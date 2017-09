Dura derrota del Alavés

Google Plus

El Alavés sumó su cuarta derrota en lo que llevamos de temporada y su cuarto partido sin marcar gol ante un Villarreal que cuajó un buen partido en Mendizorroza y fue muy superior, sobre todo en la segunda parte.

Primera parte igualada

El Alavés salió a competirle al Villarreal de tú a tú con los tres últimos fichajes en el once: Medrán en banda derecha y Bojan y Munir como delanteros. La defensa fue la misma que los tres primeros partidos de Liga: Vigaray, Alexis, Rodrigo Ely y Alfonso Pedraza. Resulta curioso que Zubeldía ha rotado mucho al equipo en otras posiciones, pero no lo ha hecho en defensa, donde un lateral izquierdo como Duarte aún no ha debutado.

En el minuto 7, el Villarreal se pudo adelantar en el marcador, pero el árbitro a instancias de su linier, anuló un gol a Bacca por fuera de juego tras un buen centro de Rukavina.

En el minuto 22, Bojan llegó por banda derecha y puso un buen centro raso a Ibai Gómez, que lo remató muy blando y al centro de la portería de Barbosa. El portero argentino no tuvo problemas en parar el balón en la que fue probablemente la mejor ocasión del equipo vitoriano en todo el partido.

En el minuto 32 un balón le llegó a Bakambu que regateó a Ely y su disparo desde fuera del área golpeó en el cuerpo de Alexis y se coló dentro de la portería de un Pacheco que nada pudo hacer. A partir de ese momento el Villarreal dominó el partido con comodidad.

El "submarino amarillo" pudo marcar el segundo gol tras un buen pase de Manu Trigueros, que superó a la defensa albiazul, y que remató a portería despacio Samu Castillejo. Fernando Pacheco atajó el balón.

Ibai dispara a portería. / Foto: La Liga

Vendaval del Villarreal

El “submarino amarillo” salió más enchufado y para el minuto 52 logró el 0-2 tras una buena jugada conjunta que empezó Bacca y que la terminó él mismo. El delantero colombiano, muy activo ayer, al igual que su compañero Bakambu, pasó el balón a la banda a Trigueros, y el manchego envió el cuero al centro del área donde se encontraba Castillejo, que tras un buen regate a Wakaso, disparó a portería, y el despeje de Pacheco, lo envió Bacca, muy atento, a la red.

De nuevo Castillejo participó en otro gol de los amarillos, enviando un buen pase a Bakambu, que de disparo cruzado anotó el 0-3 que sentenció el partido en el minuto 61.

Las entradas al campo de Romero y Sobrino, que sustituyó a un lesionado Bojan, poco pudieron hacer para un Alavés que ya se sabía derrotado. Incluso el Villarreal tuvo alguna ocasión más para ampliar el resultado, como un disparo de un activo Castillejo, que pegó en el larguero.

El partido finalizó con el resultado de 0-3 y con el Alavés último con cero puntos a un punto de la salvación a la espera de jugarse el Espanyol-Celta que cierre la jornada. Además horas después de finalizar el partido, el Alavés comunicó la destitución de Zubeldía.

Lo mejor del partido de ayer para el Alavés fue su gran afición, que animó incansablemente durante todo el partido, a pesar del resultado adverso.

El miércoles, el "Glorioso" se enfrentará al Deportivo de La Coruña en un partido entre dos equipos muy necesitados. Precisamente en el banquillo rival se sienta un entrenador que conoce bien al Deportivo Alavés, Pepe Mel, que entrenó al equipo vitoriano en la temporada 2003/2004, en Segunda División, y que dejó al equipo cuarto clasificado, muy cerca del ascenso a Primera.