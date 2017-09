'La estrella': el Wanda Metropolitano y compañía

Google Plus

Imagen: Martín Velarde (VAVEL)

Día 16 de septiembre del 2017, una fecha para recordar y ya grabada en la historia del Club Atlético de Madrid. El estreno oficial del Wanda Metropolitano se había hecho esperar muchos años y por ello el club y la afición quisieron darle la bienvenida como se merece. Por parte de los jugadores, con una victoria ante el Málaga; por parte de la hinchada, convirtiendo un estadio en una caldera rojiblanca que botaba sin parar.

Griezmann, gol histórico ante el Málaga

Muchos eran los rumores que se acaecían el pasado verano con la salida de la estrella del Atlético. El francés aún no tenía claras sus expectativas de futuro como rojiblanco y muchos le daban ya por perdido. El propio jugador incluso llegó a reconocer que no le importaría salir en busca de títulos, aunque decidió quedarse debido a la sanción FIFA que no permitía hacer fichajes al Atleti.

La casualidad quiso que fuera 'El Principito' quien dejase una huella no solo importante sino histórica en el club, siendo el primer futbolista en anotar en el Wanda Metropolitano.

La cantera, protagonista durante el partido y reina del centro del campo

Cinco fueron los canteranos que conformaron el once inicial de Simeone al que posteriormente se incorporó también Fernando Torres. El éxito en las categorías inferiores está dando mucho de que hablar. Quizán el futbolista más destacado sea Lucas Hernández; el lateral, con tan solo 20 años, se ha ganado poco a poco la titularidad en el equipo colchonero. Junto a él se está abriendo camino Thomas, que llegó al filial del Atlético con 19 años y que tras pasar varios años cedido, ha conseguido explotar su polivalencia y conquistar a Simeone.

Además, y como son habituales, también salieron desde el inicio Koke, Saúl y Gabi.

El 'jugador número 12' al que tanto quiere Simeone

Alrededor de 68.000 gargantas corearon a su equipo en el que fue un día muy especial para todos los colchoneros. No cabía un solo alfiler en el estadio Metropolitano y como bien anticipó Simeone, necesitaron al 'jugador número doce' (o llámese también 'hinchada') para empujar a su equipo y poder hacer finalmente ese ansiado gol que le daría el triunfo ante el Málaga.

El Calderón también brilló... por su ausencia

La nostalgia invadió cada rincón del nuevo estadio en memoria y recuerdo al viejo Calderón; aquel en el que el Atlético se vio crecer y en el que se convirtió en uno de los equipos de la élite mundial. El Paseo de los Melancólicos, vacío también, cerraba una puerta poniendo fin a una era que continuará a las afueras de Madrid; lejos del río Manzanares y lejos también del lugar que seguro muchos no olvidarán jamás.