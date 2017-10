Google Plus

Albacete Balompié - Sevilla Atlético: Duelo en el pozo| Foto: J. Mondéjar

El Albacete Balompié viene de enfrentarse al líder de la categoría. No consiguió salir victorioso del encuentro, pero con tan solo un gol encajado, pudo poner en apuros al rival durante unos minutos. Este será su tercer encuentro en tan solo una semana por lo que puede que el conjunto llegue mermado físicamente.

El Sevilla Atlético, que llega con un día más de descanso, consiguió sacar un punto en su duelo contra el Cádiz, a pesar de una expulsión en los últimos minutos que pudo haberle arrebatado el punto. Ahora llega a un encuentro con un rival directo, que a priori, a pesar de tener que visitar el Carlos Belmonte, es de los encuentros más sencillos que le espera.

Queda por mejorar

El Albacete Balompié ha comenzado esta etapa con Enrique Martín en el banquillo con buen pie. En el global, una victoria y una derrota. A pesar de que la victoria contra el Lorca fue por la mínima, las sensaciones son mucho mejores que en los partidos con José Manuel Aira en el banquillo. El equipo manchego sabe lo que tiene, cuáles son sus ventajas y cómo utilizarlas. Tiene claro cuál va a ser el estilo con el que jugar. El propio entrenador vio con positividad la derrota del jueves, declaró: “Podíamos haber quedado empate. Hemos tenido el control en los últimos 20 minutos”. Aunque las sensaciones fueron buenas, quedan algunos aspectos por mejorar, sobre todo en ataque, donde falta el gol.

El equipo enfrenta este partido con buenas sensaciones ya que en las últimas dos visitas que ha recibido ha conseguido llevarse la victoria. La primera con aún Aira en el banquillo ante el Real Oviedo y la última contra el Lorca. El rival al que se enfrentará es un caramelo para el equipo manchego. De los últimos diecinueve encuentros, el Sevilla Atlético no ha conseguido ganar al Alba en ninguno de ellos.

Solo se puede ir a mejor

Esta es su segunda temporada en la competición. No es comprensible que el equipo vaya así. La temporada pasada acabó en la decimotercera posición. Este curso el principio está siendo difícil. El Sevilla Atlético va en busca desesperada de sumar puntos. No ha conseguido ganar ni tan solo un partido. El ir sumando puntos de uno en uno no les está ayudando. Y es que llevan ya un total de cuatro empates.

"Estoy convencido de cuando entre la primera, entrarán todos"

El colista tampoco está teniendo suerte de cara a portería. Ha conseguido tan solo marcar tres tantos que lo colocan como el equipo menos goleador de la competición. Y esto lo confirma el empate del miércoles contra el Cádiz, donde no consiguió dejar atrás el resultado inicial y el partido acabó empate a cero. Para encontrar el último gol del filial nos tenemos que remontar a principios de septiembre cuando el tercer día del mes anotó Curro, aunque el resultado no sirvió para sumar puntos. Uno de los atacantes del equipo ha comentado esta falta de gol, Marc Gual declaró: "Estoy convencido de cuando entre la primera, entrarán todos".

Arbitrará Vítor Areces Franco

Este colegiado de 31 años perteneciente al colegio asturiano tiene experiencia en el fútbol español. Estuvo arbitrando un total de cuatro temporadas en Segunda B, donde sumó más de 50 partidos. Luego, tras su ascenso a Segunda División, se ha encargado de arbitrar durante cuatro temporadas, sumando la actual. Lleva 70 partidos en la competición. Esta temporada ha dirigido cuatro partidos. El último, el Granada - Lugo (2-0) de la octava jornada. Esta temporada todos los partidos que ha arbitrado, han acabado con victoria de los locales.

Convocatorias Albacete - Sevilla Atlético

El Albacete Balompié va a poder contar con toda su plantilla a falta de saber el estado de Morillas para el partido, Bela y Aridane.

El Sevilla Atlético no podrá contar con Matos, el lateral izquierdo fue sancionado pro doble amarilla.

Alineaciones probables

Albacete Balompié (3-5-2): Tomeu Nadal, Delgado, Saveljich, Gaffoor; De la Hoz, Susaeta, Gálvez, Erice, Perdomo; Zozulia y Espíndola.

Sevilla Atlético (4-2-3-1): Mato, Borja San Emeterio, Álex Muñoz, Berrocal, Carmona; Eteki, Fede, Curro, Mena, Pozo y Carlos Fernández.