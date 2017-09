Málaga CF vs Athletic Club EN VIVO y directo online en la Liga 2017

El estadio del encuentro Málaga CF – Athletic Club será La Rosaleda, con capacidad para 30.044 espectadores. Se espera una buena entrada, para ver si por fin el equipo local reacciona en esta Liga.

El anterior Málaga CF vs Athletic Club disputado en La Rosaleda acabó con 2-1 para el equipo blanquiazul en los últimos minutos. Ocho minutos fueron suficientes para que los locales remontaran con un jugador más sobre el césped el tanto inicial de Aduriz.

La principal novedad en la lista de Míchel es Juankar y Miguel Torres. La convocatoria es la siguiente: Roberto, Luis Hernández, Rolón, Kuzmanovic, Juankar, Adrián, Bastón, Juanpi, Recio, Ricca, Rosales, Keko, Jony, Baysse, Torres, Rolán, Prieto y Mula.

Ziganda deja en Bilbao a De Marcos, lesionado, y a Yeray, Saborit, Sola, Etxeita, Mikel Rico y Sabin Merino. La convocatoria completa es la siguiente: Arrizabalaga, E.Bóveda, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Balenziaga, Córdoba, Núñez.

Atentos en el partido Málaga CF vs Athletic Club en vivo a Unai Nuñez: Grata sorpresa en este arranque de temporada de los rojiblancos, el joven central lleva tres encuentros siendo el mejor futbolista de su equipo. Capacidad defensiva, fuerte al corte, rapidez, son las cualidades con las que el defensa intentará parar a sus rivales.

Unai Nuñez en el encuentro frente a la UD Las Palmas. | Foto: Athletic

Atentos en el partido Málaga CF vs Athletic Club en vivo a Borja Bastón: Si bien es cierto que el delantero no ha comenzado la temporada dela manera esperada, Borja ya demostró en Eibar de lo que es capaz en esta Liga. Descansó frente al Valencia para estar a tope en este vital encuentro, y pondrá en problemas a la defensa rojiblanca.

El Kuko Ziganda, por su parte, incidió en la importancia de la situación del rival de cara al partido: “Ellos saldrán muy intensos, muy metidos, intentando hacer ese partido que les dé la primera victoria. Sabemos que el rival va a estar más motivado y concentrado que nunca, pero nosotros tenemos que estar centrados en lo que vamos a hacer nosotros" Además, quitó importancia a la derrota frente al Atlético tras conocer la recuperación de Yeray: "Cuando te pones a comparar una derrota con una cosa de estas, la derrota queda en segundo plano. Hay que tener paciencia y tranquilidad. Que se vaya poniendo en forma y cogiendo estímulos de esfuerzo, pero porque de verdad se exige. Es un notición para todos nosotros"

El entrenador de los locales, Michel González, analiza su situación al frente del conjunto malagueño, y no ve el partido como una final: "No sería tan dramático pero la situación es muy delicada y tensa para nosotros, no es normal todo lo que está pasando y que no tengamos puntos. El partido es tremendamente importante pero no una final. Pase lo que pase va a quedar mucho. Desde el planteamiento nuestro estamos pensando en reaccionar y de esa reacción viene la victoria". Añadió el entrenador.

Será la decimoséptima vez que Málaga y Athletic se miden en la Liga en La Rosaleda. Los 16 enfrentamientos anteriores muestran un claro favorito, a priori, para el encuentro de esta campaña. Los locales han vencido al Athletic en nueve de esos 16 choques, con tres empates y cuatro victorias rojiblancas, por lo que el partido parece complicado para los de Ziganda.

Los de Michel por su parte, saltarán al césped en busca de sus primeros puntos. Los malagueños están en la cola de la tabla, sin estrenar marcador, y ya cuatro puntos por debajo de la salvación, por lo que el partido de esta tarde supone una nueva oportunidad para reaccionar y demostrar.

El equipo rojiblanco pese a sus dos derrotas consecutivas, está en la zona media de la tabla. Su buen arranque les permite estar en décima posición con siete puntos, dos por debajo de las posiciones europeas, por lo que el partido se presenta clave para el equipo de Ziganda.

El conjunto malagueño, por su parte llega al choque mucho más preocupado que sus rivales en el choque de esta tarde. Sin obtener aún ningún punto en los cinco encuentros ligueros, y tras recibir una gran goleada en la visita a Mestalla el pasado martes. El Valencia les endosó un 5-0 y les metió en un problema.

El encuentro entre estos dos equipos medirá a dos conjuntos en crisis. El Athletic se encuentra en un momento de forma un poco delicado, con tres partidos consecutivos sin lograr la victoria, tras el empate frente al Hertha en Europa League, y las derrotas frente a la UD Las Palmas y el Atlético de Madrid, este último durante la pasada semana, por 1-2 en San Mamés.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la sexta jornada de la Liga, Málaga CF vs Athletic Club en vivo, que se disputará en La Rosaleda. El encuentro arrancará en el territorio malacitano partir de las 18:30 horas.