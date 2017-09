El Atleti arrasa La Catedral con baile de Antoine

Google Plus

La Catedral del fútbol español abría sus puertas para albergar un `clasicazo´ entre el Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. San Mamés presumía de tener una buena afluencia de público, a pesar de tratarse de una jornada intersemanal disputada en día laborable. A priori, el hecho de los dos equipos hubieran jugado hace apenas tres días podría influir en el ritmo del encuentro, pero desde que sonó el pitido inicial se pudo comprobar que los dos equipos saldrían con absolutamente todas sus armas a por los tres puntos.

Estaba en juego una victoria importante. Los leones llegaban de caer por la mínima en Gran Canaria, mientras que el Atlético logró imponerse al Málaga en su debut en el Wanda Metropolitano. Dos dinámicas muy diferentes de dos equipos que se enfrentaban a su primer gran examen de esta nueva temporada. Y había que pasarlo con nota.

Los dos entrenadores sorprendían con sus onces iniciales. El "Kuko" Ziganda sentaba a Ikañi Williams y apostaba por un tridente de ataque con Aduriz, Raúl García y Muniain, mientras que Simeone alienaba de inicio a Giménez de lateral derecho y Gaitán, dejando fuera a Carrasco. Ambos técnicos sacrificaban la parcela ofensiva para resguardarse en defensa, muestra inequívoca de mutuo respeto.

Sin más dilación, el encuentro comenzó con el Atlético queriendo la pelota y el Athletic arrebatándosela en una demostración de "esta es mi casa, aquí mando yo". Los del Cholo, ataviados con la tercera equipación, se cerraban atrás, no querían sustos en el inicio y había que aguantar el chaparrón inicial. La primera ocasión fue para los locales. Lekue armó un disparo desde fuera del área que atrapó Oblak sin problemas. Poco a poco, el Athletic se fue creciendo y, pese a que no gozó de ninguna ocasión clara en la primera mitad, sí daba la sensación de estar mejor plantado en el terreno de juego que el rival.

Griezmann fue el primero en hacer trabajar a Kepa Arrizabalaga, con un lanzamiento de falta directa que desvió la barrera y atajó el joven guardameta. Nico Gaitán fue el protagonista de la mejor ocasión del primer período. Llegó en el minuto 34. El argentino, que no estaba firmando un gran encuentro hasta el momento, presionó y robó el cuero a Núñez, plantándose solo contra Kepa. El palo derecho de la portería escupió el disparo del jugador rojiblanco, no sin que antes el portero llegara a tocar el balón con la punta de los dedos.

Desde ese momento, el partido daría un giro de 180 grados y pasaría de jugarse en mediocampo, a hacerlo en las dos áreas. La zaga bilbaína no se había recuperado del susto de Gaitán cuando, al no despejar bien un balón colgado, dejó solo a Griezmann en el segundo palo. El francés, absolutamente solo, aunque algo escorado, no logró ver portería por otra gran intervención de Kepa, que sacó la rodilla y volvió a evitar que el Atleti se adelantara en el luminoso.

Al filo del descanso llegó una de las acciones más polémicas del partido. Filipe Luis se metió en un lío al borde del área ante la siempre incesante presión de Raúl García, que estuvo en todas. El delantero acabó en el suelo intentando arrebatar el balón a su ex compañero y Estrada Fernández interpretó aquella acción como penalti, ante la indignación y sorpresa de la defensa atlética. Los del Cholo no se podían creer que, después de perdonar dos ocasiones claras para ponerse por delante, fuera el Athletic quien fuera a hacerlo. Pero no fue así.

Oblak sintió envidia de Kepa y decidió arrebatarle la capa de héroe, aunque solo fuera por un instante. Ese instante en el que Aduriz disparó desde los once metros y el esloveno adivinó la dirección, sacando una mano prodigiosa que salvaba a los suyos. Parada magistral de un Oblak que parece no tener techo bajo palos. Así acabó la primera parte, con empate sin goles a pesar de todo lo que había sucedido en el césped.

Fuente: La Liga

Los segundos 45 minutos fueron otra historia. Quién sabe que les diría Simeone a los suyos, que el Atlético salió diciendo algo así como "qué me importa que sea tu casa, estos tres puntos son míos". Los colchoneros tiraron de orgullo y casta para empezar a dominar en La Catedral. Hasta que, en el minuto 55 de partido, llegó la primera genialidad de Antoine Griezmann de la noche. Koke robó en la salida de balón muy cerca del área rival, se la cedió al francés y éste, de memoria, le filtró un pase medido rompiendo la defensa local. Koke hizo lo difícil ante la salida de Kepa y regaló a Ángel Correa el primer gol de la noche (0-1). El argentino sigue siendo decisivo y dando la razón a Simeone.

Fuente: Atlético de Madrid / Ángel Gutiérrez

Ziganda veía cómo el Atlético se acomodaba en el partido, todo lo contrario a su equipo, así que buscó un cambio con la entrada de Williams y Beñat. Por su lado, Simeone sacó a Gaitán por Carrasco, buscando la velocidad del belga para hacer daño al rival.

Mientras, Griezmann seguía a lo suyo. El línier le invalidó un gol en posición dudosa de fuera de juego y el árbitro le privó de un posible penalti que Laporte pudo cometer sobre él mismo. Estaba en todas. El colegiado y Kepa le estaban dando la noche, así que decidió coger la varita y seguir haciendo trucos. No pregunten cómo, pero el delantero francés controló un balón de espaldas a portería y puso un balón perfecto a Yannick Carrasco superando a toda la defensa rojiblanca (0-2, minuto 72). El belga controló y batió a Kepa por el palo largo, marcando el segundo tanto que decidía definitivamente el partido. Esta vez, el gol fue lo de menos, ante una jugada y asistencia de libro del francés.

Fuente: Atlético de Madrid / Ángel Gutiérrez

¿Y el Athletic? Eso mismo se preguntaba San Mamés. Solo Raúl García intimidó a Oblak con un disparo de volea que se fue rozando el travesaño. Por demás, en la segunda parte, era todo Atlético de Madrid. Sin embargo, sí que es cierto que el segundo tanto de Carrasco hizo mella en el orgullo de los leones e intentaron hacer un último intento con más cabeza que corazón, aún sin dar la sensación de poder cambiar el inevitable rumbo que había tomado el encuentro.

A falta de escasos minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, Muniain puso a prueba a Oblak desde lejos con un disparo raso ajustado al palo que el esloveno desvió a córner y Williams anotó un tanto que no subiría al marcador al estar claramente en situación de fuera de juego. Raúl García (1-2) acortó distancias en el minuto 91 gracias a un centro de Balenziaga desde banda izquierda que ni Savic ni Gabi lograron despejar. El gol, puramente anecdótico, maquillaba un resultado que reflejaba la superioridad de los colchoneros en un complicado escenario como San Mamés.

El Atlético cuenta sus partidos por victorias y ya suma dos de manera consecutivas. Los del Cholo no saben lo que es perder en las primeras cinco jornadas de La Liga Santander y esperan al Sevilla en el segundo partido en el Wanda Metropolitano, con el aliciente que supone haber sumado tres puntos a domicilio y estar dando un nivel de juego cada vez mayor. El Atleti carbura y promete.