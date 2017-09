Filipe Luis: "Su portero tuvo la noche, hicimos lo suficiente para ganar"

Google Plus

Filipe Luis mandando un centro al área / FOTO: Alex Marín (Club Atlético de Madrid)

El partido en el Stadio Olimpico de Roma terminó con un empate a cero que supo a muy poco para los del Cholo que, sin duda, dominaron el partido y tuvieron las mejores ocasiones. Hay que destacar la grandisima actuación de Alisson, el portero brasileño del equipo local, y la falta de precisión de los rojiblancos.

Filipe Luis habló sobre el partido de su amigo y portero de la Roma, Alisson. “El portero tuvo su noche, hizo siete u ocho paradas importantisimas, paradas de esas para la historia. Por lo tanto mérito del portero como fallo de puntería nuestra, quizás, pero creo que ha sido un partido muy completo y muy bueno”, comentó el brasileño.

Después de muchas ocasiones el gol no llegó, y de esto también se lamentaba el jugador de 31 años del Atlético de Madrid, y comentó el partido haciendo hincapié en estas ocasiones que tuvieron a lo largo del partido, alguna de ellas protagonizada por él mismo. “Hicimos lo suficiente para ganar el partido, creamos muchísimas ocasiones, desde el primer momento hasta el último pero no conseguimos meter el gol”, dijo Filipe.