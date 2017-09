Ángel Correa: "Hicimos un gran partido , estamos satisfechos"

El jovencísimo delantero argentino salió al terreno de juego sustituyendo a Vietto en el minuto 58 y realizó una buena actuación durante los 36 minutos que estuvo sobre el césped del Stadio Olimpico de Roma.

El delantero argentino terminó satisfecho con el trabajo del equipo y comentó que hicieron “un gran partido” y que están “conformes con el rendimiento del equipo”, tras el empate en Roma.

Correa, como sus compañeros, resaltaron la cantidad de ocasiones que tuvieron a lo largo del partido, todas ellas muy buenas y que consiguieron mantener en ascuas a toda la afición `giallorossi´ presente en el estadio. “Nos quedamos conformes con el rendimiento. Hoy volvimos a hacer un gran partido. Tuvimos las ocasiones, que es lo difícil y ahora tenemos que seguir trabajando porque ya entrarán” comentó al final del partido el delantero.

“Llevamos cuatro partidos y hemos marcado siete goles. Ese no es el problema. Tenemos que seguir así porque este es el camino” El rosarino tuvo palabras, también, para analizar su propia actuación, después de sustituir a Vietto, y se le vio contento con ella y con su aportación al equipo del Cholo Simeone. “Me sentí bien. Me estoy sintiendo muy cómodo cada vez que me toca ayudar y espero seguir así. Estoy tratando de cumplir lo que me pide el entrenador” dijo Correa.

El delantero del Atlético de Madrid concluyó sus declaraciones haciendo alarde de los goles que llevan en los cuatro partidos hasta ahora disputados, que ya son siete (2 ante el Girona, 5 ante Las Palmas), y termina comentando que no ve el problema en la falta de gol. “Llevamos cuatro partidos y hemos marcado siete goles. Ese no es el problema. Tenemos que seguir así porque este es el camino” concluyó el delantero de Rosario, Ángel Correa.

En definitiva, un empate que sabe a poco para los de Simeone, y para los aficionados, pero satisfechos porque el trabajo realizado ha sido bueno por parte de todo el equipo y parece que las ocasiones llegan. En cuanto al gol, se verá si los delanteros del Atlético de Madrid afinan su puntería para los próximos partidos y le dan a su afición más alegrías en forma de goles.