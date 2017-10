Palma castiga a un Santiago que mereció más

En un pabellón de Son Moix repleto de colorido rosa como homenaje a la lucha contra el cáncer de mama, Palma Futsal goleó a un Santiago Futsal que no fue capaz de acertar ante la meta rival. Con su equipación especial para esta ocasión, rosa púrpura, los locales se adelantaron pronto en el marcador y en el final del primer tiempo dieron un gran zarpazo con otros dos tantos. Tras la reanudación cuando mejor estaban los visitantes volvieron los locales a hacer daño para finalizar con una amplia renta de 7-0.

El minuto 18 fue clave

Los dos equipos arrancaron el partido bien plantados en la pista, con los locales llevando el peso del encuentro pero sin inquietar demasiado al meta Iago Barro. David Pazos era el primero que lo intentaba con un disparo que salía desviado, mientras que los visitantes se veían acosados por la presión de los de Vadillo y no lograban llegar a la meta del hoy titular Sarmiento. Con los gallegos sin poder dar sustos al rival le iba a llegar el primer mazazo del choque. Al minuto 7, Joselito empala un balón desde media distancia que entra cruzado en la meta del guardameta visitante, haciendo el primero.

Con el gol los isleños se sintieron cómodos y entraron en una fase de relajación que pudieron pagar caro. Sarmiento salvó a los suyos en un mano a mano con Everton y más tarde avisaban de nuevo los de Valladares un disparo de Santi se marchó desviado. Cuando mejor parecía estar la visita llegó el fatídico minuto 18 que cambió el encuentro. Joselito encuentra a Lolo en un saque de esquina y este de primeras la pone imposible para Iago. Y apenas unos segundos después la sexta falta de Santiago provocaba que Paradynski desde diez metros colocara el 3-0 en el marcador. La primera intentona del pívot brasileño la detuvo el portero visitante, pero el lanzamiento se repitió al haberse adelantado de más. Palma se iba con una renta muy suculenta al descanso.

Palma fue efectivo, Santiago no

Las cosas no arrancaban mal para los hoy azulones en la segunda parte. Y es que los de Valladares subieron líneas y buscaron las cosquillas en defensa a los baleares, unas cosquillas que surtieron efecto en ocasiones. Antonio Diz sacaba un gran remate de primeras y Zequi la iba a tener en un rechace, pero de nuevo ambos se encontraron con Nico Sarmiento. La visita no concretaba y los locales sí que concretaron, pero el partido. A los 26 minutos saque de falta rápido de pillo que coge descolocado a Santiago y permite a David Pazos colocar el cuarto. Y poco después un error en la salida gallega fue aprovechada por Lolo, que robó y disparó a la escuadra.

El choque había llegado a su fin, no de minutos pero si de posibilidades en el electrónico. Santi Valladares lo intentó también de portero jugador, pero no hubo manera. La bola no quería entrar y de hecho no entró. Entró pero para que ya en la parte final Lolo anotara su hat-trick particular y para que Quintela cerrara la cuenta con el séptimo tanto.

Cuarta victoria consecutiva de Palma que ya es 5º en la tabla con 10 puntos, igualado con ElPozo, a solo 3 de Magna e Inter y a 5 del Barcelona. Los de Vadillo cogen impulso y falta les hará porque en la próxima jornada visitan el Pabellón Jorge Garbajosa para medirse a Movistar Inter (sábado, 13:15 horas). Por su parte Santiago sigue engordando la estadística de goles encajados que ya asciende a 26, solo superado por Gran Canaria. Eso sí, todos le superan en la tabla porque es último con 1 solo punto a pesar de que hoy mereciera más. Ante Catgas Santa Coloma el próximo viernes (20:45 horas) y en casa tratará de lograr su primera victoria en liga de la campaña.