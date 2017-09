El Wanda Metropolitano no apto para la final de la Champions La UEFA considera que 7.000 plazas VIP son pocas y le da el `no’ al Wanda Metropolitano para albergar la final de la Champions 2019, al parecer creen que el estadio olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, es mejor opción.

Por lo visto, la UEFA no mira por la comodidad de la gente común, sino que mira, más bien, por la comodidad de los invitados a sus eventos, que cada año son más, por lo que, según la institución europea de fútbol, 7.000 plazas VIP no son suficientes para todos los invitados que ellos quieren llevar. Y han decidido dejar a un lado la idea de que la final de la UEFA Champions League de 2019 se juegue en el Wanda Metropolitano, actual estadio del Atlético de Madrid según ha informado 'El Transistor' de Onda Cero. Pasamos a comprobar las ventajas y desventajas que tiene el Wanda Metropolitano y las ventajas y desventajas del Estadio Olímpico de Bakú. En cuanto a ventajas, podemos decir sin temor a equivocarnos que el Wanda Metropolitano es el estado más moderno, nuevo y avanzado, en cuanto a comodidades y tecnología, se refiere de Europa, continente en el que interesa destacar para una final de UEFA Champions League. Más ventajas, pongamos que el Atleti no llega a esa final, y que llegan, por ejemplo, Bayern de Múnich y París Saint Germain, de París a Madrid, hay tres formas de viajar, la primera, en tren, se tardan unas 14 horas y se recorren algo más de 1600 km. La segunda opción es el coche, en el que se pasarían alrededor de 12 horas y se recorrerían más de 1250 km. La tercera es obvia, el avión, esta opción es la más rápida y también más cómoda de todas, se tarda nada más que una hora y 20 minutos y se recorrerían 1053 km. La afición del Bayern puede recorrer la distancia hasta Madrid en 19 horas a través de más de 1900 km de carretera en coche o elegir la opción del avión y tardar algo menos de 2 horas. Como se puede ver, la opción de celebrar una final de Champions en Madrid es más que cómoda para casi toda Europa ya que las aficiones que se desplacen están entre una y tres horas y media de viaje. Para terminar hay que decir que el Wanda cuenta con casi 70.000 localidades, una cifra más que aceptable y al alcance de pocos estadios en Europa. Además la capital de España es la capital del fútbol por excelencia. Desventajas del Wanda Metropolitano, la principal es que, una vez en Madrid y aunque está bien comunicado con el centro de la ciudad, está algo lejos de las zonas en las que las aficiones desplazadas podrían hacer turismo antes del partido, pero teniendo en cuenta que tiene buena comunicación en transporte público, no sería un problema que estuviera algo más lejos del centro. Luego, y esto solo para la UEFA, tiene 7.000 plazas VIP, que son pocas para albergar a la cantidad tan ingente de invitados que la institución lleva a las finales. Por otro lado está el Estadio Olímpico de Bakú, un imponente estadio con forma circular, muy bonito arquitectónicamente y que cuenta con 69.000 localidades, y fue inaugurado hace ya dos años en la capital de Azerbaiyán. Pues bien, poniendo el ejemplo, de nuevo, de una final entre Bayern y PSG, vemos que desde París hay nada más y nada menos que 4.652 km, unas 54 horas en coche o 9 horas y media de avión, teniendo en cuenta la escala que habría que hacer. Por otro lado están los habitantes de la bonita ciudad de Múnich, tienen también la opción de ir a Bakú en coche, con el que tendrían que recorrer una distancia de 4.023 km, traducido en unas 47 horas por carretera u 8 horas y 15 minutos de avión, otra vez teniendo en cuenta que hay que hacer una escala hasta llegar a Bakú. Ventajas del estadio, es un estadio moderno, bonito y no está muy lejos del centro de la ciudad. Desventajas, pues solo el hecho de que el aficionado común tenga que estar 8 veces más tiempo en un avión para llegar es una desventaja suficientemente grande para que Bakú no pudiera ser una ciudad en condiciones de albergar una final de Champions, con todo el respeto hacia Bakú y Azerbaiyán. Al final lo importante es que una final del equipo de tus amores, es una final y hay que seguirlo hasta donde haga falta, sea a Bakú o a Madrid, los estadios estallaran de emoción y el sueño de tener una orejona en las vitrinas del club seguirá intacto.