CA Osasuna - Albacete Balompié: "fuego amigo" en El Sadar

El nuevo Alba de Enrique Martín afronta su primera salida liguera tras haber conseguido una victoria balsámica y fundamental frente a un rival directo por el descenso como el Lorca el pasado domingo. El técnico de Campanas no ha tardado en dejar huella en sus púpilos y demostraron estar capacitados para lograr el objetivo propuesto esta temporada: evitar caer a Segunda División B. Por primera vez en el Belmonte, la parroquia albaceteña salió contenta con el trabajo del equipo, y no es para menos, pues el equipo no le perdió la cara al encuentro en ningún momento.

En la otra cara de la moneda, se encuentra Osasuna, que se ha afianzado en la zona noble de la clasificación haciendo alarde, por fin, a la calidad que atesora la plantilla dirigida por Diego Martínez. Lejos de la incertidumbre de la afición con el inicio de la temporada de los navarros, los rojillos no conocen la derrota desde el pasado mes de agosto y han encadenado dos triunfos consecutivos, tarea complicada teniendo en cuenta la igualdad de la categoría. Además, si Osasuna consigue vencer al Albacete, recuperará el liderato en solitario.

El Alba solo piensa en ganar en El Sadar

Tras el épico final que se vivió en las gradas del Belmonte el pasado domingo, donde Tomeu Nadal paró un penalti en el minuto 94 para dar al equipo su segunda victoria de la temporada, el Alba llega a El Sadar con la moral por las nubes y con el único objetivo de llevarse los tres puntos. Enfrente, un equipo que no ha encajado un solo gol en los últimos cuatro encuentros de liga y que no conoce la derrota desde hace más de un mes. Sin embargo y como dice el tópico, el fútbol es un estado de ánimo y de eso, el Albacete ahora mismo va sobrado.

"Quiero que crezca la intensidad del equipo"

En esta misma línea de pensamiento, Enrique Martín ha determinado que el equipo "no tiene que salir a especular ni asustado" sino dispuesto a llevarse los tres puntos de El Sadar. En cuanto a lo que espera de sus jugadores el próximo jueves, el técnico navarro ha afirmado que es necesario "coger intensidad defensiva ya que el equipo que tiene una alta intensidad está arriba". Respecto a su "vuelta a casa", Enrique Martín ha reconocido que será un partido "muy especial", pero también ha recordado que la última vez que visitó El Sadar con otro equipo, consiguió la victoria (1-2 con el Leganés)

El Osasuna espera "estirar la dinámica"

Un Osasuna en un gran momento de forma recibe al Alba dirigido por un ídolo de la afición rojilla, Enrique Martín. Que el fútbol es cuestión de dinámicas es una verdad irrefutable, que las rachas están para romperlas, también. Eso es lo que tratará de hacer el Alba al mando de un "viejo amigo". Sin embargo, la tarea de los manchegos no va a ser fácil, pues los pupilos de Diego Martínez saben de la importancia que tiene conseguir los tres puntos y encadenar su tercera victoria consecutiva.

"Necesitamos el apoyo de la afición"

Siguiendo esta misma tónica, Sergio Herrera ha declarado en rueda de prensa que "el partido contra el Albacete puede marcar el inicio de un camino y una dinámica muy buena". Sin embargo, el guardameta rojillo es consciente de la difícil tarea que su equipo tendrá enfrente el próximo jueves y ha llamado al apoyo de la afición. "Necesitamos también que la gente de casa nos anime y nos empuje como el otro día o el partido del Gijón", ha declarado de forma contundente el portero de Miranda de Ebro.

Arbitrará José Antonio López Toca

El partido se disputará en el Estadio de El Sadar, situado en la localidad de Pamplona. El colegiado designado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para este encuentro es el cántabro José Antonio López Toca. Con 35 años, el árbitro natural de Santander dirigirá su quinto encuentro esta temporada. Asimismo, López Toca afronta afronta su primera temporada arbitrando en la Categoría de Plata del fútbol español.

Alineaciones probables Osasuna - Albacete

CA Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera; Lillo, Aridane, Oier, Clerc; Arzura, Torró; Barja, Torres, Mateo; Quique.

Albacete Balompié (5-3-2): Tomeu Nadal; Nili Perdomo, Gaffoor, Delgado, Saveljich, Morillas; Dani Rodríguez, Erice, Susaeta; Espíndola y Zozulya.