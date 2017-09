La Firma del AS Roma - Atleti: prosigue la búsqueda del gol que dé la gloria

Google Plus

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

En la noche del martes arrancó la Champions y, como no puede ser de otra manera, el conjunto colchonero se dejó el alma en un partido que no tuvo el final victorioso que tanto mereció. Le faltó un gol para arrebatarle los tres puntos a la Roma de Monchi, pero dejó ver que el equipo viene con hambre esta temporada y que está cada vez más cerca de alcanzar su objetivo.

Muro brasileño

La portería de Alisson permaneció a cero dada la brillante actuación del guardameta, que impidió que entre sus palos pasaran los disparos de los delanteros del Atleti. La defensa italiana también jugó un papel decisivo en el empate, a pesar de que la táctica del equipo visitante fue notoriamente mejor que la del local.

Correa, mejor que Vietto

Vietto, presente en el once titular, tuvo ocasiones muy claras que no pudo terminar de cuajar. En el minuto 57 fue sustituido por Correa, quien sí llegó varias veces a portería a pesar de que tampoco le fue posible marcar. El italo-argentino debe ponerse las pilas si quiere que se le concedan los minutos que reclama, ya que no está rindiendo al nivel que debería y se ha convertido en el centro de las críticas.

Simeone vuelve a acertar con Thomas

El ghanés, que ha vuelto a cumplir con las expectativas de todos, está teniendo un inicio de temporada brillante. El centro del campo estuvo compensado con su presencia durante todo el partido; tuvo incluso una ocasión en la segunda mitad que se marchó por lo alto, pero sin duda, Partey continúa en su línea y no deja de darle motivos de confianza al míster.

No fue el mejor día de Griezmann

El delantero francés volvió al terreno de juego, pero no de la forma que se esperaba. Lo intentó en varias ocasiones, incluso de chilena, y tuvo una buena oportunidad de anotar de falta en la primera parte, pero ni por esas. A falta de 20 minutos escasos para el final del encuentro, fue sustituido por Gaitán, que tampoco funcionó de acuerdo con la estrategia del Cholo.

La tuvo Saúl

Cuando parecía que el encuentro estaba resuelto, ya que sólo quedaban tres minutos para el pitido final, Saúl Ñíguez se encontró con la ocasión más clara del partido solo frente a la portería del rival, pero tampoco pudo ser. No obstante, el canterano, considerado con gran afecto por la afición rojiblanca, hizo un buen partido y no decepcionó con su juego. Tras el encuentro, pidió disculpas por esa última ocasión errada, pero no hay nada que reprocharle.

El Cholo Simeone se marcha contento

Pese a que merecieron ganar y no pudo ser, el coach del equipo colchonero dejó claro que está contento con sus jugadores y que este es el camino por el que se han de desplazar a lo largo de esta temporada. Añadió también que faltó lo más importante: el gol, pero afronta con optimismo lo que se les viene, y deja constancia de que la clave de su mejoría se halla en el paso lento pero fuerte que lleva el equipo.