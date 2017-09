A mejorar: al Atleti le falta el gol

Imagen: Martín Velarde (VAVEL)

Segundo partido consecutivo en el que el Atlético no consigue ver puerta. Ya en Mestalla frente al Valencia gozó de ocasiones y en el Olímpico de Roma estas se triplicaron. De ahí que Simeone se muestre satisfecho aunque no del todo; a su equipo le falta el gol. De primeras salió con Griezmann y Vietto arriba, dejando el centro del campo a futbolistas poco habituales como Thomas, cuya polivalencia le permite destacar tanto defensiva como ofensivamente. En el segundo tiempo saltaron al terreno de juego Gaitán, Correa y Carrasco, y fueron los dos últimos quienes renovaron los aires en el equipo aunque sin llegar a anotar.

Griezmann desaparecido desde que comenzó la pretemporada

El francés cerró la pretemporada sin anotar, y fue expulsado en el primer choque liguero ante el Girona. Tras volver al campo en Roma, Griezmann no parece rendir al cien por cien y el Atlético sigue esperando a su estrella. Tras anunciar que se quedaba un año más en el club rojiblanco, el galo ha disputado 149 minutos de competición en los que apenas se le ha visto.

Correa y Carrasco, el aire fresco en la delantera

La primera media hora del Atleti fue una lucha con el equipo rival por la posesión, pero tras el descanso los de Simeone se hicieron con el control casi absoluto del partido y con la entrada de Correa y Carrasco el equipo gozó de más oasiones. Alisson le sacó un punterazo a Correa y una mano a Carrasco entre otras jugadas peligrosas en el área local. De nuevo un tiro potente de Correa que se estrella contra Alisson antes de la entrada de Nico Gaitán al terreno de juego que también estuvo a punto de poder colarla en la red.

La más clara fue de Saúl, además por doble ocasión; Koke puso el córner y el '8' cabeceó de nuevo sin suerte y menos tuvo aún cuando el rechace se estrelló en el palo. Estaba claro que la suerte no iba de parte del Atleti.

Vietto de nuevo que sí, que no

El argentino tampoco pasó desapercibido en el choque ante la Roma. Un mano a mano que también despejó Alisson fue otra de las jugadas más claras del partido, pero de nuevo no hubo suerte. El ex del Villarreal jugó 57 minutos en los que una vez más, se quedó sin ver puerta. Visto está que tiene la confianza de Simeone, pues salió como titular en el once inicial, pero a Vietto le falta un plus para dar el gran salto que ya dieron Correa o incluso Thomas. Su futuro está por decidir, y pasa por su rendimiento hasta enero en el que Simeone verá qué decide hacer con él.