Resultado Hertha Berlín vs Athletic Club en UEFA Europa League 2017 (0-0)

Un servidor se despide esperando hayan disfrutado del partido. Un saludo.

Iago Herrerín sostuvo a un Athletic que lo pasó mal en la segunda mitad, pero que se vuelve a Bilbao con un punto en el zurrón.

El Athletic y el Hertha arrancan el campeonato con un punto para cada equipo, quizá mejor para los de Ziganda, que puntúan en el campo a priori más difícil para los rojiblancos.

Final del partido, empate sin goles.

90'. Agota los cambios Ziganda, se marcha Muniain entra Aketxe. Tres minutos de tiempo añadido.

89'. ¡Que rápido Laporte despejando la internada de Haraguchi! Saque de esquina que remata desviado Leckie.

85'. Cambios en ambos equipos, se marcha Kalou y entra Haraguchi en el Hertha, en el Athletic se va Williams y entra Susaeta.

82'. Remate desviado de Vesga. Saque de puerta.

76'. Primer cambio en el Hertha, se marcha Ibisevic y entra Leckie.

75'. ¡Que paradón de Iago Herrerín! Contra magistral del Hertha que deja solo a Kalou, el portero mete una mano prodigiosa.

72'. Se resbaló Aduriz al intentar disparar, recupera el Hertha.

70'. Primer cambio en el Athletic, se marcha Iñigo Córdoba y entra Raúl García.

69'. Partido muy abierto, intenta tomar el control ahora el Hertha Berlín.

62'. Amarilla para San José, que derribó a Duda.

60'. Amarilla para Ibisevic, que golpeó con el codo a Etxeita.

59'. Disparo de Ibisevic que atrapa Herrerín.

58'. ¡No remató bien Córdoba un mal despeja de Kraft! Remató muy arriba el chaval.

54'. Jugadón de Kalou que no puede rematar Ibisevic, atrapa Iago Herrerín.

52'. ¡Buena parada de Iago Herrerín a Ibisevic! Resbaló Laporte, casi lo aprovechó el bosnio.

51'. Remate mordido de Kalou que atrapa sin problemas Iago Herrerín. Domina el Hertha.

48'. ¡Gran parada de Iago Herrerín a Plattenhardt! Agujero defensivo rojiblanco que aprovechó el jugador del Hertha, intervino bien el guardameta.

Comienza la segunda parte, mueve la pelota el Athletic.

Saltan ambos equipos, va a comenzar la segunda parte.

Dominio parcial del Athletic, que tuvo tras ocasiones buenas para ponerse por delante, no las aprovechó y el Hertha reaccionó tímidamente con disparos desde fuera del área.

Descanso en el Olympiastadion. 0-0

45'. Disparo lejano de volea de Darida, se marchó arriba. Saque de puerta.

43'. Cartulina amarilla a Vesga, que cortó la salida de Weiser.

39'. Demasiado largo el pase de Duda hacia Kalou, atrapa Iago Herrerín.

35'. Disparo de volea de Lekue tras centro botado por Balenziaga, se marchó desviado.

31'. Disparo de Darida desviado, saque de puerta para el Athletic.

29'. No llega Aduriz al buen pase de Mikel Vesga, atrapó Kraft.

25'. Amarilla para Weiser, que sacó una falta antes de que el colegiado diera permiso.

20'. Centro de Iñaki Williams que atrapa Kraft sin problemas.

16'. ¡Qué ocasión de Muniain! Gran centro de Mikel Vesga que bajó Aduriz hacia el navarro que tras regatear y quedarse sólo, la mandó fuera.

12'. Despeja Rekik un pase muy peligroso en profundidad de Muniain, salen los alemanes.

9'. ¡Gran parada de Kraft a Muniain! Disparo lejano del navarro que despeja el guardameta.

6'. Tiene que despejar Etxeita la internada de Kalou, recupera el Hertha de nuevo.

2'. ¡Paradón de Kraft a Aduriz! Gran pase en profundidad de Vesga que prolonga Muniain hacia el donostiarra, el portero despejó el disparo.

Arranca el choque.

Va a comenzar el partido, sacará el Hertha.

Saltan ambos equipos al terreno de juego, suena el himno de la UEFA Europa League.

Dardai también presenta un once con cambios. La principal novedad es la baja de Leckie, que esperará su oportunidad en el banquillo.

El Hertha, por su parte, saltará con: Kraft, Pekarik, Rekik, Darida, Kalou, Duda, Langkamp, Ibisevic, Plattenhardt, Weiser, Lustenberger.

Novedades ya esperadas en el once de Ziganda, con Etxeita como acompañante en el centro de la zaga de Laporte, Vesga acompañando a San José en la medular y Córdoba sustituyendo a Raúl García.

El Athletic saltará al Olympiastadion con el siguiente once: Iago Herrerín, Laporte, San José, Muniain, Williams, I.Lekue, X.Etxeita, Aduriz, Vesga, Balenziaga y Córdoba.

Ya se conocen los onces de ambos equipos.

El estadio del encuentro partido Hertha Berlín vs Athletic en vivo será el Olympiastadion de Berlín, con capacidad para 74.475 espectadores. Se espera un lleno, en el regreso del conjunto alemán a competiciones europeas, y un estadio caliente que busque ver como su equipo consigue los tres primeros puntos de la fase de grupos.

Ziganda sigue con su política de rotaciones, y deja en Bilbao a Yeray, recuperándose de su tumor testicular, a Beñat, Iturraspe, Sola, De Marcos, lesionado del tobillo, Sabin y Nuñez. La convocatoria completa es la siguiente: Arrizabalaga, Bóveda, Saborit, Laporte, San José, Muniain, Williams, Iago Herrerín, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, Aduriz, Vesga, Raúl García, Aketxe, Balenziaga, Unai Simón y Córdoba.

Atentos en el partido partido Hertha Berlín vs Athletic Club en vivo a Iker Muniain: el menudo futbolista navarro ahora mismo es el timón de un Athletic, que juega a lo que el de la Txantrea quiere. Los leones dependen mucho de Muniain, y el jugador se encarga de intentar desatascar partidos complicados para los leones.

Muniain pelea la pelota en el último choque ante el Girona. | Foto: Athletic

Atentos en el partido partido Hertha Berlín vs Athletic Club en vivo a Ibisevic: el delantero bosnio de los alemanes será el que intente mantener en jaque a la defensa del Kuko Ziganda e intentara decantar el partido para los intereses de los suyos con su capacidad realizadora, sobretodo en remates a balón parado.

Foto: Hertha Berlín.

El técnico del Athletic, Kuko Ziganda, por su parte, analizó el choque frente al conjunto alemán: "Por cómo somos los dos rivales, no sé si va a ser un partido muy abierto. Será un pulso muy igualado, aunque creo que no será un partido como el de Eibar. Esperamos otro tipo de partido", Además, el navarro no se fía del Hertha: "La posición que ocupó en la Bundesliga ya demuestra su capacidad. Se trata de un rival muy compacto, no abre mucho los partidos, de mucho físico y bueno en estrategia".

El técnico de los alemanes, Pal Dardai destacó en sala de prensa al Athletic: "El Athletic se clasificó para la fase de grupos en la ronda decisiva, lo que nos indica que es un rival ganador, con jugadores de gran experiencia, peligroso en la delantera y con una gran defensa. Aunque la clasificación en liga de ambos equipos la pasada nos coloca en un nivel similar, el equipo bilbaíno está ahora mejor que nosotros. Nosotros no estamos aún en la mejor de nuestras formas".

Sera la primera vez en toda la historia que el Hertha y el Athletic se midan en competición europea. Ambos conjuntos buscarán arrancar la fase de grupos de la mejor manera posible, pues ambos equipos tienen como objetivo llegar lejos en la segunda competición continental de clubes.

El conjunto alemán, por su parte, debuta en la competición. Los de Pal Dardai llegan al partido tras cosechar dos victorias, dos empates y una derrota en los cuatro partidos oficiales que han disputado en lo que va de campaña, en la que han continuado avanzando en la DFB Pokal, y se sitúan con cuatro puntos, tras derrotar al Stuttgart, caer frente al Borussia Dortmund, y empatar frente al Werder Bremen.

El encuentro entre estos dos equipos servirá para abrir la fase de grupos de la competición. El Athletic llega al cruce con siete partidos oficiales ya disputados. Cinco victorias y dos empates, es el bagaje del conjunto de Ziganda en este arranque de temporada, por lo que los rojiblancos llegan al cruce buscando mantener el buen momento de forma que están manteniendo en estos instantes.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, con el partido Hertha de Berlín vs Athletic Club en vivo, que se disputará en el Olympiastadion de Berlín. El encuentro arrancará en el territorio germano a partir de las 21:05 horas.