Albacete Balompié - CD Lugo: puntuaciones del Albacete, jornada 4 Segunda División

Once del Albacete Balompié ante el Lugo// vía J. Mondejar (VAVEL España)

El Albacete Balompié no levanta cabeza en este inicio liguero, ya que no ha sido capaz de anotar un solo gol en las cuatro jornadas que van de Liga, y eso no es lo peor, ya que el equipo dirigido por José Manuel Aira apenas ha generado ocasiones de peligro a pesar de tener un equipo, a priori, bastante experimentado. En el partido contra el Lugo, equipo que tampoco había visto puerta, la historia fue la misma que en anteriores partidos, un Albacete que tras recibir un gol no es capaz de reaccionar.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Entrenador: José Manuel Aira

0 l De nuevo salió con una pareja muy defensiva en el centro del campo con Gálvez y Erice. Está muy cuestionado por la afición y es entendible porque el once que puso ante el Lugo dejando fuera a Bittolo, de la Hoz o Quim deja mucho que desear. Todo parece indicar que tendrá su primer "match ball" en Tarragona.

Tomeu Nadal

8 l Otra vez estuvo impecable salvando de recibir más goles al Albacete. Sin duda una de las buenas noticias en este inicio de liga.

Álvaro Arroyo

5 l Defensivamente estuvo correcto aunque un poco blando en algunas jugadas, aún así está demostrando que tiene nivel para Segunda.

Saveljich

6 l Buen partido del central montenegrino que estuvo impecable al corte y siendo uno de los que más pases verticales buscaba. Está siendo uno de los pilares en defensa y es un indiscutible en el once manchego.

Gaffoor

6 l Muy seguro en el juego aéreo y bien en la salida de balón. Ha subido el nivel respecto a la pasada campaña despejando así todas las dudas sobre su rendimiento en Segunda División.

Morillas

2 l Defensivamente horrible y ofensivamente peor. No tuvo ninguna tranquilidad a la hora de sacar el balón y el gol del Lugo fue debido a un error suyo al cubrir mal Iriome. Incomprensible que esté por delante de Bittolo.

Gálvez

2 l Trabajador pero, lento y muy fallón con el balón en los pies. Debe mejorar en la salida de balón para que el Albacete pueda iniciar jugadas más fácilmente.

Erice

1 l Jugador que apenas aparece en la elaboración de juego y que no es capaz de darle verticalidad al juego. En fase ofensiva tuvo algunas llegadas peligrosas.

Pelayo

4 l No tuvo su día, pero luchó cada balón como si fuera el último. Esta dejando buenas sensaciones.

Susaeta

0 l De nuevo muy mal en el balón parado, sigue sin demostrar su gran virtud. Apenas aparece en los partidos y en general muy individualista en algunas acciones. Debe demostrar la gran calidad que atesora.

Bela

9 l Partidazo del francés que volvió loca a la defensa del Lugo, sólo le falto ser más preciso en las ocasiones que tuvo para hacer gol. Se nota que está un punto por encima de sus compañeros.

Héctor Hernández

3 l Falto de ritmo en algunas acciones .Tiene calidad pero es muy lento al ejecutar las acciones. Debe coger de nuevo el ritmo que le llevó a ser el pichichi manchego la pasada campaña.

Zozulia

6 l Apenas le llegaron balones pero se nota que es un jugador de superior categoría. Todo hace indicar que será un indiscutible en las alineaciones del Alba.

Josan

7 l Buen partido del alicantino que aportó desborde en los minutos finales de partido. Cada vez va a más.

Nili

6 l Tuvo poco tiempo pero demostró ser un jugador muy ofensivo. Algo impreciso en los centros.