Vuelta a las andadas

Mala imagen, la dejada en el día de ayer por el conjunto dirigido por Enrique Martín Monreal en El Sadar. Partido muy plano donde quizás lo más justo hubiera sido un empate, pero, también es cierto que el Albacete a pesar de ir perdiendo el partido no fue capaz de generar demasiado peligro sobre la portería de Sergio Herrera.

El técnico de campanas realizó rotaciones en el once manchego, aunque no varió el sistema que ganará al Lorca el pasado fin de semana. El once estuvo formado por Tomeu Nadal bajo palos, Nili, Delgado, Gaffoor, Saveljich, Morillas en la línea defensiva, Gálvez, Erice, Susaeta en el centro del campo y Espindola y Zozulia en punta.

Comienzo igualado

El partido comenzó con dos equipos que no arriesgaba en la salida de balón e intentaban llegar arriba con un juego muy directo. La primera y única ocasión del Albacete en la primera parte estaría en la cabeza de Zozulia, que tras un gran centro desde la banda izquierda de Morillas, conectaba un potente cabezazo que se estrellaba en el palo de la portería defendida por Sergio Herrera. A partir del minuto veinte el conjunto Navarro se hizo con el dominio del balón y empezó a inquietar la portería albaceteña. Primero con un disparo desde fuera del área de Roberto Torres, que tras tocar en un defensa obligaba al meta balear a hacer una gran parada. Poco después Mateo García, con todo a su favor, no sabía dirigir bien un remate desde dentro del área. El que no iba a perdonar era Lucas Torro, que tras una falta botada por Roberto Torres que impactaba en el palo de la portería albaceteña, aprovechaba el rechace para poner por delante al conjunto rojillo. Poco más pasaría en la primera mitad, ya que, el Albacete no busco demasiado la portería de Osasuna, y el equipo de Diego Martínez no arriesgaba demasiado debido a la victoria momentánea.

Segunda parte muy floja

El segundo acto fue, en general, un quiero y no puedo del equipo manchego. No fue capaz de conectar con el ucraniano Zozulia, lo que mermo demasiado el ataque albacetista. Uno de los pocos disparos a puerta del Albacete en la segunda parte sería obra de Fabián Espindola, pero su disparo no inquietaba en demasía a Sergio Herrera que atrapaba con facilidad. Los cambios introducidos por Enrique Martín, quizás algo defensivos, no cambiaron en absoluto la capacidad ofensiva del equipo. En el minuto 55 Unai García tuvo el segundo tras un saque de esquina, pero su cabezazo se marchó desviado. En el minuto 63 Morillas lo intento con un disparo lejano que se marchaba fuera. La entrada de César de la Hoz en el Albacete mejoró la circulación de balón en el equipo manchego, que se hizo con el control del balón a partir de su entrada. La mejor ocasión del Albacete estuvo en las botas de Dani Rodríguez tras un remate desde la frontal del área que Sergio Herrera mandaba a córner. El Albacete consiguió encerrar al Osasuna en su campo en los minutos finales de partido, pero estuvo falto de ideas en las zonas finales. Finalmente Enrique Martín cosechó su primera derrota desde que llegará al Albacete Balompié la pasada semana. En resumen un partido en que el Albacete mereció algo más, pero de nuevo tuvo muchas problemas para generar ocasiones de gol.

Con la cabeza puesta en el Sevilla Atlético

Tras la derrota el Albacete se sitúa en 21 posición con siete puntos. El próximo rival del Albacete será el filial sevillista que es el colista de la categoría con cuatro puntos, como curiosidad decir que es el único equipo que aún no ha conseguido aún ninguna victoria en LaLiga123.