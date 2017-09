Se acabó la racha

El Athletic Club salía al estadio de Gran Canaria con un once completamente novedoso plagado de rotaciones tras el partido ante el Hertha de Berlín y teniendo en cuenta que el próximo miércoles deberán recibir en San Mamés al Atlético de Madrid. Por el contrario, Manuel Márquez Roca, técnico del equipo canario, alineaba al equipo de gala ante un rival que se presentaba favorito en el choque. Muchos minutos hicieron falta para que el empate en el marcador se rompiese, 87 exactamente, pero la igualdad sobre el césped se mantuvo durante los 90 minutos disputados en la isla canaria.

Los locales y los visitantes se medían de tú a tú, dejando de lado lo que, sobre el papel, debía ocurrir en el terreno de juego. De hecho, Las Palmas mantuvo el control de la posesión durante la mayor parte del tiempo, a pesar de que las ocasiones más claras llegaban del lado de los rojiblancos, pero siempre sin la suficiente certeza o intensidad para finalizar y hacer subir el gol a favor en el marcador. Tras un partido treméndamente igualado, en uno de los primeros tiros a puerta de la Unión Deportiva, Loic Rémy enganchó un balón en la banda defendida por Eneko Bóveda, y tras zafarse de este y del joven central Unai Núñez, cruzó el balón al palo largo de Kepa Arrizabalaga, el meta rojiblanco, marcando el único gol que subiría al marcador. Las Palmas se llevan una importante victoria en un partido que ha olido a empate durante permanentemente.

Fuente: Athletic Club

Incapacidad realizadora

La solidez defensiva del club vasco, a pesar del gol encajado hoy, es un hecho. La defensa, incluyendo a Kepa, está realizando una de sus temporadas (a pesar de los pocos partidos disputados hasta el momento) más completas de los últimos años. Un único gol han encajado en este comienzo de temporada que ya cuenta con cuatro partidos disputados. Además, en la tarde de hoy, el club de Bilbao ha logrado superar su récord de de minutos sin encajar un gol en Liga, aunque volverán a casa apenados por no haber logrado aumentar la racha un partido más. Donde más contundentes son las carencias del equipo, acentuadas en el encuentro de hoy, son en la delantera. Los jugadores tienen tremendas dificultades para finalizar. Solo tres goles ha materializado en este arranque liguero. En otros partidos, la falta de ocasiones era la responsable de que no llegaran los goles, debido a la escasez de creación en la medular, pero hoy las oportunidades han llegado, y ninguno de los futbolistas de ataque ha sido capaz de rematar a gol. Tanto Iñaki Williams como Sabin Merino han contado con opciones, y ninguno de ellos han conseguido efectuarlas. Tampoco Aduriz ha materializado, aunque, a decir verdad, en los pocos minutos disputados las posibilidades han sido escasas.

Rotaciones

Otro de los factores a tener en cuenta es el sistema de rotaciones que está utilizando Jose Ángel Ziganda. El técnico navarro está contando con toda su plantilla exceptuando a Kike Sola, que aún no ha sido convocado. Todos juegan, y el entrenador no tiene miedo de hacer hasta siete cambios, como hoy, en respecto al encuentro anterior. Jugando en tres competiciones, está claro que la dosificación es necesaria, pero hay ocasiones en las que arriesgar demasiado con ellas puede ser una cruz más que una ayuda. Aún así, en el día de hoy, los elegidos han completado un partido serio a pesar de no ser los habituales. Si se hubiera logrado el objetivo de puntuar, la alineación hubiera quedado en segundo plano, pero habiendo perdido colmará los comentarios, contrarios a hacer tantos cambios respecto a un once.