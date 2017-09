Kuko Ziganda: "El empate es justo, me voy satisfecho"

Google Plus

José Ángel "Cuco" Ziganda compareciendo en rueda de prensa ante los medios de comunicación en el Olímpico de Berlín | Vía YouTube.com (Athletic TV)

El empate del Athletic de Bilbao ante el Hertha Berlín encontró una clara valoración para José Ángel Ziganda: “Ha habido dos tiempos. El primero nuestro me ha parecido buenísimo, tanto en mentalidad como en actitud. En el segundo no hemos estado tan bien, nos ha costado juntarnos y es cuando se ha perdido el control. Hemos sabido sufrir y cuando no hemos defendido bien ha aparecido Iago para soportarlo.”

El entrenador rojillo se ha mostrado satisfecho por la actitud del equipo, que “ya que no hemos podido ganar, había que empatar. Es un resultado justo en mi opinión, y nos vamos realmente satisfechos”, señaló. “Ya me habría gustado jugar los 90 minutos como la primera media hora”, ha afirmado Ziganda, que se mostró muy contento con los treinta primeros minutos de juego del partido frente al Hertha Berlín.

Asimismo, ha destacado la gran actuación del portero Herrerín, que ha realizado tres grandes intervenciones que han salvado a los leones. “Iago es una garantía en todo momento y confío muchísimo en él. Si yo pensara que no puede dar ese nivel no jugaría ni habría rotaciones. Se lo ha ganado con sus actuaciones”, finalizó.

Hertha Berlín y Athletic Club parten como favoritos del Grupo J de la Europa League, pero a pesar de ello Ziganda no quiere ganarse ese título "solo por tener un nombre más conocido, o jugar en una liga mayor como la española y la alemana. Hay que ganarse el puesto", indicó el preparador navarro.

Por otro lado, el Athletic Club no conoce la derrota desde que Ziganda tomara las riendas del club rojiblanco, que en ocho partidos disputados aún no ha perdido. Para Cuco Ziganda “esto sólo son números, no pienso en ello. Sé que lo recorrido hasta ahora es lo que teníamos que hacer. Pensamos en mejorar día a día, nada más”, concluyó el entrenador que ya sólo piensa en la siguiente jornada de LaLiga frente a la UD Las Palmas.