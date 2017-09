El tocado es Ziganda y el Athletic

Google Plus

Un mal inicio liguero y dos derrotas consecutivas dejaban un duelo de necesitados en La Rosaleda. Míchel, en la cuerda floja, necesitaba la victoria ante un Athletic que, si bien había venido consiguiendo resultados, había dejado malas actuaciones sobre el terreno de juego con Ziganda en el banquillo. Tras el empate a tres final, más por la forma en la que se ha producido que por el partido en sí, se puede decir que el entrenador boquerón tiene una vida más, precisamente, la que pierde un técnico rojiblanco que ha terminado por desquiciar a la afición bilbaína. Un partido loco desde el primer minuto de juego tuvo, además, el protagonismo innecesario de un colegiado que, tras el pitido final, se puede decir que no benefició a ningún conjunto.

El Málaga domina al Athletic

La primera acción no tardó en llegar, pues apenas recién comenzado el choque, Del Cerro Grande señaló penalti de Luis Hernández sobre un Iker Muniain que partió desde la mediapunta, ocupando el lugar de un Raúl García que, una vez más, fue suplente para el entrenador navarro. De navarros iba la cosa y es que Muniain, que terminaría siendo el mejor jugador del Athletic a pesar del doblete de Williams, regateaba a un central que, inocentemente, le derribaba dándole la primera opción al conjunto visitante. Desde los once metros, Aduriz tuvo más acierto que ante el Atlético de Madrid y materializó una pena máxima que ponía por delante a un Athletic que, en lugar de aprovecharlo, se echó atrás dejando el protagonismo a un Málaga que bien mereció el empate que consiguió antes del descanso.

Aduriz materializa el penalti y pone en ventaja al Athletic | Fotografía: LaLiga

Kepa mantuvo en el partido al Athletic con grandes intervenciones

Los de Míchel, con más corazón que cabeza, acorralaron a un conjunto rojiblanco que se encomendó a un Kepa Arrizabalaga que, por sus paradas y por el rendimiento del equipo, cada vez parece más lejos de San Mamés. El guardameta vivió sus minutos de protagonismo antes de encarar el túnel de vestuarios manteniendo con vida a su equipo en el partido. Equipo que, por otro lado, se empeñó en hacerle trabajar con un planteamiento defensivo que, lejos de defender, generaba más peligro de cara a su propia portería. En una de las tantas acciones pobres que dejó Lekue durante los noventa minutos, Rolán coge el balón en la banda izquierda, se introduce en el área sin ningún tipo de inconveniente y dispara superando a un Kepa que solo pudo adornar el gol con una buena estirada. Con el 1-1 en el luminoso se acabarían unos primeros 45 minutos en los que el conjunto de Ziganda apenas tuvo el tanto de Aduriz y un aislado remate de Vesga.

Segundo tiempo de polémica

El momento cumbre de Kepa decaía a medida que empezaba a ganar protagonismo Del Cerro Grande. El colegiado se empeñó en salir señalado de un duelo que, tal y como ha ocurrido en temporadas anteriores, no ha dejado bien parado al árbitro designado. Tras un inicio en el que el Málaga también dominó a los leones, Williams iba a volver a poner en ventaja a los suyos con un buen disparo que se colaba con violencia en la meta defendida por Roberto. El jugador del Athletic recibió un excelente pase de un Muniain que, sin embargo, parece robar en falta el esférico a un jugador del Málaga. Se caldeaban los ánimos en una Rosaleda que no estaba para demasiadas fiestas, pues su equipo aún no había puntuado en liga y cerraba la clasificación con cinco jornadas ya disputadas.

Williams se destacó como goleador con un doblete

En uno de los tantos choques que se produjeron tras el 1-2, Kuzmanovic recriminó al árbitro de manera aislada recibiendo como contestación una doble cartulina amarilla que le mandó al vestuario antes de tiempo. Con diez sobre el terreno de juego, la victoria se ponía aún más complicada para un conjunto andaluz que sufrió otro revés más tras el último tanto de los de San Mamés. Williams, recibiendo otro pase de Muniain, superó a Roberto en la salida situando el 1-3 en el marcador. El equipo costasoleño acusó sus propios nervios, pues un saque inoportuno de una falta pegada al borde de su propia área terminó con el balón en los pies del capitán navarro, quien encontró a su socio preferido sin ningún tipo de problemas.

Williams y Muniain celebran, junto a Laporte, uno de los tantos | Fotografía: LaLiga

A partir de ahí, en lo que parecía ser una victoria clara de los visitantes, se vivió una tremenda remontada que dejó un empate final para delirio de La Rosaleda. A diez minutos para el final, una falta central mal defendida por la defensa rojiblanca termina con el tanto de Baysse, un central sumado a la desesperada al ataque malacitano. Con el plus de energía que supone verse a un solo tanto de sumar los primeros puntos del curso, el Málaga se volcó y, en un balón llovido, Lekue vuelve a descuidar su espalda para beneficio de un Rolán que batió a Kepa en su salida. Llegaba la igualada y lo que se invertían eran las necesidades en los banquillos. Míchel pasaba de estar señalado a ser el causante de un buen final de encuentro de su equipo. Por el contrario, tanto Ziganda como sus jugadores recibían ese dedo acusador y se ponían bajo el foco de las críticas de la hinchada rojiblanca.

Con este reparto de unidades, el conjunto del sur de España se queda 19º con un punto, solo adelantando a un Alavés que aún no ha puntuado. Por su parte, el Athletic permanece noveno con ocho unidades, sumando su tercer partido consecutivo sin sumar los tres puntos. En cuanto a los próximos duelos, los blanquiazules se medirán al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán el próximo sábado, 30 de septiembre a las 16:15 horas. El Athletic jugará en Valencia ante el equipo de Marcelino un día después, aunque antes tendrá que recibir al Zorya el jueves a partir de las 19:00 horas en el compromiso europeo.