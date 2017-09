Metropolitano, pasado, presente y futuro del Club Atlético de Madrid

Google Plus

Pasado, presente y futuro del Atlético de Madrid en el saque de honor / FOTO: Club Atlético de Madrid

El que fuera delantero rojiblanco, hoy es leyenda, José Eulogio Gárate, que jugó 327 partidos con la elástica rojiblanca y que hoy es presidente de honor de Leyendas Atlético de Madrid, habló sobre la nueva casa rojiblanca. “Estamos llegando, casi casi, hoy a las nubes. El Atleti es un gran equipo, cuenta hoy con un nuevo estadio, un nuevo campo que será la envidia de muchos otros europeos”, “hoy es un día grande, es la inauguración de nuestro campo, donde, con seguridad, y teniendo en cuenta la trayectoria del Atlético de Madrid estos últimos años, veremos cosas importantes”, comentó el ex futbolista rojiblanco. “Todos estamos encantados de celebrar como si fuese hoy la primera comunión de todos los atléticos”, concluyó Gárate.

Otra de las personalidades que tampoco podía perderse este magnífico inicio de etapa fue Antonio López, ex jugador, ex capitán, ganador de de dos Europa League´s (2010 y 2012) y de una Supercopa de Europa (2010) y con 284 partidos con la rojiblanca, no se perdió la inauguración comentó que “es un estadio espectacular, y todo lo que vas viviendo y vas notando en la gente es la satisfacción de que el Club está creciendo y el estadio crece con el Club”. “Es un día muy emotivo, es un día especial y es un día único”, concluyó el exlateral del Atleti.

Una leyenda que nuestros padres tendrán clavada en la retina, con 290 partidos con el Atlético de Madrid y ahora presidente de Leyendas Atlético de Madrid, es Roberto Solozábal que se mostró con muchas ganas de ver el estadio lleno y rugiendo con el equipo y, por supuesto, emocionado, “después de haber venido varias veces a ver la obra y después de hablarse todo lo del nuevo estadio, pues con muchas ganas de que llegara este día y de ver al equipo en este nuevo estadio”. También se le vio notablemente emocionado con la idea de poder reencontrarse con ex compañeros del equipo, “la verdad que es bonito volver a ver a mis compañeros de equipo y por ese motivo es que estoy en este lugar, que la verdad es que es tan diferente del Calderón con respecto a las comodidades y todo lo que estamos viendo”, terminó Solozábal.

...“después de haber venido varias veces a ver la obra y después de hablarse todo lo del nuevo estadio, pues con muchas ganas de que llegara este día y de ver al equipo en este nuevo estadio”. Santi Denia, 298 partidos con la elástica del Atleti, tampoco faltó a la inauguración del nuevo estadio, y comentó que es “el primer día del Wanda Metropolitano y toda la gente que nos hemos juntado y que es el bautizo de este nuevo estadio, pues bonito, ilusionante, un orgullo y un privilegio poder estar aquí”. También habló del nuevo estadio, de su comodidad y de otros aspectos técnicos, “en general es un estadio cómodo, con distancia entre asientos, aparte de lo bonito, grande y espectacular que es, porque es espectacular, es de comodidad”, concluyó el es jugador Santi Denia.

Fue una noche para el recuerdo, pero también hay que decir que no se debe olvidar el pasado, y a los mayores, y estas grandes leyendas que pasaron por la inauguración del futuro del Atlético de Madrid nos recuerdan que muchos son los que pasaron por aquí, desde Ben Barek o Escudero, hasta Koke o Saúl, pasando por Luis, Gárate, Pereira, Adelardo, López, Kiko, Torres, etcétera, muchos se fueron de una manera honrosa, Forlán, Falcao, Perea, Ujfalusi, Raul García, Alvaro Dominguez, Maxi Rodríguez, Hasselbaink. Y otros decidieron pisar el escudo que les dio todo, Hugo Sánchez, Kun Agüero, Arda Turan, pero se debe saber quién es del Atleti y quién es el Atleti, y esos son los que merecen ser homenajeados. Una gran noche de bonitas y meritorias miradas al pasado, y también, junto a esos recuerdos, de miradas al futuro, un futuro grande, un futuro lleno de alegrías, el futuro del Club Atlético de Madrid.