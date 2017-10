Enrique Martín: "Ha sido una victoria agónica"

"Ha sido una victoria agónica" | Foto: J. Mondéjar

Este mediodía el Albacete Balompié ha conseguido una victoria agonizante en un partido donde se llegaron a pitar un total de tres penaltis, uno de ellos, en el descuento que gracias a la parada de Tomeu Nadal le dio la victoria al equipo manchego.

"Esta es la dinámica a seguir"

Uno de los jugadores encargados de hablar fue Néstor Susaeta que compareció ante los medios y agradeció a la afición el apoyo recibido. El que fue el encargado de anotar el primer tanto del partido comentó la mejoría del equipo en este partido respecto a los anteriores y señaló el gran ambiente que se pudo observar en el Carlos Belmonte. Por último, recalcó: “Esta es la dinámica a seguir”.

El que fue artífice de parar el penalti cometido por Zozulia al tocar el esférico con la mano, también pasó por zona mixta. El portero, volvió a la titularidad tras un par de partidos donde Danny Carvajal le robó el puesto. Tomeu Nadal ha comentado que la semana había sido muy complicada y, a pesar de ello, han ganado. Señaló el gran trabajo de los preparadores, ya que el segundo penalti, lo tenía ya estudiado. El mallorquín dijo: “Es un trabajo excelente con Cano a la cabeza”.

"Esto es la segunda división, el pelear y ser consistentes e insistentes"

El nuevo entrenador ha felicitado al portero en su paso por rueda de prensa: “Hoy Tomeu ha hecho lo que tenía que hacer”. Ha señalado que los dos guardametas tienen una gran calidad. En el cómputo global del encuentro el míster se va satisfecho. A pesar de que el equipo no haya tenido la posesión gran parte del encuentro, cree que se mereció ganar, a pesar de que acabara siendo una victoria agónica. El técnico, ya curtido en esta división comentó: “Esto es la segunda división, el pelear y ser consistentes e insistentes”.

Enrique Martín no ha criticado a los árbitros por los tres penaltis. Aunque no haya podido ver bien el último, asegura que le dio en la mano y el penalti fue acertado, al igual que los dos anteriores. Ha clamado a las divinidades para que no entrara el último penalti y esto le ha funcionado. El técnico comentaba: “Nos lo meremos y afortunadamente Dios me ha escuchado”

Tras arrancar con una victoria su andadura en el Albacete Balompié, se le pudo ver positivo: “El 747 del Albacete Balompié acaba de despegar y vamos a ver dónde nos lleva”.

Respecto al partido el técnico ha respondido con una frase que se podría asemejar a Luis Aragonés, en la que decía que los jugadores podrían ser mejor o peores, pero: “lo que vale es ganar, ganar, y volver a ganar. Y luego volver a ganar”.