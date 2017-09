Las Palmas - Athletic Club: puntuaciones del Athletic Club jornada 4 de la Liga Santander

Google Plus

El Athletic salió sin Beñat, Muniain y Aduriz como titulares y decidió regalar la posesión a los canarios. El partido fue igualado y el Athletic en ningún momento pudo mostrar su teórica superioridad. Alfinal la entrada de Remy revolucionó el partido y terminó dándole los 3 puntos a Las Palmas.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

José Ángel "Kuko" Ziganda

3 | Decidió regalar el balón y tratar de controlar el partido desde la defensa. No le salió nada bien. Es cierto que Las Palmas no generó demasiado peligro pero el Athletic no pudo sentirse superior en ningún momento del partido. De esta forma fue pesando cada vez más la calidad de los atacantes canarios que su fragilidad defensiva. Se echó de menos a Beñat que entró muy tarde. Tampoco fue capaz de ajustar ante la irrupción de Remy.

Kepa Arrizabalaga

8 | Estuvo muy atento durante todo el partido. Dotó de mucha seguridad a su defensa haciendo algunas salidas de mérito. Además no dejo ningún rechaze y realizo una parada de mérito en el despiste de Nuñez que dejó a Calleri solo ante el portero. En el gol no pudo hacer nada.

Enric Saborit

2 | Horrible partido el del joven lateral Catalán. Empezó sufriendo muchísimo con Halilovic, no pudo encontrarle nunca. Cierto es que Sabin tampoco estuvo nunca en su sitio para ayudarle pero fue un auténtico coladero por donde llegaron casi todas las jugadas de peligro de Las Palmas.

Aymeric Laporte

7 | Es el baluarte defensivo del Athletic, jugador importantísimo comandando el eje de la zaga rojiblanca. Volvió a dar un gran nivel siendo destacado tanto en defensa como en salida de balón, apenas dejó errores.

Unai Nuñez

6 | Sigue quemando etapas en su crecimiento como futbolista. Hoy ha hecho un partido correcto en el que se prodigado incluso con algunas conducciones. Cabe destacar la calidad en sus anticipaciones. Sin embargo apareció en las dos jugadas de más peligro de los amarillos. La primera de ellas un error grosero en la marca a Calleri.

Eneko Bóveda

7 | Hizo un gran partido con Vitolo, lo secó y consiguió incluso obligar a trabajar más en tareas defensivas que ofensivas. Apenas cometió errores durante todo el partido e incluso se atrevió con alguna que otra subida arriba. Sin embargo no pudo con Remy. El francés salió inspiradísimo y pudo con todos.

Mikel Vesga

6 | Empezó mandando en el partido, a pesar de fallar algunos pases se veía que era quién llevaba la voz cantante en el medio campo. Sin embargo se fue apagando muy pronto durante la primera parte. Tuvo 15 minutos muy buenos en el inicio de la segunda en los que dejó un pase muy complicado que Sabin no pudo concretar. Aún le falta constancia y se le ve un poco verde en alguna toma de decisiones pero cada partido que juega se le ve mejor.

Ander Iturraspe

5 | Participó poco durante todo el partido pero le dio tiempo a recordarnos en algunos momentos su enorme calidad. Le faltó constancia y liderazgo para mandar en el medio campo como hacía antaño y aún está lejos de tener el ritmo competitivo que tenía antes de las lesiones pero el partido de hoy es una buena noticia en su recuperación.

Sabin Merino

3 | Estuvo todo el partido en el lugar erróneo en el momento equivocado. No se cansó de trabajar tanto en ataque como en defensa pero ni realizó jugadas de mérito arriba ni ayudó demasiado a Saborit a tapar sus vergüenzas. Además se le vio muy falto de veneno para mandar dentro la gran asistencia que le había brindado Vesga.

Raul García

5 | Compitió, como siempre, aportó bastante en la presión y sumo bastante trabajo defensivo. Pero, una vez más, no se le vio en ninguna jugada de ataque. No termina de vérsela cómodo con el Kuko. Esperemos que vaya cogiendo su sitio porque es un jugador imprescindible en este Athletic.

Markel Susaeta

4 | Empezó el partido bastante perdido y desacertado técnicamente. No le sentó nada bien la decisión del Kuko de darle el balón al conjunto canario. Terminó aportando peligro en jugadas a balón parado.

Iñaki Williams

6 | Estuvo muy solo durante todo el partido. Ni Raul ni Susaeta ni sobre todo Sabin Merino le ofrecieron ningún tipo de ayuda ni de apoyo. Aun así consiguió sacar petróleo de casi todos los balones que toco aunque no consiguió llevar demasiado peligro en ninguna de esas acciones. Con la entrada de Aduriz pasó a banda derecha y aunque terminó un poco ahogado le echo una buena mano a Boveda con sus problemas con Remy.

Aritz Aduriz

5 | No se notó su entrada y eso llamándote Aritz Aduriz es raro. Cierto es que el equipo no le ofreció nada, pero aun así su entrada paso totalmente desapercibida.

Iker Muniain

7 | Ahora mismo es el mejor jugador rojiblanco. Cada vez que tocaba el balón la jugada mejoraba muchísimo. No consiguió dominar el partido y el rato que jugó coincidió con el mejor tramo de los amarillos con un inspiradísimo Remy.

Beñat Etxebarria

S.C. | Sorprendende que después de darle descanso en Berlin hoy el Kuko haya decidido prescindir de Beñat. El Athletic le echó bastante de menos.