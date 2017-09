El Alba se hunde en Tarragona

Google Plus

ÁRBITRO: Juan Luis Pulido Santana. Amonestó a Héctor Hernandez (43’), Tejera (45’), J.Bela (64’), C. De la hoz(77’), Roman Zozulia (79’) y Tete (90+4’).

Albacete Balompié : Albacete Balompié: T.Nadal, A.Arroyo (Nili, 74’), Gaffoor, Dani Rodríguez (Aridane A. 80’), E.Savejich, Jon Erice, Héctor Hdz (José Fran, 61’), C. De la Hoz, Bittolo, J. Bela y Román Zozulia .

Gimnastic de Tarragona : Nàstic: Dimitrievski, Kakabadze, J. Jiménez, Xavi Molina, Gaztañaga, Delgado (Uche, 75’), M. Barreiro, Maikel M, C. Blanco, Omar (Tete Morente, 63’) y Tejera ( Abraham, 63’).

Se presentaba un choque vital para el equipo de José Manuel Aira el partido ante el Nàstic de Tarragona y por ello el entrenador berciano introdujo cambios en el once inicial dotando al equipo de un carácter más ofensivo. La entrada de César de la Hoz le dio al equipo más control sobre el balón pero también más fragilidad defensiva. Sorprendentemente Morillas, que había sido titular en partidos anteriores no fue ni convocado, su puesto lo ocupó Bittolo. Otro jugador que salió de titular fue el delantero internacional ucraniano Roman Zozulia que tras su buena actuación frente al Lugo, se ha ganado un hueco en el once titular de Aira.

Dos goles muy tempraneros

Comenzó el partido con un Albacete bien plantado sobre el terreno de juego, un equipo que buscaba robar en campo contrario para pillar al Nàstic descolado en la zona defensiva, pero en el minuto once un error en el pase de César de la Hoz lo aprovechaba Omar para fusilar a Tomeu Nadal. El gol no le sentó nada bien al Albacete ya que tan nueve minutos después Juan Delgado hacía el segundo gol para el conjunto catalán tras rematar de cabeza un centro desde la banda izquierda. El segundo gol produjo que el partido fuera un ida y vuelta que Albacete supo aprovechar para meterse en el partido, Jon Erice ponía un gran balón al área que el delantero ucraniano Zozulia enviaba al fondo de las mallas para acabar con la sequía goleadora manchega en este inicio de competición. Tras el gol el Albacete se hizo con el control del balón, pero el equipo dirigido por José Manuel Aira no era capaz de tener claridad en las zonas cercanas al área tarraconense. Con la ventaja mínima para el equipo catalán se llegaba al descanso.

Misma tónica

La segunda parte siguió con el mismo guión que los instantes finales de la primera parte pero con un Albacete bastante más vertical. Román Zozulia mediada la segunda parte tuvo la ocasión más clara para hacer el empate tras un gran cabezazo al que Dimitrievski respondió realizando una gran intervención. El Nàstic apenas inquietó la portería albaceteña en toda la segunda parte ya que se le notaba bastante nervioso para conseguir amarrar la primera victoria de la temporada. En el minuto 81 Aridane, que había entrado en la segunda mitad, estuvo apunto de empatar el partido tras un rechace. Precisamente en esa acción el delantero canario tuvo que abandonar el partido por un choque con el meta tarraconense, dejando al Albacete con diez jugadores en la recta final de partido, ya que José Manuel Aira ya había realizado los tres cambios permitidos. En el descuento Uche ponía la sentencia superando con una vaselina a Tomeu Nadal y dejando así los tres puntos en el Nou Estadi de Tarragona.

Con esta derrota el Alba es el nuevo colista de Segunda División con tan solo un punto en cinco jornadas. Las notas positivas que se pueden sacar del partido fue la mejoría del juego desplegado en el Nou Estadi, así como la buena actuación del recién llegado Román Zozulia que sin duda ha dado un salto de calidad a la parte ofensiva manchega. Otro jugador que está destacando es el francés Jeremie Bela que está siendo sin duda el mejor jugador del Albacete en la zona de ataque en lo que va de temporada.

Respecto a José Manuel Aira, tras ya ser cuestionado la semana pasada en la derrota frente el Lugo y caer de nuevo esta semana, todo parece indicar que frente al Oviedo se jugara muchas de sus opciones de seguir al frente del Albacete Balompié.