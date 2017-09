Torres, aún más leyenda

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

El pasado sábado, la familia atlética vivió uno de los días más importantes de la historia del club con la inauguración del nuevo estadio, el Wanda Metropolitano. El Cholo y sus hombres disputaron su primer partido como local en otro escenario que no fuera el Vicente Calderón y debutaron con victoria, con tres puntos ante el Málaga, gracias a un histórico gol de Griezmann.

Todo lo que sucediera sobre el terreno de juego aquel día entraría, de una u otra forma, en la memoria de todos los rojiblancos. El primer gol, la primera parada, la salida de los jugadores por el túnel de vestuario y, por supuesto, el primer once titular del Metropolitano. Hasta cinco futbolistas de la casa, criados en la cantera del club, partieron de inicio, entre los que se encontraban Gabi, Koke, Thomas, Saúl y Thomas. Un orgullo y motivo de felicidad para todos los presentes, aunque faltaba alguien. El canterano por excelencia en el Atlético de Madrid, Fernando Torres.

Niños, y no tan niños, se quedaban algo decepcionados al saber que su ídolo se quedaba fuera del once titular en un partido de tal envergadura. Fue una incógnita hasta el último momento, pero, finalmente, Simeone apostó por una pareja de delanteros formada por Correa y Griezmann, que apunta a ser la habitual durante la temporada. No es ningún secreto decir que gran parte de la afición deseaba, no solo ver al 9 de inicio, sino verle marcar ese primer gol. No fue así, pero el club, consciente de la importancia que tiene la figura de Torres para equipo y afición, le reservó el privilegio de realizar el saque de honor junto a Gárate y un canterano de las categorías base, completando una instantánea tan simbólica como inolvidable.

Los tres encargados de realizar el saque de honor en el Wanda Metropolitano | Foto: Club Atlético de Madrid

El esperado debut

El encuentro transcurrió con toda la normalidad posible, dentro de que se trataba de un partido histórico, hasta que, al comienzo de la segunda parte, saltó a calentar a la banda uno de los protagonistas de la noche. Torres se desprendió del chándal y se vistió de corto para realizar los ejercicios pertinentes de calentamiento, mientras los decibelios del Metropolitano comenzaron a subir. Como cada vez que salta al verde, se creó una atmósfera diferente en el ambiente y es que El Niño tiene ese "algo" especial que hace entender, aún más, a todos los presentes qué es el Atleti.

Con el resultado gafas aún en el luminoso, Simeone llamó a Fernando desde el área técnica para que se preparara para saltar al terreno de juego. Y claro, la afición pensó aquello de "el destino quiere que sea Torres quien marque el primer gol y dé la victoria". Y justo, cuando el jugador ya estaba listo para entrar, Correa se inventó una maravillosa jugada por banda derecha y asistió a Griezmann para que éste abriera el marcador. Habría sido precioso sí, pero no pudo ser.

Este tanto no evitó que Fernando Torres debutara en el Metropolitano ni que agrandara su leyenda como jugador rojiblanco. Fue en el minuto 66 cuando el 9 entró en el campo, sustituyendo a un Correa que, seguramente, mereció acabar el partido, pero fue el damnificado ante la "obligación" de que Torres jugara sus primeros minutos en su nueva casa.

El Metropolitano se cayó con la entrada del Niño al terreno de juego. Sería la primera de muchas que esto pasara, con la afición volcada y cantando ese "Fernando Torres, lolololo, Fernando Torres..." que entonan desde los más pequeños hasta los más mayores. Seguramente, sin darse cuenta de que en ese preciso instante, Torres se había convertido en el noveno jugador de la historia del Atlético con más partidos oficiales jugados con la elástica rojiblanca, con un total de 363, superando a Quique Ramos y quedándose a, tan solo, cinco encuentros del mítico y eterno Sabio de Hortaleza (368 partidos).

Torres debuta en el Wanda Metropolitano | Foto: La Liga

Ídolo, leyenda y ejemplo

Fernando Torres no solo debutó en el Wanda Metropolitano sino que, además, firmó unos muy buenos minutos en el césped. Se le vio tremendamente comprometido en labores defensivas, robando balones y saliendo de su posición natural para participar lo máximo posible. Torres quería participar, quería estar activo y esta actitud se vio recompensada en forma de aplausos cada vez que El Niño hacía una buena acción, tanto en ataque como en defensa.

El 9 del Atlético de Madrid se lo dejó absolutamente todo sobre el terreno de juego. El Niño tiene la misma ilusión que el día que Luis Aragonés le hizo debutar y está dispuesto a trabajar y pelear por sumar el máximo número de minutos posibles, aún siendo consciente de la feroz competencia interna con Griezmann, Correa, Vietto y Gameiro. El Niño quiere seguir dando de qué hablar, quiere seguir besándose el escudo al marcar un gol con el equipo de su vida y quiere seguir agrandando una leyenda que no para de crecer, año a año, temporada a temporada y partido a partido. Porque, en sí mismo, Fernando Torres es el Atlético y el Atlético es Fernando Torres.