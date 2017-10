Chus Herrero: "Uno siempre entrena para jugar"

Chus Herrero en una acción del partido frente al Lorca//vía J. Mondejar (VAVEL España)

Chus Herrero fue titular por primera vez en la temporada en la victoria frente al Lorca, ya que tras la llegada de Enrique Martín parece que el ex del Llagostera podrá contar con más minutos que con José Manuel Aira. Sobre este hecho el jugador indicaba que “me encontré bien. Eché cuentas y en cuatro meses llevaba un partido jugado, nada más. Tuve fatiga muscular y de ahí el cambio. Hacía también calor. Me encontré bastante bien junto a mis compañeros, estoy muy contento sobre todo por la victoria y los tres puntos”. "Uno siempre entrena y trabaja para jugar. Las decisiones son del entrenador y con el anterior me tocó estar fuera, y lo único que hacía era entrenar fuerte y duro” al tiempo que resaltaba en sala de prensa que “me cuidé y fui profesional porque las decisiones de jugar no dependían de mí, no puedo hacer nada contra eso. Respetaba las decisiones del anterior entrenador como ahora respeto las del actual técnico”, dijo.

También fue preguntado Chus Herrero por el que es el próximo rival del Albacete, el Osasuna, a lo que el maño argumentaba que “Osasuna es uno de los equipos con más presupuesto de la categoría, recién descendido y ahora mismo es el mejor equipo de la categoría. El Albacete no obstante compite contra cualquier equipo y ya fuimos allí en Copa e hicimos un buen partido. Si conseguimos sacar algo positivo de El Sadar será muy importante para nosotros. Tenemos buen ejemplo del día de Copa, pero vamos a intentar los tres puntos, seguro”, aseguró.

Respecto a la igualdad de la categoría, el zaragozano comentó: "La Segunda División es esto y al final ganas y te da un chute de energía. Lo importante es ganar, da igual las formas porque lo importante es sacar los tres puntos. Tenemos que coger confianza para no estar abajo y así poder ir mejorar y afianzando conceptos. La victoria llegó en el momento justo y adecuado porque de no haberlo hecho hubiera sido contraproducente”.