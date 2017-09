Bela: "Me siento muy bien en la ciudad, también en el Club"

Google Plus

Bela en una acción del partido frente al Oviedo// vía J. Mondejar (VAVEL España)

Jeremie Bela ha pasado en el día de hoy por la sala de prensa de la ciudad deportiva para mostrar sus impresiones tras la victoria conseguida el pasado domingo frente al Real Oviedo. Preguntado por el nivel de LaLiga123, Bela decía "estoy muy sorprendido por el nivel que hay si lo comparamos con lo que se ve en Francia”. En España hay más ritmo mientras que en Francia hay mucho balón dividido; el nivel técnico y táctico me vendrá bien”, explicaba con la ayuda de Nico Rodríguez. Tras haber sido uno de los mejores jugadores en este inicio de temporada , señalaba que “cuando estoy alegre y contento, doy alegría. Ese es mi objetivo y demostrar que estoy a gusto y contento por hacer feliz a la afición”.

De los valores que transmite el jugador francés destacaba “mi madre me los ha enseñado, el mundo del fútbol no es real y un día estás arriba y otro abajo”. Hay que estar estable y humilde”, decía. Jeremie Bela incluso señaló que “tengo una hermana pequeña y un hermano más grande, que ha firmado en Lyon en Clearfointainne y que es mucho mejor jugador que yo”, decía bromeando.

Sobre como se sentía tras sus primeras semanas en Albacete declaraba “me siento muy bien aquí en la ciudad, la gente es muy amable conmigo y todos los compañeros, prensa, afición me hacen sentir cómodo y fuerte para el año que queda”, comentaba. “El equipo puede tener el nivel para conseguir los objetivos, hay confianza para estar más arriba y necesitamos conseguir resultados para estar como mínimo en la media tabla”. De como lleva las órdenes del cuerpo técnico del Albacete, debido al inconveniente del idioma declaraba “Las conversaciones no son largas aunque las instrucciones tácticas las tengo claras, estoy muy feliz y voy mejorando día a día."

Respecto a su rendimiento el ex del Dijon comentaba “tengo que coger más ritmo y estoy confiado en que puedo dar muchísimo más para seguir creciendo”. Del gol anotado el pasado domingo decía "el gol del otro día ya lo había marcado en Francia, desde hace tres años es una acción que ya la venía ensayando. Cuando cogí el balón tenía claro que iba a disparar a esa zona, más si cabe cuando me dejaron tanto espacio”.