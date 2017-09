Juanfran o Vrsaljko: esa es la cuestión

Montaje Juanfran Torres o Sime Vrsaljko. Vavel

El Atlético de Madrid ha comenzado la temporada y las preguntas empiezan a surgir entre los jugadores de la plantilla. El banquillo cuenta con varios recambios para el técnico argentino y a veces no es fácil encontrar el equilibro, y la mejor opción para el mayor rendimiento del equipo. Esto es un poco la situación con Juanfran Torres y Sime Vrsaljko, el que ha sido hasta ahora titular o el que parece rendir más en el momento.

Diego Pablo no había tenido demasiado problema en este aspecto, las lesiones no han dejado que coincidieran demasiado ambos jugadores al cien por cien, por lo que el entrenador ha tenido su opción obligada a lo largo de la pasada temporada. Cuando pudo, bien es cierto que Sime Vrsaljko quitó la titularidad al español y ahora esa sigue siendo la pregunta, seguir con lo que te ha dado tanto en estos años o recurrir a quien está en mejor estado de forma.

Juanfran, guerrero fiel

Uno de los hombres clave de Simeone en su etapa en el Atlético, ha demostrado la garra suficiente para ser titular indiscutible en el once del técnico. Ha subido a lo más alto con los colchoneros, para también vivir de los peores momentos en el deporte con la elástica rojiblanca. Pero los años van pasando y el rendimiento no es el mismo. De momento ha entrado en el once por encima de Vrsaljko tanto en Liga como en Champions. El croata no termina de estar al cien por cien.

Sime Vrsaljko, falta la continuidad

Estando ambos en buenas condiciones, la balanza de la titularidad se inclina hacia Sime. La juventud y calidad del lateral convencen a Simeone, y aunque Juanfran sigue estando entre los elegidos -teniendo la recompensa por su constante lucha con minutos y partidos- en los planes del argentino, el peso de la temporada recaería en Vrsalkjo. Pero las circunstancias son otras. El de Rijeka juega y deja buenísimas sensaciones, pero las molestias y lesiones no le dejan explotar del todo.

Pese a jugar en la misma posición, tienen similitudes, pero ambos son diferentes. Juanfran Torres es la lucha, la garra, las ganas y el amor por un escudo que defiende como sea. Mientras que el balcánico es todo disciplina en defensa, más activo en ataque -subiendo la banda en más ocasiones- y con gran precisión en sus pases. Lo que está claro es que Simeone tiene a los dos entre los suyos, solo él será quien conteste esta pregunta.