Atlético de Madrid - Málaga CF: puntuaciones del Atlético, jornada 4 de la Liga Santander

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

A nivel general, el Atlético de Madrid fue claro dominador del partido durante los 90 minutos, por lo que fue claro merecedor de los tres puntos. Fue un partido histórico por ser el primero oficial del Wanda Metropolitano que acabó con la victoor la mínima del equipo local.

Simeone

7| El ‘Cholo’ solo realizó dos cambios: el de Carrasco por Thomas en el descanso y el de Torres por Correa en el 66’. La entrada de Carrasco en el segundo tiempo aportó al equipo mayor desborde y llegada al área rival para intentar llegar al gol. Torres salió al campo ya con el resultado a favor, y se llevó una de las ovaciones más grandes por parte de la grada, ‘El Niño’ disputaba sus primeros minutos en el nuevo estadio.

Oblak

8| El Málaga no gozó de muchas oportunidades, pero las veces que se acercó a la portería de Oblak, este respondió fenomenal. Tuvo dos granes paradas, la primera en la primera parte, tras una jugada de Borja Bastón que se metió dentro del área y enlazó un gran disparo que Oblak despejó a córner. La segunda fue en los últimos minutos del partido, cuando Rolón, dentro del área, se sacó un chutazo que tuvo que desviar Jan Oblak para evitar el gol del Málaga y arruinar la fiesta atlética.

Juanfran

6| Nueva oportunidad para Juanfran en el once titular, con la baja de Vrsaljko. Cumplió y se empleó a fondo, tanto en defensa como en ataque, se mostró seguro y con experiencia. No brilló, pero se puede decir que cumplió con creces en su posición.

Godín

6| Buen partido del internacional uruguayo. Otro nombre para la historia del club, por su historial y por formar parte del primer once inicial del primer partido del Metropolitano. Fuerte y sólido en defensa, cabeceador en ataque. Tuvo alguna ocasión para marcar de cabeza pero se fue desviado. También tuvo un fuerte encontronazo con un jugador del Málaga, quien salió peor parado con una gran brecha en la cabeza.

Lucas

7| Simeone volvió a confiar en Lucas Hernández y le puso en el once inicial de un partido histórico. El joven canterano respondió como lo viene demostrando en los partidos anteriores; tranquilo y seguro, sin conceder ni un solo balón al rival. Cumplió con las expectativas del ‘Cholo’.

Filipe Luis

6| No fue un partido en el que destacara en exceso el internacional brasileño. Muchas de las jugadas de ataque, provenían, como de costumbre, por su banda, pero no brilló tanto como en otras ocasiones.

Gabi

6| El primer capitán volvió a la titularidad por segunda vez consecutiva esta semana, no se podía perder el estreno del nuevo estadio. Tiró de fuerza y veteranía para poner la pausa y la precisión en el centro del campo. Jugó los 90 minutos y a pesar de no pasar por su mejor momento, firmó un buen partido.

Thomas

6| El nuevo indiscutible de Simeone. Jugó solo los primeros 45 minutos y aunque tampoco brilló, cumplió, al igual que Gabi, en su posición. Salió en el descanso sustituido por Carrasco, con el fin de crear un equipo más ofensivo para encontrar el gol. Ha sido siempre titular en el once del ‘Cholo’, y en el estreno del Wanda Metropolitano no iba a ser una excepción. Se lo ha ganado a pulso.

Saúl

5| Quizá uno de los más irregulares. Se le vio un tanto ansioso por querer marcar el primer gol y no estuvo afortunado de cara a portería. Era uno de los favoritos por la afición para que inaugurase el nuevo estadio con el primer gol, pero al final no fue así. Saúl deberá esperar a meter un gol con el que hacer historia en el Atlético de Madrid.

Koke

7| El internacional español fue uno de los más activos y participativos en las jugadas de ataque del Atleti. Tuvo varias ocasiones, pero también se le resistió el gol. Se encargó de generar varias jugadas de ataque y fue de lo más destacado en el Atleti en el partido contra el Málaga CF.

Carrasco

7| Jugó toda la segunda mitad y le dio al equipo la chispa de electricidad que le faltaba. Con el regate, desborde y velocidad del belga, el Atleti tuvo menos problemas para llegar al área rival. Fue un buen revulsivo y un dolor de cabeza para la defensa malagueña.

Fernando Torres

5| Jugó casi media hora de partido, sustituyendo a Correa, pero apenas gozó de oportunidades de gol, sin tiros a portería. No faltó, por supuesto, la gran ovación del Metropolitano cuando el de Fuenlabrada saltó al césped. No aportó mucho al equipo, pero demostró la misma ilusión que cuando jugó en el Vicente Calderón por primera vez.

Correa

8| Probablemtente el hombre del partido, con permiso del goleador. Titular, jugó más de una hora de partido en la que volvió loca a la defensa de Michel. Conectó con Griezmann, Koke y Saúl para crear jugadas de peligro. Y en el minuto 60, desbordó por la banda derecha y consiguió poner un centro para que rematara Griezmann y abriera el marcador, entrando así en la historia del club rojiblanco.

Griezmann

8| Tampoco fue su mejor noche. No había marcado todavía en Liga y venía de una sanción. No está en su mejor momento, pero fue él quien finalmente firmó el primer gol oficial del Wanda Metropolitano. Antoine Griezmann ya es parte de la historia del Altético de Madrid. Asumió galones y no le tembló el pulso a la hora de rematar el balón centrado por Correa para marcar el único gol del partido, que significó mucho más que tres puntos.