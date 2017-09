Esther y Corredera se caen de la convocatoria de la Selección

Imagen: Jose María Coloma (VAVEL)

Las chicas de la Selección Española Femenina ya se han puesto manos a la obra. Tras caer eliminadas en el Europeo, las futbolistas al mando de Jorge Vilda ya tienen en mente el próximo campeonato y se preparan para el Mundial de 2019 que comenzará el próximo mes de octubre con la fase de clasificación para el mismo. La convocatoria inicial de Jorge Vilda fue la siguiente:

Guardametas: Lola Gallardo (C. Atlético de Madrid SAD), Sandra Paños (FC Barcelona).

Defensas: Marta Torrejón (FC Barcelona), Irene Paredes (PSG), Andrea Pereira (C. Atlético de Madrid SAD), Mapi León (FC Barcelona), Leila Ouahabi (FC Barcelona), Paula Nicart (Valencia CF Femenino), Ivana Andrés (Valencia CF Femenino).

Centrocampistas: Silvia Meseguer (C. Atlético de Madrid SAD), Virginia Torrecilla (Montpellier HSC), Amanda Sampedro (C. Atlético de Madrid SAD), Mariona Caldentey (FC Barcelona), Marta Corredera (C. Atlético de Madrid), Patricia Guijarro (FC Barcelona), Esther González (C. Atlético de Madrid).

Delanteras: Jenni Hermoso (PSG), Bárbara Latorre (FC Barcelona), Maripaz Vilas (Valencia CF Femenino), Alexia Putellas (FC Barcelona).

Poco menos de una semana antes del primer amistoso de cara al Mundial el seleccionador, Jorge Vilda, se ha visto obligado a remodelar su lista debido a las bajas de Esther González y Marta Corredera, ambas por lesión. Corredera no pudo completar el entrenamiento en el gimnasio el pasado martes debido a unas molestias en el muslo izquierdo y tendrá que ser sometida en las próximas horas a más pruebas. Será sustituida por Gemma Gili Giner (FC Barcelona). Ese mismo día, Vicky Losada (Arsenal FC) llegaba a la Ciudad del Fútbol de las Rozas para sustituir a Esther y completar su primer entrenamiento con la selección tras el Europeo.

La Selección Española se enfrentará ante Francia el próximo lunes 18 a las 21:00h en el Estadio L'Epopée de Calais (Francia) y será el sábado cuando pongan rumbo al país vecino.