Vrsaljko vuelve a caerse de la lista de convocados

Tenía que terminar el último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de viajar a Bilbao para el enfrentamiento con el Athletic en San Mamés. Para que saliera Diego Pablo Simeone a la ya habitual rueda de prensa para dar la lista de jugadores que le acompañarán en el viaje a por los tres puntos. En un partido en el que lo madrileños no lo tendrán nada fácil, será un rival difícil y duro y su segundo en apenas tres días en dos semanas en las que apenas tendrán descanso.

Novedades en la convocatoria

La principal novedad para Diego Pablo es la vuelta de Jose María Giménez, que tras caerse de la lista de convocados del partido ante el Málaga por una golpe en la rodilla, ya ha podido ejercitarse con normalidad y volverá a los elegidos del técnico argentino. Seguramente será uno de los que esté dentro del once titular para enfrentarse al Athletic.

Los que se quedan fuera

Se echa de menos desde hace varias semanas a dos jugadores importantes de los guerreros del 'Cholo'. El centrocampista Augusto Fernández y el lateral Sime Vrsaljko. El argentino a causa de la lesión muscular con la que llegó de la concentración con la Selección argentina de la que no ha logrado llegar a tiempo, seguirá con su recuperación y por ello no viajará con el Atlético al País Vasco. En el caso de Sime Vrsaljko tampoco ha logrado recuperarse, Simeone contará con Juanfran para su posición en el once. Parecía que el croata iba a estar disponible de cara al miércoles, ha estado presente en el entrenamiento de la plantilla que preparaba el encuentro de entre semana, pero finalmente no ha sido citado por su entrenador, parece ser que por recaer de sus dolencias. Tampoco viajará Werner, el tercer portero colchonero.

Lista de convocados del Atlético

Diego Pablo Simeone ha convocado a 19 jugadores para el compromiso en el Vicente Calderón para frontar el partido ante los leones. Y son los siguientes:

PORTEROS: Oblak y Moyá.

DEFENSAS: Savic, Godín, Lucas, Juanfran, Giménez y Filipe Luis.

CENTROCAMPISTAS: Koke, Saúl, Gabi, Gaitán, Carrasco y Thomas.

DELANTEROS: Griezmann, Correa, Gameiro, Fernando Torres y Vietto.