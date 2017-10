Enrique Martín:"Siempre hay que ganar el próximo partido"

Enrique Martín durante el partido frente al Lorca//vía J. Mondejar (VAVEL España)

El nuevo entrenador del Albacete fue preguntado por el encuentro de Copa, a lo que el técnico indicó que “en el partido de Copa hubo un error que hizo ganar a Osasuna. A partir de ahí la dinámica de Osasuna no ha parado. No sé si será diferente el partido de mañana, lo único que no quiero es especular el encuentro porque juguemos contra el líder",

Martín también fue cuestionado por la dinámica del equipo manchego a lo que señaló que "me gustaría estar un par de meses a este ritmo. Vamos a pelearlo, parece que llevo tres meses y en realidad llevo aquí seis días. Hay que afrontarlo y sobre todo dejar la portería a cero. Osasuna el otro día dejó su portería a cero y luego ganó. Es básico en Segunda División”.

Sobre el rival del Albacete el técnico indicó que “siempre digo que hay que ganar el próximo partido. Vamos a comer hoy y veremos lo que cenamos, aunque es verdad que hay que distribuir esfuerzos y ahora toca Pamplona y vamos a ir a ganar”.

Enrique Martín Monreal, al ser preguntado por la convocatoria del Albacete para Pamplona argumentó que "no viajan Arroyo, Bíttolo y Chus Herrero porque son tres partidos en una semana, quiero que estén a disposición el próximo domingo. Bíttolo y Chus han tenido algunos problemas y tienen que seguir creciendo poco a poco. Tampoco viajan los lesionados de larga duración”.

Preguntado sobre el once que sacará en El Sadar, el técnico Navarro aclaró que "no suelo dar el once hasta la hora de antes. Me gusta que todos estén preparados. No quiero que alguien que intuya algo pueda irse de la situación."

Cuestionado por la poca participación de Rafa Gálvez últimamente, el ex de Osasuna dijo "En el equipo todos somos importantes y nadie es imprescindible. Rafa Gálvez seguro que va a ir creciendo, participando. Ya lo conozco y la verdad que es un jugador que nos tiene que dar, al cabo del año, muchas cosas. No me gusta personalizar. Seguro que dentro de poco vemos a gente del juvenil o del B, ellos tampoco son menos que los del primer equipo”.