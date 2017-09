Google Plus

Koke y Thomas coinciden: "Este es el camino"

El Atlético de Madrid consiguió un empate que sabe a poco en tierras romanos, por la cantidad de ocasiones que los rojiblancos tuvieron para adelantarse, incluso golear, en el marcador. La segunda parte fue totalmente colchonera con hasta tres ocasiones claras de gol que terminaron por hacer del meta rival el héroe del partido.

Koke y Thomas hablaron tras el partido y ambos coincidieron en que el Atleti hizo un gran partido, un partido para llevarse los tres puntos pero que finalmente gracias al guardameta y al infortunio terminaron por convertirse en un punto. “Es cierto que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que había que hacer para marcar algún gol pero no ha podido ser, el portero, defensas, el palo… yo creo que el equipo viene de unos grandes esfuerzos en este principio de temporada, todos los partidos los hemos jugado fuera de casa y el equipo está respondiendo y tan sólo falta meter el gol”. Con estas palabras el canterano quiso alabar a su equipo ya que son muchos los partidos que el equipo está jugando lejos de su feudo y eso también les puede mermar físicamente. También quiso recordar que la plantilla está deseosa de ver el nuevo estadio.

Por otro lado el también canterano Thomas, reiteró las palabras de su compañero Koke. "Hicimos un gran partido, pero tuvimos la mala suerte de no poder marcar aunque lo intentamos hasta el final, hicimos todo lo posible. Sabíamos que no era un campo fácil e intentamos encerrarles atrás, pero al final no tuvimos suerte". Pese al empate, el ghanés se mostró contento ya que considera que el Olímpico es un campo dificilísimo en el que puntuar pero seguirán con las espadas en alto para puntuar lo más posible. Koke y Thomas marcan el camino de lo que tiene que ser el Atlético de cara a esta nueva e ilusionante temporada.