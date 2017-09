Resumen AS Roma vs Atlético de Madrid: así lo vivimos

Google Plus

93'. Gran partido del Atleti que no consiguió la victoria. Asignatura pendiente la del gol. Punto que sabe a poco.

93'. Final del partido. 0-0, reparto de puntos.

92'. Se duele Godín de una dura entrada de Fazio.

90'. ¡Doble ocasión de Saúl! Primera parada de Alisson y el rechace la envía fuera.

90'. Se añaden 3 minutos de descuento.

88'. Cambio en el Roma, entra El Shaarawy por Dzeko.

87'. Córner a favor del Atleti.

85'. Protesta Kolarov un posible penalti que no señaló el árbitro.

82'. ¡Nuevo disparo de Correa, nuevo paradón de Alisson!

82'. Lo intenta el Atlético pero no consigue terminar las jugadas.

78'. Cambio también en el Roma, sale Nainggolan y entra Pellegrini.

77'. Tercer cambio del Atlético, se va Greizmann y entra Gaitán en su lugar.

73'. Balón en profundidad de Godín a Griezmann que estaba en fuera de juego.

70'. Falta y primera amarilla del partido a Perotti.

68'. ¡Chutazo de Carrasco que despejó Alisson a córner!

66'. Primer cambio en las filas de Di Francesco: sale Defrel y entra Fazio.

64'. Segundo córner consecutivo para el Alteti.

63'. ¡Paradón de Alisson al remate de Correa! Salió enchufadísimo el argentino

62'. ¡Gran disparo de Thomas desde fuera del área que se va alto!

61'. Segundo cambio del Cholo, entra Carrasco por Gabi.

60'. Falta de Nainggolan sobre Correa.

58'. ¡Lo volvió a intentar Saúl! El disparo con la zurda, atrapó Alisson.

57'. Primer cambio en el Atlético, entra Correa por Vietto.

55'. Jugadón de Saúl que finaliza Vietto y acaba en córner.

51'. Ataque frustrado de Luciano Vietto que interceptó la defensa.

48'. Disparo de Filipe que atrapa Alisson sin problemas.

45'. ¡Arranca el segundo tiempo!

45'. Igualada primera parte con claras ocasiones para ambos equipos. Hasta ahora, ninguno consiguió perforar la portería rival.

45'. Descanso, 0-0. Jugadores a vestuarios.

43'. Falta en ataque de Defrel sobre Koke.

40'. Disparo de Filipe que se fue muy desviado.

39'. Fuera de juego de Antoine Griezmann que se encontraba en posición antirreglamentaria tras el pase de Thomas.

37'. Córner del Roma que acaba en las manos de Oblak.

36'. ¡Apareció Dzeko! Disparo desde dentro del área que se marchó desviado.

35'. El disparo de Griezmann acaba estrellado en la barrera.

33'. Falta peligrosa a favor del Atleti. Se vuelve loco el partido.

32'. ¡Manolas saca bajo palos el disparo de Koke! Ya se gritaba el gol en el banquillo de Simeone.

31'. ¡Paradón de Oblak! Jugada ensayada del Roma que finnalmente atrapó el esloveno.

30'. Falta dura de Gabi sobre Perotti. Nueva oportunidad para el Roma a balón parado.

29'. El disparo lejano de Perotti se marchó alto.

27'. El centro de Perotti lo despejó Godín de cabeza.

27'. Falta de Filipe sobre Nainggolan. Peligro para el Atlético.

26'. Fuera de juego dudoso de Koke.

25'. ¡Griezmann fuera! Armó el disparo tras el centro de Filipe pero no consiguió encontrar portería.

23'. Nuevo saque de esquina para el Roma que acaba en saque de portería para el Atleti.

22'. Contra peligrosa del Roma que acabó en córner.

21'. Falta sobre Diego Godín protestada por el Olímpico de Roma.

17'. ¡Nueva oportunidad para el Roma! De nuevo Defrel disparó desviado, a la derecha de la portería de Oblak.

16'. Córner a favor de la Roma que acabó rechazando la defensa del Atlético.

15'. ¡Buen disparo de Vietto que consiguió bloquear Alisson!

12'. Buenos minutos de Filipe Luis, muy activo tanto ofensiva como defensivamente.

10'. Griezmann intentó el remate de chilena tras un buen centro pero se marchó alto.

8'. Disparo de Defrel desde la frontal del área que se marcha desviado.

7'. Buena jugada de combinación entre Koke y Saúl que no pudieron finalizar.

6'. El disparo de Perotti bloqueado por la defensa rojiblanca.

4'. Segundo disparo entre los palos del Atleti. Tiro flojito de Koke que atrapó Alisson sin problemas.

2'. ¡Uyyy! ¡El ataque del Atlético que acabó con un disparo de Saúll desde la frontal se fue lamiendo el poste!

1'. ¡Arranca el partido en el Olímpico de Roma!

¡Once del Roma! Lo forman: Alisson, Peres, Manolas, Jesús, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Defrel, Perotti y Dzeko.

¡El Atlético de Madrid ya tiene once titular! Jugarán: Oblak, Filipe, Godín, Savic, Juanfran, Gabi, Thomas, Koke, Saúl, Griezmann y Vietto. En el banquillo: Moyá, Lucas, Giménez, Carrasco, Gaitán, Torres y Correa.

Toda la información del encuentro con la previa del partido AS Roma vs Atlético de Madrid.

Milorad Mazic será el colegiado encargado de arbitrar el partido entre el AS Roma y el Atlético. De nacionallidad serbia, Mazic ya ha arbitrado a otros equipos españoles en competiciones europeas como al Barça o al Athletic Club.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, que dispone de una capacidad de casi 73 mil espectadores. Fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 1960 y de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1990.

Diego Godín ha acompañado a Simeone en la rueda de prensa y ha asegurado que "ya conocemos el camino, intentaremos conseguir un sueño". Además dijo que "la clave de nuestro éxito es creer lo que nos transmite nuestro entrenador".

El centrocampista del AS Roma, Kevin Strootman, fue el acompañante del entreador italiano en la rueda de prensa previa al primer partido de fase de grupos de la UCL.

El Atlético viene de un empate sin goles en Mestalla y esta vez, con Griezmann, intentará superar a barrera del gol. Como siempre, todo el equipo y su afición, muy ilusionados por hacer historia en la UCL.

El equipo de Di Francesco no ha jugado este fin de semana campeonato liguero debido a que se ha pospuesto el encuentro que tenían frente a la Sampdoria, por lo que han tenido más tiempo de preparar el partido de Champions.

En el Atlético de Madrid, la mayor ofensiva es sin duda 'el principito', Antoine Griezmann, quien viene de estar sancionado en Liga y tiene hambre de gol para esta Champions. Atentos también a Saúl, que ha demostrado ser muy eficaz en esta competición en los últimos años.

En el AS Roma, podemos decir que Dzeko es su jugador más peligroso, viene de marcarle un gol al Inter y está en un buen momento. En el centro del campo hay que estar atentos a Nainggolan, otra de sus grandes estrellas.

El 'Cholo' Simeone habló ayer en rueda de prensa sobre el partido de esta noche y sobre la conquista de la competición europea en la que dejó un mesaje ilusionante para la afición rojiblanca: "Si insistimos, tarde o temprano llegará".





Eusebio Di Francesco compadeció el pasado domingo ante los medios para hablar sobre el partido de Champions contra el Atlético de Madrid y señaló que “el encuentro ante el Atlético será una batalla de las de verdad y espero ver a mi equipo con la misma determinación que el rival. Confío en que el inicio de la Champions sea positivo para nosotros. El primer partido siempre es importante, no crucial, pero sí importante”. Además afirmó que "Tenemos las cualidades para ganar al Atlético".

El Atlético se ha enfrentado en los últimos años con otro equipo importante de la península itálica: el Milán, a quien venció en octavos de final de la UCL en el año 2014.

El AS Roma tiene más experiencia con otro equipo español: el Real Madrid, con quien se ha enfrentado en varias ocaciones en los últimos años en la UCL. La última en 2016, donde cayó por 2-0 contra el equipo madrileño.

Roma y At. Madrid solo se han enfrentado una vez en competición europea y fue en la temporada 1998/1999 en Europa League, donde el Atleti salió victorioso por 1-2.

El Valencia CF fue el último rival del Atlético en Liga, jugando como visitante. Un partido muy igualado que finalizó 0-0 con pocas ocasiones para ambos equipos.

El At. Madrid, en cambio, proviene de un empate a cero en Mestalla en el que no consiguió dar con la tecla del gol. Se clasificó para la presente campaña de la máxima competición europea ya que terminó LaLiga como tercer claificado, por detrás de Madrid y Barça. El equipo rojiblanco cuenta con cinco puntos de nueve posibles. No ha perdido aún en esta temporada, tras firmar dos empates y una victoria. Todos los encuentros jugando como visitante debido a las obras en su nuevo estadio. El Atleti lleva esta temporada siete goles a favor y tres en contra. Veremos si consigue mantener la portería a cero esta noche.

El AS Roma fue superado por el Inter de Milán en su último partido como local. Empezó ganando 1-0 con gol de Dzeko, pero finalmente el Inter supo darle la vuelta al marcador con unn doblete de Icardi y un gol de Vecino.

El AS Roma jugará esta noche la competición europea después de que se suspendiera su partido de la Serie A frente al Sampdoria el pasado fin de semana. El equipo italiano se clasificó para la presente temporada de Champions tras acabar segundo en la clasificación de su respectiva liga, solo por detrás de la Juventus. Esta temporada lleva 3 puntos de 6 posibles. Ha marcado solo dos goles a favor y tres en contra. Este será el segundo partido de esta temporada que juega como local. El primero perdió por 1-3 contra el Inter.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre el AS Roma vs Atlético de Madrid en vivo, perteneciente a la 1ª jornada de la Champions. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Roma a partir de las 20:45 horas.