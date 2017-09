Athletic Club de Bilbao - Atlético de Madrid: puntuaciones del Atlético, jornada 5 de La Liga Santander

Foto: VAVEL.com

El Atlético de Madrid visitaba La Catedral con la única y firme intención de sumar una victoria más en la competición liguera. Los rojiblancos están en línea ascendente en cuanto a juego y resultados, como se vio, sobre todo, en la gran segunda parte cuajada ante el Athletic. Gaitán y Griezmann se toparon con un enorme Kepa en la primera mitad, y Oblak paró un decisivo penalti a Aduriz al filo del descanso.

En el segundo acto, el claro dominio de los del Cholo se convirtió en dos golazos colectivos del Atlético. El primero, en el minuto 55, empezó con un pase de genio de Griezmann a Koke y acabó con éste regalando el gol a Correa. El segundo, en el minuto 72, lo firmó Yannick Carrasco gracias a un magistral pase de Antoine de espaldas a la portería rival. El francés se quedó sin su gol porque le anularon dos tantos de manera dudosa. El gol del Athletic lo hizo Raúl García ya en el tiempo de descuento, que solo sirvió para maquillar el resultado.

El Atleti suma y sigue esta temporada. No sabe lo que es perder y afronta un trepidante duelo contra el Sevilla, del que le distan solo dos puntos, con el incentivo que supone ganar en San Mamés.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Simeone

8 | El técnico argentino apostó por un once novedoso en San Mamés respecto a lo esperado. Giménez ocupó la demarcación de lateral derecho con el objetivo de cubrirse defensivamente y tapar la banda izquierda del Athletic de Muniain y Balenziaga, y lo logró. El cambio más arriesgado lo hizo metiendo de inicio a Nico Gaitán que, pese a que dio al palo en la primera parte, no realizó un buen partido y fue el primero en ser sustituido. La pareja compuesta por Thomas y Saúl en el doble pivote cada vez da mejores resultados al equipo, liberando a Koke en ataque, que ayer fue fundamental para lograr la victoria.

El Cholo sacó en la segunda parte a Carrasco, que metió el segundo y definitivo tanto del partido, y a Gabi, para reforzar el mediocampo y proteger el resultado. Al final, un once que no convencía acabó resultando y sumando tres puntos vitales a domicilio.

Oblak

9 | El guardameta esloveno demostró en San Mamés ser, de lejos, el mejor portero de Europa hoy en día. Volvió a ser providencial para su equipo parando un dudoso penalti pitado a favor del Athletic, al término de la primera parte. Jan Oblak adivinó el lado al que disparó Aritz Aduriz y sacó una mano prodigiosa que repelió el balón lejos de la portería. Además, se mostró muy seguro en el juego aéreo y realizó otra magnífica parada en el minuto 85 de partido a Muniain que evitó a los leones meterse en el partido.

Giménez

7 | Ocupando la demarcación de lateral derecho en un partido de altura, el defensa uruguayo logró el objetivo de tapar las internadas por banda izquierda de Muniain y compañía. José María Giménez empezó el partido sufriendo, con el Athletic intentando aprovechar la banda de un central reconvertido en lateral para hacer daño. Sin embargo, el jugador se fue asentando en la posición con el paso de los minutos, hasta acabar dejando sin ideas al conjunto vasco. No pudo aportar la profundidad que acostumbran los laterales rojiblancos debido a que se tuvo que sacrificar defensivamente.

Savic

6 | El central montenegrino volvía a la titularidad acompañando a Godín en la zaga. Estuvo bien en el juego aeréo durante todo el partido, pero un error en un despeje pudo condenar al equipo si Raúl García llega a acertar de cara a portería. Además, el gol del Athletic vino por un centro que no despejó y dejó rematar a placer a Rulo, sembrando un nerviosismo innecesario en los últimos instantes del partido.

Godín

7 | Luciendo el brazalete de capitán ante la ausencia de Gabi, Diego Godín fue el líder de la zaga rojiblanca. Ganó todos los duelos aéreos y disputas con los delanteros del Athletic, siendo un auténtico muro. No cometió errores y estuvo muy seguro durante todo el encuentro.

Filipe Luis

6 | El lateral brasileño no realizó su mejor partido con el Atlético de Madrid y tuvo que irse del terreno de juego antes de tiempo (minuto 78) por unas molestias físicas. Filipe fue el protagonista de una de las acciones más polémicas del partido. El lateral se complicó en la salida de balón y Raúl García le metió en problemas. Éste acabó en el suelo dentro del área y el colegiado interpretó la acción como penalti, a pesar de que el defensa tocó balón. Filipe Luis no brilló como acostumbra en ataque y se reservó a la hora de subir por banda izquierda.

Thomas

8 | El '5' del Atlético de Madrid ha aterrizado con muy buen pie en el once titular del equipo. Salió de inicio ante el Málaga y también en San Mamés. No es de extrañar que Thomas Partey se haya ganado la total confianza del cuerpo técnico y ante el Athletic volvió a demostrar por qué. Sin perder un solo balón en todo el partido, Thomas fue un seguro en el mediocampo rojiblanco. Aseguró pases, hizo jugar al equipo y salió de la presión con una veteranía pasmosa a pesar de sus 24 años. El jugador ghanés no sabe lo que significa la palabra "presión" y no le da ningún respeto sentar a Gabriel Fernández en el banquillo. Es un jugador de la cantera que se va metiendo a la afición en el bolsillo en cada partido.

Saúl

7 | El centrocampista colchonero ocupó el pivote defensivo junto a Thomas. Saúl Ñíguez, como casi siempre, hizo muy buen trabajo durante todo el partido. Disputó los 90 minutos y, pese a que esa posición no le permite brillar en ataque, corrió, presionó y robó balones como el que más. Tenía el difícil papel de hacer de "Gabi" en San Mamés y cumplió sin problemas.

Koke

8 | Al contrario que Saúl, Koke Resurrección pudo olvidarse en cierto modo de la parcela defensiva para jugar en esa segunda línea del ataque en la que tanto destaca. Simeone cada vez otorga más protagonismo al canterano ofensivamente y, con la asistencia de ayer, ya suma dos goles y tres asistencias en las cinco primeras jornadas de liga. Koke fue protagonista en el primer tanto del equipo, robando y desmarcándose dentro del área, para recibir y poner en bandeja el gol a Ángel Correa.

Gaitán

5 | Simeone otorgó al jugador una oportunidad brillante para reivindicarse en un partido muy complicado, pero Nico Gaitán no supo aprovecharla. Empezó el partido desorientado y nervioso, tomando malas decisiones que costaron a su equipo pérdidas de balón innecesarias. Es cierto que dio al palo en la primera parte y que si hubiera marcado ese gol, hablaríamos de otro Gaitán, pero no lo hizo. Solo protagonizó esa buena acción y fue el primer cambio del partido. Salió en el minuto 59 por Carrasco y sigue sin despejar las dudas sobre su costoso fichaje.

Correa

8 | El delantero argentino sigue dando de qué hablar. Si ya firmó una asistencia de cine el pasado sábado ante el Málaga, en San Mamés fue el autor del primer y más importante gol del encuentro. Fue quien abrió la lata. En el minuto 55 de partido, Correa se adentraba en el área pidiendo el balón a Koke ante la salida de Kepa, su compañero le vio y le asistió de fábula y él, como buen delantero centro, estuvo ahí para empujarla. Correa se ha consolidado como pareja de Griezmann en ataque y sus cifras explican por qué: dos goles y una asistencia en esta temporada. En el minuto 71 de partido fue sustituido, dando entrada a Gabi, con el objetivo de mantener las diferencias en el luminoso.

Griezmann

9 | Antoine Griezmann vuelve a ser Antoine Griezmann. Vuelve a ser ese jugador diferente que tanto bien hace al Atleti y que tanto se le echa en falta cuando no está. Con él en el campo, al equipo no le falta ni gol ni magia. Marcó el histórico primer gol en el Wanda Metropolitano y ayer se vistió de asistente para que otros marcaran. Pariticipó en los dos goles y fue el mejor del partido, junto a Jan Oblak.

Primero filtró un balón brillante a Koke que acabó en el gol de Correa en un alarde de visión de juego y técnica individual, y después, de espaldas a portería, puso un magnífico balón a Carrasco superando a la defensa rival que acabaría siendo el 0-2. El francés marcó dos goles, pero los dos fueron anulados, uno por previa falta de Godín y otro por fuera de juego inexistente. Antoine se quedó sin su gol, pero dio una clase magistral en el tapete verde de San Mamés.

Carrasco

7 | Salió en el minuto 59 de partido por Nico Gaitán y fue un dolor de cabeza para la zaga del Athletic. No protagonizó demasiadas jugadas de peligro, pero apareció cuando más se le necesitaba para marcar el segundo gol de los suyos y decidir el encuentro. El belga pide la titularidad a gritos.

Gabi

6 | Entró al terreno de juego en el minuto 71 por Correa, uno de los mejores del encuentro. El capitán está sabiendo llevar a la perfección ese rol más secundario en el equipo y cumplió cuando salió al campo. Su función era contener las intentonas del Athletic para reducir diferencias en el luminoso, y cuando esto ocurrió ya era demasiado tarde.

Lucas

7 | Sustituyó al lesionado Filipe Luis en el minuto 78, con el único objetivo de tapar a Lekue y evitar que se adentrara por su carril. Lo hizo con nota, ganando cada duelo individual que tuvo desde su entrada hasta el final del partido.