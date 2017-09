Thomas, un pretoriano para Simeone

Google Plus

Thomas, uno de los que más han evolucionado (Fuente: Zimbio)

La retirada de Tiago Cardoso ha dejado un dorsal mítico libre en el Atlético de Madrid. Simeone busca a alguien que pueda ocupar el lugar que uno de los mejores centrocampistas de la historia rojiblanca. Y, por el momento, parece haber encontrado a alguien que puede estar a la altura de la situación: Thomas Partey. El ghanés ha ido adquiriendo relevancia en el equipo hasta el punto de ser fijo en las convocatorias del entrenador argentino, lo cual no es nada fácil, debido a la feroz competencia que pide Simeone a todos y cada uno de sus jugadores. Thomas es uno de los mejores centrocampistas con los que cuenta el Atlético de Madrid, y, es por eso, que desde las oficinas colchoneras, se ha optado por no desprenderse de él, a pesar de todas las ofertas que les han ido llegando por Thomas.

Un centrocampista polivalente

La lista de cualidades con las que cuenta Thomas Partey es extensa. Su dureza física, la intensidad con la que siempre cuenta cada vez que salta al terreno de juego, su llegada, y su puntería de cara a gol son algunas de sus características y por las que el Atlético de Madrid no ha querido ni venderle ni cederle a otro equipo. Simeone aprecia mucho los servicios y lo que puede aportar Thomas a su equipo, y quiere darle cada vez más minutos, para que tenga más experiencia en el más alto nivel, que es donde está el equipo rojiblanco. La competencia en el conjunto colchonero es una de las más feroces de todo el fútbol europeo, pero el joven centrocampista ha sabido hacerse un hueco entre todos los jugadores que copan el centro del campo, y que cuentan con una gran calidad, pero eso no ha amilanado al joven jugador, ex del Almería.

Un fijo para Simeone

El 'Cholo' Simeone es conocido por promover la competición entre todos los jugadores del Atlético de Madrid. Esta estrategia ha cosechado sus frutos, con uno de los mejores equipos de todo el continente europeo. En unos pocos años, ha conseguido que el conjunto colchonero sea una de las principales potencias cuando se disputa la Liga de Campeones, la máxima competición continental de clubes, llevada a cabo por la UEFA. Thomas es un claro ejemplo de la meritocracia que lleva el preparador argentino durante los siete años que lleva siendo entrenador del Atlético de Madrid. El centrocampista se ha asentado en el Atlético, una de las plantillas más duras, y lo ha hecho con esfuerzo, sacrificio y trabajo, lo que pide Diego Pablo Simeone a todos y cada uno de sus jugadores, y esa es una de las claves de su éxito en la capital de España.