcador, estuvo muy participativo en el ataque y desbordó en diversas ocasiones. Al final, se está convirtiendo en el goleador del equipo, ante la tan discutida falta de gol del equipo.

THOMAS

El centrocampista ghanés continúa abriéndose hueco en el once del “Cholo” volviendo a ser titular. Se ha convertido en el fichaje de Simeone en esta temporada. Su participación siempre es de destacar, ante el Athletic demostró equilibrio, mordiente e intensidad a la modular. Tras la no titularidad de Gabi, puede hablarse del sustituto del canterano.

CARRASCO

Las actuaciones del belga no han tenido su fruto desde que comenzase la temporada. Su salida al campo fue determinante pues, además de dar tranquilidad al equipo en los últimos minutos, marcó el gol que supuso la victoria rojiblanca.