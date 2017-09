Previa: Hertha Berlín - Athletic Club: El inicio de un sueño

Google Plus

Fuente: Athletic Club

El Athletic Club debuta, tras las dos rondas previas disputadas durante este verano, en la competición europea que tanto ansía ganar esta temporada frente al Hertha de Berlín, que tras quedar sexto en la Bundesliga de la pasada campaña, logró clasificarse. Los vascos deberán trasladarse a tierras bávaras, como ya lo hiciera hace dos años ante el Ausburgo. En aquella ocasión, los de Ernesto Valverde lograron alzarse con la victoria por dos a tres, y esta vez, los leones tratarán de iniciar su andadura en la competición con el pie derecho, a fin de clasificarse para las rondas posteriores a la fase de grupos. El conjunto entrenado por Pál Dárdai no se lo pondrá fácil, ya que se ven con opciones de pasar de ronda.

Gran inicio de los visitantes

El conjunto dirigido por Jose Ángel Ziganda aún no ha dado con la tecla para lograr efectuar un fútbol vistoso, pero de lo que no cabe duda es de que los datos avalan al entrenador navarro. Tras llegar al cargo durante este verano, y dirigir los primeros encuentros de su club, el ex-entrenador del filial rojiblanco ha logrado, en siete partidos oficiales (cuatro europeos y tres ligueros) conseguir dos empates y cinco victorias. Unos números increíbles para tratarse del inicio del proyecto del nuevo técnico de San Mamés.

Además, en los tres partidos disputados en la competición nacional, el Athletic Club no ha encajado ningún gol, datos que le valen para estar posicionado, a día de hoy, en la cuarta posición. Si bien es cierto que tan solo han conseguido anotar tres goles en La Liga Santander. Los números son incuestionables, pero lo que preocupa al aficionado medio del club no es esto, sino la escasez de movilidad del equipo en la zona de tres cuartos.

El centro del campo no pasa por sus mejores momentos, y prueba de ello es la convocatoria que ha efectuado el míster para el partido del jueves, en la que Beñat e Iturraspe han quedado fuera de la lista. El Athletic nos tiene acostumbrados a efectuar un fútbol intenso, pero de creación, cosa que en el inicio de esta campaña está costando más de lo habitual. El camino que está siguiendo la plantilla es el correcto, pero deberán pulir aspectos tácticos, especialmente ofensivos, si quieren ir un paso más allá de lo que han logrado hasta ahora.

Irregulares pero peligrosos

Los alemanes han empezado de una forma un tanto irregular la competición doméstica. En los tres partidos que han disputado hasta el momento de manera oficial, los de Berlín han encajado una derrota ante el Borussia Dortmund, club que disputa la Champions League; una victoria ante el Stuttgart, y un empate ante el Werder Bremen. Estos resultados le han valido al club bávaro para posicionarse en el décimo puesto de la clasificación, por debajo del objetivo señalado antes de comenzar la temporada. Pero, teniendo en cuenta que el inicio liguero ha sido un tanto duro para el equipo dirigido por el entrenador húngaro, no hay que fiarse de la posición que ocupan en la tabla, pues, sin duda, pelearán la victoria para satisfacer a su afición y lograr un hueco en dieciseisavos de final al final de la fase de grupos. Es, junto con el Athletic, el club más potente del grupo J de la competición. Pero de poco vale sobre el césped el grado de favorito si no lo demuestras. Será un equipo a tener en cuenta.

Jugadores clave

El Athletic Club contando con varias piezas clave en este inicio de temporada. Por un lado, la pareja de centrales formada por Laporte y Núñez (este último no ha sido convocado) está causando sensación en la liga, en la que, tras su gran contundencia defensiva, han logrado mantener la portería a cero.

El galo está muy fuerte en este inicio, pero más aún si cabe el joven central subido de la cantera. Aun así, Ziganda no lo ha añadido en la convocatoria, por lo que jugará Etxeita. Pero las piezas clave en este inicio de campaña están siendo, sin duda alguna, Williams, Muniain y Aduriz. Los tres delanteros vascos han pasado a formar uno de los tridentes más temidos en la Liga española y quieren serlo también en Europa.

Williams ha tomado el papel de asistente jugando en el extremo derecho, ya que ha dado las tres asistencias de los tres goles efectuados por su club en Liga. Aduriz, incombustible, ha marcado dos de los goles, y es el eje de la delantera de los leones, referente para su equipo en cada partido. Si su lumbalgia no le impide jugar, será titular. Por último, Iker Muniain se ha echado el equipo a la espalda y se ha convertido en un futbolista insustituible en el conjunto rojiblanco. A sus 24 años es el líder del equipo en el terreno de juego y el referente absoluto de las transiciones ofensivas del equipo.

El equipo alemán cuenta con grandes nombres, pero el protagonista en este inicio de temporada ha sido el jugador australiano Mathew Leckie. El delantero ha anotado los tres goles que su equipo ha logrado efectuar en la Bundesliga esta temporada, dos ante el Stuttgart y otro ante el Werder Bremen. Jugando escorado a la banda derecha, Balenziaga o en su defecto Saborit deberán lidiar con él para que no pise área y anote. Por otro lado, y jugando en la mediapunta del equipo bávaro en la mayoría de encuentros, y en otros tantos en el centro del campo, tenemos al checo Vladimir Darida. Un jugador con una visión increíble y con una capacidad de asociación altísima, que deberá ser anulado por el centro del campo rojiblanco para que no cause más problemas de los necesarios.

