Tomeu, que bueno que volviste

Enrique Martín introdujo cambios en el once, en su primer partido como entrenador del Albacete Balompié. Sin embargo usó el mismo sistemas que José Manuel Aira había introducido en las últimas jornadas, el 5-3-2. El once del Albacete estuvo formado por Tomeu Nadal en portería, defensa de cinco con Arroyo, Saveljich, Chus Herrero, Delgado y Bittolo, en el mediocampo Erice, Dani y Susaeta, en punta de ataque Espindola y Zozulia.

Muy superior el Albacete

El partido comenzó con un Albacete muy enchufado y mucho más intenso que el equipo murciano. Poco tardaría el Alba en adelantarse, ya que en el minuto siete Néstor Susaeta lanzaba un libre directo a la escuadra de Dorronsoro. El gol supuso que Albacete buscará las contras ante un Lorca que tenía muchas más posesión de balón. En el minuto 22 de nuevo Susaeta estuvo a punto de marcar otro gol de falta directa, pero su disparo se marchó rozando el larguero de la portería lorquina. En el minuto 21, tras una buena contra lorquina Manel se plantaba sólo ante Tomeu que consiguió rechazar su disparo. Un minutos después Bittolo obligó a hacer una gran intervención a Dorronsoro tras un remate lejano. El Lorca apenas inquieto la portería albaceteña en esta primera mitad. Fabián Espindola tuvo una gran ocasión para poner tierra de por medio, pero de nuevo el ex del Albacete, Dorronsoro le sacaba el balón al argentino. Justo antes del descanso, el Lorca tras un centro de Eugeni gozó de la ocasión más clara de la primera mitad. Con la ventaja por la mínima del equipo de Enrique Martín se llegaba al descanso.

Muchos nervios

El Lorca mejoró mucho en la segunda parte, sobre todo debido a que el Albacete no fue capaz de realizar la misma presión que en el primer acto. El Albacete, por su parte cuando recuperaba el balón no era capaz de conocetar ni con Zozulia ni con Espindola. En el minuto 48 Eugeni lo probaba con u disparo desde fuera del área que no encontraba puerta. El Lorca llegaba con mucha claridad al área manchega, pero no era capaz de crear ocasiones claras. Dani Ojeda tuvo una ocasión clarísima mediada la segunda mitad cuando la zaga manchega dejaba el balón suelto en el área para que el jugador canario incomprensiblemente mandará su remate fuera. Enrique Martín introdujo a De la Hoz por Espindola, reforzando así el centro del campo, ya que el Lorca se estaba imponiendo en esa zona. El cambio mejoró a un Albacete que empezó a no sufrir tanto en defensa. Sin embargo en el minuto 81 Jon Erice realizaba un mal despeje dándole el balón a Noguera y Carlos Delgado en el intento de robarle el balón cometía un claro penalti sobre Alberto Noguera. Eugeni engañaba a Tomeu y ponía el empate en el marcador. La recta final del partido fue una auténtica locura. En el minuto 87 tras un centro de Bittolo, el ucraniano Zozulia era agarrado cuando se disponía a rematar, el colegiado señalaba penalti de nuevo pero esta vez a favor del Albacete, Dani Rodríguez con mucha calma ponía de nuevo por delante al Albacete a falta de tres minutos para el final. Cuando todo parecía decidido se volvió a producir un nuevo penalti en el área manchega por manos de Zozulia tras el lanzamiento de una falta. Eugeni era de nuevo el encargado de tirarlo, pero esta vez Tomeu Nadal conseguía detener su lanzamiento para dejar los tres puntos en casa ante la euforia del Carlos Belmonte.

Salto en la clasificación

Con esta victoria el Albacete suma siete puntos y a falta de que acabe la jornada consigue salir del descenso. El próximo rival del Albacete será el Osasuna que es líder de La Liga123 con 15 puntos. El partido se disputará el jueves a las ocho en el estadio del Sacar.