Ziganda: "Jugar Europa League en San Mamés es una oportunidad maravillosa"

Foto: Athletic TV

El Athletic Club afronta ante el Zorya Luhansk un partido clave para posicionarse en el primer puesto del grupo J. Tras una jornada disputada, los bilbaínos se colocan en segunda posición, por detrás del Östersunds FK que ganó su compromiso ante el próximo rival rojiblanco. San Mamés volverá a ser un escenario clave para que los hombres de Ziganda recuperen los buenos números en competición europea.

"Si nos atenemos al resultado los tres últimos partidos no son buenos"

Cuco Ziganda ha comenzado sus declaraciones afirmando que el partido europeo traerá rotaciones dada la acumulación de minutos que los leones están acusando en el mes de septiembre: "Hay que tener en cuenta de dónde venimos y cómo venimos y que luego viene el partido del domingo. El esfuerzo es muy grande y vemos que lo podemos acusar”. Sin embargo también ha sabido destacar que disputar la Europa League en San Mamés es una oportunidad única: "Jugar en San Mamés Europa League es una oportunidad maravillosa. En Berlín hicimos un resultado aceptable. Espero que seamos más regulares y constantes. Nos costó corregir las contras del Hertha, No fue nada psicológico ni bajón físico. Aspiramos a que mañana no pase igual".

Sobre los últimos malos resultados del equipo el técnico ha reiterado la necesidad de cambiar la dinámica con respecto a los últimos tres partidos del equipo: "Si nos atenemos al resultado los tres últimos partidos no son buenos. Cada uno es diferente. Tenemos que trabajar. No hemos estado bien y debemos estar mejor, hay que trabajar e incidir para recuperar la solvencia de las primeras fecha. Es una oportunidad en otra competición que es estimulante y bonita, te saca de la vorágine de la liga. Todo lo que hagamos será bueno para coger hábitos y sensaciones buenas", destacó.

"Mikel Rico y De Marcos no están para la convocatoria"

En cuanto a sus hombres, Ziganda ha querido destacar las últimas actuaciones de Beñat, al que considera "un jugador muy importante" dado el peso que tiene dentro de la plantilla rojiblanca y que no pueden descartarlo porque es "un jugador muy importante para el equipo y tenerlo disponible será muy positivo". Respecto a De Marcos y Mikel Rico, el técnico rojiblanco ha confirmado que no han superado sus problemas físicos y no podrán estar tampoco listos para la competición europea: "En principio no están para entrar en convocatoria. Rico ya entrenó ayer con todos, pero con el tiempo que ha estado parado y las molestias que ha tenido, para mañana no estará. Oscar De Marcos está entrenando con todos pero no termina de estar cómodo con la lesión que ha tenido y no le vemos para mañana, intentaremos ser precavidos con él, teniendo en cuenta que hay un parón, veremos si pensamos en el domingo o esperamos”. Así mismo ha destacado que Raúl García puede seguir teniendo molestias: "Con la cantidad de partidos es difícil que Raúl García no tenga molestias pero no le impiden entrenar y jugar".

Ziganda también ha querido valorar la actitud del resto de sus jugadores. El técnico ha comentado que los leones que no participan de forma habitual en sus 'onces' titulares están igualmente preparados para saltar al terreno de juego cuando el equipo lo necesite: "Hay que aprovechar la carga de partidos y la disponibilidad de todos. Queremos ver cosas y tantear las posibilidades sin desmerecer a nadie", concluyó.