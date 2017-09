Entrevista a Amanda Sampedro: "Partido a partido vamos a conseguir cosas importantes"

Google Plus

Entrevistamos a Amanda Sampedro, capitana del Atlético de Madrid e integrante del mismo desde los catorce años. A sus veinticuatro ya es reconocida como una de las estrellas dentro del vestuario colchonero y también en la élite del fútbol femenino. Como bien asegura ella, el Atleti es "el club de su vida" y tras haber recogido su primer trofeo de Liga hace tan solo unos días, se encuentra actualmente concentrada con la Selección Española Femenina para los compromisos internacionales que se inician el próximo lunes 18 de septiembre con Francia como primer rival.

Pregunta. Amanda, lo primero, ¿qué tal?

Respuesta. Muy bien, las sensaciones en el entrenamiento han sido buenas y estamos trabajando en el partido ante Francia del próximo lunes con la Selección.

P. Todos teníamos muchas ilusiones y esperanzas puestas en el Europeo de Holanda, ¿qué fue lo que falló?

R. Bueno, las espectativas y esperanzas nos las conseguimos hacer nosotras mismas porque hicimos muy buen clasificatorio y muy buenos amistosos. El amistoso anterior al Europeo fueron meterle siete goles a Bélgica. A partir de ahí, ¿qué pudimos fallar? Bueno, el trabajo se hizo, en el fútbol hay muchas cosas, muchos factores y sí que es verdad que el primer partido se saca bien. Contra Inglaterra se hace un muy buen partido y contra Escocia no entraron los goles. Si en ese partido hubiésemos tenido un 'pelín' más de suerte hubiéramos afrontado el siguiente con otra mentalidad. Simplemente hay que ser optimistas y a partir de ahí hacer nuestra autocrítica como hemos hecho a nivel individual y colectivo, y que eso nos sirva para ser mucho mejores y más fuertes y tener así un potencial más fuerte.

P. A nivel de clubes; dos partidos de Liga con el Atlético, dos victorias. ¿Cómo ve al equipo en el inicio de temporada?

R. Poco a poco, los inicios siempre cuestan. Tal y como se ha dado la pretemporada, muchas veníamos de la Eurocopa y también se incorporó gente de la sub 19 así que no ha sido muy fácil porque no ha estado todo el grupo junto desde el primer momento. Pero poquito a poco vamos a seguir juntándonos y a corregir cosas, metiendo la filosofía que llevamos durante dos años con el míster (con Villa), para todas las nuevas. A partir de ahí, ir creciendo, ir partido a partido que es lo que nos va a hacer conseguir cosas importantes.

P. Están llegando nuevos fichajes muy jóvenes al Atlético, el caso de Laia por ejemplo, ¿qué es lo primero que les dicen cuando llegan al vestuario?

R. Bueno, son jugadoras jóvenes que tienen mucho talento y que todavía les queda competir en Primera División y tener minutos, eso es lo que les va a hacer crecer. Lo bueno lo tienen, que es el talento. Hay que cuidarlas, meterlas bien en el grupo y son además gente muy sana. Seguramente el míster les de la oportunidad que se merecen porque están trabajando muy bien y van a poder crecer como futbolistas en el Atlético de Madrid, que es un club de futuro que piensa siempre a largo plazo y este tipo de jugadoras le vienen muy bien.

P. El Atleti ganó su primera Liga, como capitana estará contenta. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza al decir "ya es nuestra"?

R. Fue un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Sabíamos que no iba a ser fácil, de hecho nuestro objetivo era simplemente clasificarnos para la Champions y yendo partido a partido fuimos consiguiendo los objetivos, y a falta de tres jornadas nos dimos cuenta de que estábamos ahí para ganar la Liga. Nuestra idea, como es la de este año, era ser mejores cada semana e ir consiguiendo los tres cada partido, no mirar más allá. Eso nos hizo que poquito a poquito, con mucho esfuerzo y sacrificio, consiguiésemos esa Liga.

P. Hay algunas compañeras suyas que se han ido (Bea, Priscila...) al igual que han venido otras. ¿A quién echa más de menos?

R. Bueno, a todas. La verdad es que teníamos un gran equipo y una gran familia. Se hizo un bloque muy trabajador con muchas ganas de conseguir algo grande, y eso fue lo que nos hizo ganar la Liga. Al final cada año es una historia, hay gente que se va, gente que viene, eso pasa todos los años y lo sabíamos. Por eso cada partido que jugábamos decíamos que era único, cada vez que nos estábamos jugando una Liga decíamos que esto no lo íbamos a volver a vivir porque siempre la gente se va, vuelve... Así lo vivimos, todo ese año y ese equipo jamás se me olvidará porque fue el que me hizo consgeuir una Liga con el equipo de mi vida y les deseo lo mejor, muchísima suerte porque se la merecen.

P. Para finalizar, en la próxima quiniela entra el Atleti Femenino con el Athletic. Se está viendo el auge del fútbol femenino en la Champions, con la selección, ganando la Liga a nivel de clubes... ¿cómo lo ve?

R. Sí, lo he visto en el periódico hoy que íbamos a salir en el pleno al quince. Jugamos en casa contra el Athletic y bueno (risas), ójala eso nos dé suerte. No se qué pondrá la gente, espero que sea un uno para el Atlético de Madrid y consigamos los tres puntos que van a ser muy importantes. Sí, claro que hacen crecer porque ya la gente cuando lo ve ya ve que en el pleno al quince está el fútbol femenino, entonces eso va a hacer seguir a mucha gente el fútbol y mucha es la gente que se suma también gracias a la televisión y poquito a poco con los medios de comunicación y la profesionalidad que tenemos que tener las jugadoras y el cuerpo técnico, que eso es lo más importante, partir de una base profesional y ese es el objetivo para conseguir grandes cosas y que el fútbol femenino vaya para arriba.