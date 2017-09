Previa Atlético de Madrid - Málaga: día histórico en el Metropolitano

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Atlético de Madrid y Málaga disputarán este fin de semana el partido con más trascendencia de la jornada, eso sin duda. Con los colchoneros de locales por primera vez esta temporada, aunque tendrán que empezar poco a poco a hacer del Metropolitano su casa. Se estrena uno de los mejores estadios que habrá por el momento en Europa, y las miradas están puestas a que abran sus puertas. Parece que el partido pasará a un segundo plano, pero realmente es lo importante.

El Atlético de Madrid llega al partido con dos empates y una victoria en la Liga viajando a todos de visitante, y otro empate con sabor amargo, por merecer más en el partido de Champions ante la Roma. Quieren empezar por todo lo grande ante su afición y en su nuevo estadio, disfrutar de un día tan bonito ante los suyos.

Por su parte el Málaga, llega con el agua hasta el cuello, con cero puntos en la clasificación, encajando tres derrotas consecutivas, ante Eibar, Girona y Las Palmas, dejando malas sensaciones en el terreno de juego. Llegan a Madrid para conseguir sumar y para quedar en la historia de los colchoneros.

Partido a partido, llega el Málaga

Aunque la temporada acaba de empezar, los objetivos son claros, quedar entre los tres primeros de la tabla de la Liga Santander. Como Diego Pablo Simeone, competir contra Real Madrid y Barcelona es algo difícil, pero saben quien son y lo que son capaces de hacer, por ello hay que empezar por estos tres puntos.

Los de Simeone quieren dar la primera gran alegría de la temporada, afrontan el tercer partido de los cinco que tienen dos semanas, primero Valencia, Roma, ahora Málaga y le esperan Athletic de Bilbao y Sevilla. Menudo mes de septiembre para los rojiblancos. El técnico argentino ha sido tan prudente como siempre, no quiere dar bombo a lo que se vivirá por estadio y solo da prioridad al fútbol. Quiere que la afición apriete y que se note que vuelven a jugar ante los suyos.

La palabra en el Málaga es necesidad

Los de Michel llegan a Madrid con poco margen de error, los cero puntos en la clasificación no les deja mucho más. Quieren dar una imagen totalmente diferente, y un respiro a su afición, que estarán presentes en el Metropolitano, pero no un número muy amplio. Desde 2011 no ganan como visitantes ante el Atlético y no es una visita de la que se suelen llevar puntos.

Hay novedades en la plantilla malagueña, su entrenador ha anunciado en la rueda de prensa previa que probablemente Esteban Rolón y Diego Rolan van a debutar con la elástica blanquiazul. Esta semana habrá partido entre semana ante el Valencia y hay que contar con todos los jugadores para poder dar descanso a otros.

Árbitro del encuentro

El colegiado encargado de este duelo entre madrileños y malagueños será José María Sánchez Martínez, del Comité Territorial Murciano. Se anuncia cielo despejado a la hora del encuentro (20:45 horas) y 18 grados en la capital de España.

Lista de convocados

Club Atlético de Madrid: No confirmada.

Porteros: Oblak, Moyá.

Defensas: Godin, Savic, Lucas, Giménez y Filipe Luis.

Centrocampistas: Saúl, Gabi, Koke, Tiago, Gaitán, Carrasco y Thomas.

Delanteros: Correa, Gameiro, Torres y Antoine Griezmann.

Málaga:

Porteros: Roberto, Kellyan y Andrés Prieto.

Defensas: Diego Glez, Luis Hernández, Ricca, Cifuentes, Rosales, Baysse, M.Torres.

Centrocampistas: Rolón, Kuzmanovic, Adrián, Juanpi, Chory, Recio, Ontiveros, Keko Gontán, Jony, Mula.

Delanteros: Borja, Rolán.

*Michel viaja con 22 jugadores a Madrid, le faltan piezas en la plantilla, como En-Nesyri con molestias, el guardameta Cenk, al que sustituye Kellyan y el resto se encuentran en la lista para enfrentarse a este gran partido.

Posibles onces iniciales:

Atlético de Madrid: Oblak, Filipe, Godín, Savic, Juanfran Torres, Carrasco, Thomas, Saúl, Koke, Griezmann y Correa.

Málaga: Roberto, Diego, Baysse, Luis Hernández, Ricca, Kuzmanovic, Rosales, Adrián, Rolóm, Mula y Borja Bastón.