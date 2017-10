Gaffoor: "He estado mal por la situación que vivimos"

Gaffoor celebrando la victoria frente al Lorca junto a sus compañeros//vía J. Mondejar (VAVEL España)

Tras su fallo en el partido frente al Numancia que supuso el dos a una a favor del conjunto soriano, el central francés era cuestionado por como había vivido la situación después de la destitución de José Manuel Aira: “He estado mal por la situación que vivimos ya que fueron 14 meses con ese cuerpo técnico, aprendí, crecí mucho con ellos aunque esto es parte del fútbol. Ahora queda seguir aprendiendo”, comentó. “Lo importante es ganar aunque veremos los cambios poco a poco. A Pamplona vamos a sacar algo positivo. La copa y la liga son situaciones distintas, vienen de ganar fuera de casa y no perder siempre es bueno. Vamos a ganar, pero no perder siempre es positivo”.

En cuanto a la decisión de Skyline de prescindir de los servicios de José Manuel Aira, Gaffoor recalcó: “No estoy para valorar si había que cambiar de entrenador, o no. Yo solo digo que tenía mucho aprecio con el anterior cuerpo técnico, aunque el de ahora también lo va a hacer bien”.

Sobre si había cambiado mucho el equipo tras la marcha de Aira el defensa del Albacete dijo: “Intentamos hacer siempre bien los todos los partidos, pero ayer se nos puso de cara con el gol de Susaeta. Encima con la parada de Tomeu fue un chute de adrenalina final”.

El jugador parisino también quiso agradecer a la afición el trato recibido tras su error frente al Numancia. "Fue un gusto ser recibido así y debo dar las gracias a la afición por el cariño que me dieron ayer. Pero no me sorprendió. Llevo 15 meses aquí y la afición siempre me ha empujado”.

El equipo de Enrique Martín Monreal ha vuelto en el día de hoy al trabajo, en una sesión que ha servido de recuperación para los jugadores que participaron ayer frente al Lorca CF.