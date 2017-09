Enrique Cerezo aclara el coste del Wanda Metropolitano

Google Plus

Cerezo y Saúl. FOTO: Club Atlético de Madrid

Bajo el cielo de la noche, sobre el césped del Wanda Metropolitano y ante los micrófonos de la SER, arrancó El Larguero con Saúl y Enrique Cerezo como anfritiones. Ambos enseñaron el nuevo estadio al equipo del programa, además de charlar sobre la actualidad del club.

Cerezo explicó la situación de cómo se gestó el cambio de estadio. “La del estadio es una historia que comenzó hace doce años, cuando Madrid aspira a ser ciudad olímpica. Alberto Ruiz Gallardón nos llamó porque una de las cosas que quería el COI y los países aspirantes es que los estadios continuaran con la misma actividad de por vida”, explicó el primer mandatario rojiblanco, además de desgranar el gran esfuerzo que ha tenido que llevar a cabo el club para que este sueño saliera adelante.

También aclaró la operación económica que ha supuesto este giro. “Hace doce años, cuando nos llamó Gallardón para ofrecerlo, lo miramos con recelo, no nos lo planteábamos. Ahora tenemos un estadio fantástico para el que el Atleti ha puesto 170 millones de los 310 del total, el resto es compensación por los terrenos del Calderón...”, explicó Cerezo.

Añadió, además, dos objetivos claros. Uno fue que le encantaría que la selección española jugase siempre allí por la capacidad atractiva que tiene el estadio para un encuentro de esas características. Y el segundo que ya han solicitado la final de la Champions de 2019 en Bakú.

Saúl fantaseaba mirando de un lado a otro el estadio. Habló de cómo le gustaría ver a la afición y señalaba su deseo de ser el primero en marcar en la nueva casa de todos los rojiblancos.

“Esperemos que la afición ruja y convirtamos la casa en algo mágico. Sería bonito meter el primer gol y hacer historia; si no soy yo, que lo haga alguien de la casa. Este club me ha dado todo”, declaró el canterano.

Y como no podía ser de otra manera, el culebrón Diego Costa no podía pasar desapercibido. El presidente no se quiso mojar ante el rumor de que el hispano brasileño jugará en el Atleti hasta 2021 por 55 millones de euros.