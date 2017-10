Horarios y resultados FEMAFUSA 14 y 15 de octubre

Google Plus

Partido del Atlético Trabenco Zarzaquemada en la pasada jornada. | Foto: At. Trabenco.

Ni los festivos pueden contra la pasión del fútbol sala. Algunas categorías descansan, pero sigue habiendo muchos partidos, competiciones y pabellones sobre los que hay que poner el ojo en busca de resultados y encuentros emocionantes. Así se presenta un nuevo fin de semana de fútbol sala en Madrid.

En Segunda B se acabará una racha. Es cierto que el partidazo de la jornada no lo protagonizan dos conjuntos madrileños, pero viendo la racha de ambos merece ser destacado. Talavera (1º) y Nueva Elda (2º), ambos con quince puntos, se miden en busca de la primera derrota de la temporada. En esta categoría, Leganés, que ya es cuarto, buscará acumular su cuarta victoria consecutiva con la visita a Simancas, que es noveno. Habrá otro duelo entre madrileños, protagonizado por Silver Novanca y Pilaristas, que buscan escaparse de la zona de abajo.

En Tercera se avecina la cuarta jornada de la competición. El grupo 3, tras otras tantos partidos disputados, lo lideran Institución La Salle y El Álamo. Ambos juegan en casa y reciben, respectivamente, a Rozas de Puerto Real y La Paloma. Cabe destacar dos aspectos más, el primero que es que todos los equipos han sumado al menos un punto. El otro, que equipos como El Valle o J3 Ayllón, que aspiran a liderar la tabla, no pueden permitirse ni un tropiezo más. En el grupo 4, Villalba busca seguir poniendo tierra de por medio con un duelo ante el segundo clasificado, Colmenar Viejo. Será un partido apasionante.

En Preferente se podría destacar un partido por grupo. En el 1, el líder Abantos recibe al tercer clasificado, Parque Norte. En el 2, El Atlético Trabenco de Zarzaquemada, primer clasificado, busca mantener la racha en la visita a Navalafuente. En el 3, el Casco Antiguo B (3º) y Humanes (4º), buscarán auparse a los puestos de cabeza. En Primera Regional, Artilleros, Chamartín, Manila, BPG Móstoles, Spinola y Paraíso SSCC empezaron el curso con victoria.

En División de Honor juvenil, varios equipos han empezado la temporada con buen pie. Ciudad de Móstoles permanece intratable, con cinco victorias en cinco partidos. Los tres empates cosechados por la UDRB, que aún no ha perdido (6º), ha provocado que conjuntos como Parque Lisboa, Rivas, Ciudad de Alcorcón o Inter se hayan colado entre ambos. Esta semana, todo puede cambiar con encuentros como el UDRB-Rivas o el Inter-Ciudad de Alcorcón.

En el resto de categorías juveniles también hay encuentros apasionantes. En Preferente también lidera Ciudad de Móstoles, pero esta semana recibe a Vedruna Movistar. En Primera juvenil permanecen aún invictos Manila Estrellas en el grupo 1 y hasta cuatro conjuntos en el 2: Kolbe, Leganés, Villalkor y Ciudad de los Muchachos.

En el repaso a las categorías inferiores, esta semana comienzan dos grupos en categoría benjamín, y los seis grupos restantes de alevín e infantil. El resto de conjuntos alevines e infantiles, así como los cadetes, disputarán su segunda jornada. Aunque aún es pronto, destaca el comienzo de clubes como la UDRB, Prim, Ciudad de Alcorcón, Agustiniano, Sporting Morata, Rivas, Joyfe o Maristas Chamberí en cadete; Leganés y Móstoles Futsal en infantil y Diagonal y Deporcoslada en alevín.

También comenzó la semana pasada la segunda femenina, que no disputa partidos esta semana. Fue una jornada de pocos goles, salvo el 0-10 que El Valle propinó a Dosa. Hubo hasta seis victorias por la mínima, cinco de ellas en todos los partidos del grupo 2, donde la emoción promete durar hasta el final. En primera femenina sí continúa la competición este fin de semana. Atlético Navalcarnero, Virgen de la Antigua, Eurosiris, Las Rozas y San Fernando empezaron con los tres puntos la pasada jornada.

HORARIOS Y RESULTADOS

2ªB Grupo 4 Jornada 6

Sábado 14

16:00 F.S. Silver Novanca vs A.A. Pilaristas-Flex

18:00 C.D. Torrejón Sala Five Play vs F.S. Jumilla

18:30 Club Deportivo Básico Fútbol Sala Talavera vs Nueva Elda F.S.

19:15 Zambú CFS Pinatar vs C.D.E. Mejorada

19:30 A.D. Cáceres Universidad F.S. vs Club Inter Movistar F.S.

19:30 Adae Simancas-Mofami vs Leganés FS

Domingo 15

12:30 F.S. Valdepeñas vs A.D. Bargas

13:30 Ciudad de Móstoles A vs Navalmoral F.S.

3ª División Grupo 3 Jornada 4

Sábado 14

16:00 Institución La Salle A vs Rozas Puerto Real F.S.

18:30 C.D.E. El Valle vs Fuenlabrada F.S. A 94

19:30 Oroquieta Espinillo vs Futsala Villaverde

20:00 Futsal Pinto F.S. vs Areté Ocio – CDE J3 Ayllón F.S.

Domingo 15

11:00 F.S. El Álamo vs C.D.R. La Paloma A

13:00 Don P Alpié Aranjuez F.S. vs F.S. Colmenar de Oreja

F.S. Ciudad de Alcorcón – Descansa

3ª División Grupo 4 Jornada 4

Sábado 14

16:30 Unión Tres Cantos vs Road House

17:00 E.F.S. Colmenar Viejo vs A.D.C. Villalba

17:10 C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel A vs Distrito 21

18:00 Deporcoslada vs C.D.E. Torres de la Alameda

18:10 C.G.R. Distrito III vs Chamberí UTD.

19:10 Spinola Chamartín vs U.D. Las Rozas Boadilla

CFS Artilleros Moratalaz descansa.

Preferente Grupo 1 Jornada 4

Sábado 14

19:30 C.D. MV Chamartín A vs A.D. Escurialense

20:00 C.D. Cuatro Caminos vs Paraíso SS.CC.

Domingo 15

10:30 Colme Futsal vs Chamberí UTD. B

13:00 Torrelodones F.S. vs ABN F.C. Villanueva del Pardillo

13:20 PSD Madrid F.S. vs Unión Tres Cantos F.S. B

17:30 Abantos F.S. vs Parque Norte F.S.

19:00 F.S. Chamberí vs U.D. Moncloa Pub Oboe

Preferente Grupo 2 Jornada 4

Sábado 14

18:00 San Agustín F.S. vs Torrejón Juncal

18:15 Caldeiro vs A.D.C. Filipenses

19:00 C.D. Mejoreño vs A.D. Tancitaro

19:00 A.D. Navalafuente vs C.D. Mejorada F.S. B

19:00 E.F.S. Colmenar Viejo B vs Villa de Algete F.S.

Domingo 15

11:30 A.D.C. Joyfe vs Obispo Perelló

19:30 A.D.A.E. Simancas B vs E.D. Manila Estrellas A

Preferente Grupo 3 Jornada 4

Sábado 14

17:00 C.D.E. Abuchos F.S. vs C.D.E. Móstoles Futsal

18:00 Areté Ocio – J3 vs E.D. Brunete

Domingo 15

12:30 E.M.F.S. Torrejón de la Calzada vs F.S. Parque Lisboa 2000 F.S. Alcorcón

16:00 Fuenlabrada F.S. A94 B vs A.D.C. Getafe Atlético

17:00 C.D.R. La Paloma B vs F.S. Diagonal – Kerymatic

18:00 E.F.S. Griñón vs Sporting Morata F.S.

18:00 C.D.E. Casco Antiguo B vs E.F.S. Humanes

1ª Regional Grupo 1 Jornada 2

Sábado 14

14:30 E.D. Manila Estrellas B vs C.D.R. La Paloma C

16:00 C.D.E. Road House B vs AD. Real De Manzanares

18:00 C.D.E. San Martín de la Vega F.S. vs C.D.E. Casco Antiguo C

Domingo 15

13:00 Paraíso SS.CC. B vs Oroquieta Espinillo B

16:30 Flexgal Dragoes BT vs C.D. MV Chamartín B

17:10 Spinola Chamartín B vs Atlético Valdemoro

20:00 B.P.G. Mostóles vs Artilleros Moratalaz B

División de Honor Juvenil Grupo 6 Jornada 6

Sábado 14

16:00 Ciudad de Móstoles A vs C.D.E. Rayo San Fernando a

17:00 Moprisala Toledo vs C.D. Escuelas Ciudad de Guadalajara F.S.

18:30 U.D. Las Rozas Boadilla A vs Rivas Futsal A

18:30 Unión Tres Cantos F.S. vs Leganés F.S. MasDeporte A

19:15 Atlético Almonacid vs A.D. Nara

Domingo 15

12:30 Torrejón Sala Five Play A vs A.D. Escurialense

13:00 C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón A vs Navalmoral F.S.

13:00 Movistar Inter F.S. A vs F.S. Ciudad de Alcorcón A

Juvenil Preferente Jornada 4

Sábado 14

16:00 CFS Artilleros Moratalaz A vs C.D.E. Rayo San Fernando B

17:00 C.D.R. La Paloma vs Móstoles Futsal Estoril 2ª

19:45 Deporcoslada A vs U.D. Las Rozas Boadilla B

Domingo 15

15:30 Ciudad de Móstoles B vs Vedruna Movistar

16:20 Obispo Perelló vs Oroquieta Espinillo A

18:00 Movistar Inter F.S. B vs Pilaristas A

19:00 Don P Alpié Aranjuez F.S. vs Rivas Futsal B

19:15 Ciudad de Alcorcón B vs A.D.A.E. Simancas

1ª Juvenil Grupo 1 Jornada 4

Sábado 14

17:00 Movistar Inter F.S. C vs F.S. Colmenar de Oreja

17:00 Distrito 21 vs E.F. Sala Arganda

18:15 Limones 5 vs Deporcoslada B

19:00 Sporting Morata F.S. vs Rayo San Fernando C

Domingo 15

11:30 E.D. Manila Estrellas F.S. vs Ciudad de Torrejón E.F.S.

13:00 Agustiniano vs Torrejón Sala Five Play B

17:30 C.F.S. Eurosiris vs CFS Artilleros Moratalaz B

1ª Juvenil Grupo 2 Jornada 4

Sábado 14

18:30 C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón B vs E.D. Brunete

Domingo 15

15:00 Leganés F.S. B vs Fuenlabrada F.S. A 94

17:00 ElPozo Ciudad de los Muchachos vs U.D. Las Rozas Boadilla C

18:00 Ciudad de Móstoles C vs Oroquieta-Espinillo B

C.D. Kolbe-S. Sacramento – U. Tres Cantos se jugará el 1de noviembre a las 10:00

Pinto F.S.-C.D. Alkor – Villalkor se jugará el 22 de noviembre a las 20:30

E.F.S. Colmenar Viejo-ADC Villalba FS se jugará el 13 de diciembre a las 19:30

Cadete Grupo 1 Jornada 2

Sábado 14

11:15 Rayo San Fernando B vs A.D. Padre Manyanet

11:30 C.D.E. Pinar de San José vs C.G.R. Distrito III

17:00 C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón C vs ADAE Simancas

Martes 17

20:00 F.S. Diagonal – Kerymatic vs Spinola Chamartín

U.D.R.B. Las Matas A descansa

Cadete Grupo 2 Jornada 2

Sábado 14

11:00 Ciudad de Móstoles C 1-1 Futsala Villaverde

12:00 E.F.S. Colmenar Viejo vs E.D. Brunete

18:00 CUC Villalba F.S. vs C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón A

Domingo 15

10:30 Rivas Futsal B vs E.P. Miguel Guillén Prim B

Pilaristas B descansa

Cadete Grupo 3 Jornada 2

Miércoles 11

20:00 Deporcoslada A 4-1 Colegio Gredos San Diego Las Suertes

Sábado 14

15:00 Intersala Móstoles vs E.F.S. Griñón

Miércoles 18

20:00 Ciudad de Alcorcón A vs EFS Colmenar Peñalvento

A.D.C. Joyfe B 0-6 Ciudad de Móstoles B

Movistar Inter D-Sport Sala 12 Parla se jugará el día 25 de octubre a las 19:45.

Cadete Grupo 4 Jornada 2

Sábado 14

10:00 Ciudad de Móstoles A 15-2 S. Sacramento – U. Tres Cantos

12:00 Limones 5 vs A. D. Escurialense

13:15 Agustiniano vs La Villa Móstoles

19:00 Rivas Futsal C vs Movistar Inter F.S. B

Domingo 15

11:15 C.D.E. El Valle B vs Deportivo Rascafría

Cadete Grupo 5 Jornada 2

Sábado 14

18:00 C.F.S. Eurosiris Mobel 6000 vs Oroquieta Espinillo

Domingo 15

12:00 S.M.D. Sporting Morata vs Futuro Velilla

13:00 C.D. Corazonistas vs Fútbol Sala Torres de la Alameda

19:00 E.P. Miguel Guillén Prim A vs Movistar Inter F.S. A

Don P Alpié Aranjuez F.S. vs Club Deportivo Colegio Base se disputará el día 22 de octubre a las 18:00.

Cadete Grupo 6 Jornada 2

Jueves 12

11:00 C.D. Alkor – Villalkor 0-10 Rayo San Fernando A

Sábado 14

Móstoles Futsal Estoril 2 2-1 CFS Artilleros Moratalaz

Lunes 16

19:00 Colegio Andel vs Rivas Futsal A

ElPozo Ciudad de los Muchachos-Leganés FS A se disputará el 18 de noviembre a las 10:00.

Manila Estrellas descansa.

Cadete Grupo 7 Jornada 2

Sábado 14

10:30 Movistar Inter F.S. C 2-1 C.D.E. El Valle A

C.D.R. La Paloma descansa

Salesianos Estrecho-A.D.C. Joyfe A se juega el 20 de octubre a las 17:30.

Vedruna Movistar-C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón B se juega el 23 de octubre a las 19:30.

Leganés F.S. B-Sporting Alto de Extremadura se juega el 27 de octubre a las 18:00.

Cadete Grupo 8 Jornada 2

Sábado 14

12:30 Caldeiro vs Ciudad de Alcorcón B

17:00 E.F. Sala Arganda A vs U.D.R.B. Boadilla Futsal B

Maristas Chamberí-Pilaristas A se disputará el día 20 de octubre a las 19:00 horas.

Ábaco F.S.-Futsal Torrelaguna se disputará el día 25 de noviembre a las 11:00 horas.

E.F.S. Ciudad de Torrejón descansa

Infantil Grupo 1 Jornada 2

Domingo 15

10:15 CFS Artilleros Moratalaz B vs ElPozo Ciudad de los Muchachos

S. Sacramento – Tres Cantos-Rivas Futsal A se jugará el 26 de octubre a las 19:00.

Movistar Inter F.S. B-CUC Villalba F.S. B se jugará el 27 de octubre a las 17:30.

Spinola Chamartín-Deporcoslada se jugará el 5 de noviembre a las 13:30.

Limones 5 B y Leganés FS A descansan

Infantil Grupo 2 Jornada 2

Sábado 14

12:30 Móstoles Futsal Estoril 2 A vs U.D. Las Rozas Boadilla

12:30 Oroquieta Espinillo vs Movistar Inter F.S. C

13:30 C.G.R. Distrito III vs Limones 5 A

16:00 Don P Alpié Aranjuez F.S. vs Academia Red Blue Unifutsal Morata

Descansa: E.F.S. Colmenar Peñalvento

Ciudad de Alcorcón B-Colegio Irlandesas se disputará el 27 de octubre a las 20:00 horas.

Infantil Grupo 3 Jornada 1

Sábado 7

13:00 Rivas Futsal B vs 2-1 C.D. Bristol

Domingo 8

13:30 A.D.C. Joyfe 3-3 Sporting Morata F.S.

Sábado 14

12:30 Estudiantes Tirso de Molina vs La Villa Móstoles

14:00 Ciudad de Móstoles D vs E.F. Sala Arganda B

Domingo 15

10:30 C.D. Corazonistas B vs Ciudad de Alcorcón A

Infantil Grupo 4 Jornada 1

Domingo 8

18:00 Rivas Futsal C 2-7 Leganés F.S. B

Sábado 14

10:00 E.D. Manila Estrellas vs Paraíso SS.CC.

16:00 C.D.E. La Paloma B vs Torrejón Sala Five Play

Domingo 15

18:00 E.P. Miguel Guillén Prim B vs Ciudad de Móstoles A

Ciudad de Alcorcón C-Sport Sala 12-Parla será el jueves 19 a las 20:00 horas.

Infantil Grupo 5 Jornada 1

Sábado 14

11:00 CFS Artilleros Moratalaz A 4-3 Vallekas Futsal Entrevías Pozo

12:00 Fútbol Sala Torres de la Alameda vs Pilaristas B

12:00 Escuela Mejorsala vs Torrejón Juncal C.D.

Domingo 15

16:00 Pinar de San José A vs E.P. Miguel Guillén Prim A

Torrelodones F.S.-Ciudad de Torrejón E.F.S. será el 14 de noviembre a las 19:00 horas.

Infantil Grupo 6 Jornada 1

Sábado 7

11:30 C.D.E. El Valle C 1-2 Colegio Gredos San Diego Las Suertes

Sábado 14

13:00 Pinto F.S. vs C.D.R. La Paloma A

Domingo 15

11:00 Rayo San Fernando B vs E.F.S. Colmenar Viejo

12:30 Pilaristas A vs Villa de Salvanés

C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón-C.D. Corazonistas A se jugará el día 28 de octubre a las 12:00.

Infantil Grupo 7 Jornada 1

Sábado 14

12:00 Movistar Inter A vs C.D.E. El Valle A

12:30 Rayo San Fernando A vs Pilaristas D

16:00 E.F. Sala Arganda A vs C.D.E. Pinar de San José

Domingo 15

1:30 Agustiniano vs E.F.S. Humanes

Virgen de Atocha vs Ciudad de Móstoles: aplazado sin fecha

Infantil Grupo 8 Jornada 1

Sábado 14

10:00 Leganés F.S. C vs Móstoles Futsal Estoril 2 B

16:30 CUC Villalba A vs E.F. Sala Arganda C

Domingo 15

12:30 Pilaristas C vs Ciudad de Móstoles C

12:30 Abantos F.S. vs Fuenlabrada F.S. A 94

Miércoles 18

19:00 Diagonal F.S. – Kerymatic vs C.D.E. El Valle B

Alevín Grupo 1 Jornada 2

Miércoles 11

21:00 CUC Villalba A 3-4 Móstoles Futsal Estoril 2 A

Sábado 14

12:00 Virgen de Atocha vs C.D.E. Fuenlabrada A94

14:15 E.F.S. Colmenar Peñalvento vs E.P. Miguel Guillén Prim A

18:00 Rivas Futsal C vs E.F. Sala Arganda B

Domingo 15

12:15 San Fernando Futsal vs Diagonal F.S. – Kerymatic A

Descansa E.F.S. Ciudad de Torrejón.

Alevín Grupo 2 Jornada 2

Sábado 14

11:00 Don P Alpié Aranjuez F.S. 3-10 ElPozo Ciudad de los Muchachos

12:00 Ciudad de Móstoles C vs Sporting Morata F.S. A

Domingo 15

11:15 Pilaristas A vs Paraíso SS.CC.

Martes 17

19:30 Deporcoslada A vs Agustiniano B

Descansa Colegio Irlandesas

GSD Alcalá-Spinola Chamartín se disputará el 2 de diciembre a las 12:00 horas.

Alevín Grupo 3 Jornada 1

Sábado 14

10:00 CFS Artilleros Moratalaz vs Salesianos Estrecho B

10:00 Deporcoslada B vs Estudiantes Tirso de Molina A

11:00 Ábaco F.S. A vs Caldeiro

11:00 N.E. Loeches 8-2 Corazonistas B

13:00 Ciudad de Móstoles B vs C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón

Alevín Grupo 4 Jornada 1

Sábado 14

10:30 Salesianos Estrecho A 4-12 C.D.R. La Paloma

13:00 E.F. Sala Arganda C vs Deporcoslada C

Domingo 15

10:00 C.D.E. El Valle C vs Pilaristas D

Ciudad de Alcorcón A-C.D. Tajamar B se disputará el día 20 de octubre a las 19:00 horas.

Estudiantes Tirso de Molina B-Rayo San Fernando C se disputará el día 22 de octubre a las 10:30 horas.

Alevín Grupo 5 Jornada 1

Sábado 7

Pilaristas C 10-0 Ábaco F.S. B

Sábado 14

10:00 C.D.E. Pinar de San José A vs Academia Redblue Unifutsal Morata

11:30 Estudiantes Tirso de Molina C vs E.D. Brunete

Domingo 15

11:00 Torrejón Sala Five Play vs Movistar Inter F.S. A

Miércoles 18

18:05 Rayo San Fernando A vs C.D. Bristol A

Alevín Grupo 6 Jornada 1

Sábado 7

11:00 Rivas Futsal A 15-0 Pilaristas B

Domingo 8

12:00 Gredos San Diego Las Suertes 1-5 C.D.E. El Valle B

Sábado 14

11:00 C.D. Alkor- Villalkor Azul vs C.D.E. Pinar de San José B

Domingo 15

13:00 Diagonal F.S. – Kerymatic B vs Ciudad de Móstoles A

C.D. Tajamar A-CUC Villalba B se disputará el 20 de octubre a las 20:00 horas.

Alevín Grupo 7 Jornada 1

Sábado 7

12:00 Limones 5 A 7-3 Rayo San Fernando B

Sábado 14

10:30 Educación y Deporte San Vicente vs Rivas Futsal B

12:00 C.D. Sport Sala 12 vs Agustiniano A

13:00 E.F.S. Humanes vs C.D. Alkor Villalkor Amarillo

C.D.E. Trinitarios Alcorcón-Ciudad de Alcorcón B se jugará el 20 de octubre a las 18:15.

Alevín Grupo 8 Jornada 1

Sábado 14

11:00 Pinar de Carabanchel vs Limones 5 B

12:00 La Villa Móstoles vs Futuro Velilla

13:15 Movistar Inter F.S. B vs C.D.E. El Valle A

Domingo 15

11:45 Corazonistas A vs E.F. Sala Arganda A

Escuela Mejorsala-Leganés F.S. se disputará el 8 de noviembre a las 19:30 horas.

Benjamín Grupo 1 Jornada 1

Sábado 14

11:00 La Villa Móstoles vs Movistar Inter F.S. B

11:00 Diagonal F.S. – Keymatic B vs Leganés F.S.

11:45 Educación y Deporte San Vicente vs Deporcoslada A

Domingo 15

10:00 Pilaristas C vs Ciudad de Móstoles B

C.D. Corazonistas A descansa

Benjamín Grupo 2 Jornada 1

Sábado 14

11:15 C.D.E. Móstoles Futsal Estoril 2 B 4-3 CUC Villalba

13:00 Vallekas – Futsal A vs CFS Artilleros Moratalaz

Domingo 15

11:00 A.D. Escurialense vs C.D. Sport Sala 12

C.D. El Valle A-Spinola Chamartín B se disputará el día 20 de octubre a las 18:30 horas.

Rivas Futsal A descansa.

1ª Femenina Jornada 2

Sábado 14

19:30 C.F.F. Las Rozas vs La Villa Móstoles

20:00 A.D.C. Villalba vs C.D.E. Casco Antiguo A

Domingo 15

11:00 F.S.F. Móstoles B vs A.D. Alcorcón F.S.F. C

18:00 F.S.F. Virgen de la Antigua vs Unión 3Cantos Movistar B

18:15 C.F.S. Femenino San Fernando B vs Leganés F.S. B

18:45 Atlético Navalcarnero C vs CFS Eurosiris