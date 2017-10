Horarios y resultados FEMAFUSA 30 de septiembre y 1 de octubre

Google Plus

El filial de Inter en un entrenamiento. | Foto: Sandra Santiago (Movistar Inter)

Una semana más, el fútbol sala madrileño sigue su cauce. Cada vez son más las competiciones que arrancan, aunque habrá que esperar al menos una semana para ver el arranque de otras ligas y categorías. De momento, continúan su desarrollo, ya en la cuarta jornada, el grupo cuarto de la Segunda División B y el sexto de la División de Honor Juvenil. Tercera, Preferente y juveniles, tanto de preferente como de primera, prometen emociones fuertes en su segundo asalto como ya sucedió en la primera jornada de competición.

Continúa el rumbo incierto en 2ªB

Los equipos madrileños no han tenido un comienzo de temporada demasiado ilusionante en lo que se refiere a la tercera categoría del ‘futsal’ nacional. De los ocho conjuntos de la comunidad capitalina, seis ocupan las últimas plazas de la clasificación. Solo Ciudad de Móstoles, quinto pese a ser debutante, y Torrejón Sala, séptimo, logran de momento salvar los muebles. Esta jornada buscarán continuar la ascensión ante dos rivales a priori inferiores. Los mostoleños reciben al colista, Pilaristas, en el duelo de recién ascendidos. Los torrejoneros deberán imponer su condición de favoritos en el choque en casa ante Bargas, que viene de ganar 3-2 a Simancas.

En el resto de la jornada, destaca el partido entre dos conjuntos que buscarán sumar de tres en tres por primera vez: Silver Novanca-Inter B. Por otra parte, ADAE Simancas recibirá en casa al actual líder de la categoría, Navalmoral, que viene de golear 10-2 a Jumilla.

Igualdad en el comienzo de Tercera y Preferente

Hubo bastantes empates en los cinco grupos que componen tanto la Tercera División como la Preferente madrileña. En el grupo 3, el primer líder del año es el J3 Ayllón, tras vencer 8-3 a la Paloma. Eso sí, El Valle, principal candidato al ascenso tras el devenir del curso pasado, aún no ha debutado. Lo hará esta semana ante Don Palpié Aranjuez en casa. Los ribereños vienen de empatar a 4 ante Oroquieta en un vibrante partido. En el grupo cuatro empezaron con victoria Villalba, Deporcoslada, Colmenar, Artilleros, Chamberí y Distrito III. Dos de ellos, Villalba y Artilleros, se miden este fin de semana.

En Preferente destacan varias goleadas de la primera jornada, con abundancia de goles para empezar el curso metiendo miedo al resto de rivales. Aún es pronto, queda mucha liga por delante y las campañas son muy largas, pero aun así cabe destacar del grupo 1 las victorias de Abantos (4-10 a Cuatro Caminos) y de CD MV Chamartín, 0-7 a Moncloa. Además, el Atlético Zarzaquemada venció ante Caldeiro (11-3), mientras que en el grupo 3 el primer líder del año es Humanes tras comenzar con un set ante Torrejón de la Calzada.

UDRB-Inter y Parque Lisboa-Escurialense, partidos de la jornada

Muy apasionante se prevé la cuarta jornada de Juvenil División de Honor. En esta competición, el comienzo desplegado por los equipos de la Comunidad de Madrid ha sido mejor que en Segunda B. Los siete primeros conjuntos pertenecen a esta región, incluso varios de ellos se enfrentan este fin de semana en varios duelos de alto voltaje. Movistar Inter, líder de la competición por diferencia de goles y tras el pleno de victorias logrado, visita a la UDRB. Se trata del mejor partido del fin de semana, primero contra cuarto, o lo que es lo mismo, el tercero del curso pasado contra el subcampeón.

También se prevé atractivo el partido que tendrá lugar en el M4 de Alcorcón entre Parque Lisboa y Escurialense. Los locales acumulan siete puntos y permanecen invictos, una condición que querrá romper el conjunto visitante, que con seis puntos quiere permanecer en los puestos de arriba. En el resto de la jornada, Rayo San Fernando y Unión Tres Cantos buscarán la primera victoria del curso ante Navalmoral y Rivas, aunque se antoja complicado.

Ciudad de Móstoles, Torrejón Sala y Leganés, primeros líderes juveniles

Si División de Honor juvenil es emocionante, no se queda atrás la segunda categoría, Preferente. En ella han comenzado con sendas goleadas dos de los juveniles más prometedores, cuyos primeros equipos han empezado de maravilla también en División de Honor. Movistar Inter venció 5-12 a Móstoles Futsal, y Ciudad de Móstoles hizo lo propio ante Pilaristas anotando el mismo número de goles (1-12). Vedruna, Don Palpié Aranjuez, Oroquieta, Rivas, UDRB y ADAE Simancas también han empezado con victoria. En Primera Juvenil, los primeros líderes del año son Torrejón Sala y Leganés, tras vencer respectivamente a Colmenar de Oreja y Tres Cantos.

HORARIOS Y RESULTADOS

2ªB Grupo 4 Jornada 4

Sábado 30

16:00 F.S. Silver Novanca 3-5 Club Inter Movistar F.S.

18:30 C.D. Torrejón Sala Five Play 1-1 A.D. Bargas

18:30 Club Deportivo Básico Fútbol Sala Talavera 6-2 C.D.E. Mejorada

19:15 F.S. Jumilla 1-5 Leganés FS

19:30 ADAE Simancas-Mofami 4-2 Navalmoral F.S.

Domingo 1

11:30 Ciudad de Móstoles A vs A.A. Pilaristas-Flex

12:00 A.D. Cáceres Universidad F.S. vs Zambú CFS Pinatar

12:30 F.S. Valdepeñas vs Nueva Elda F.S.

3ª División Grupo 3 Jornada 2

Sábado 30

17:00 Institución La Salle A 10-2 Fuenlabrada F.S. A 94

18:30 C.D. El Valle 5-3 Don P Alpié Aranjuez

19:00 Oroquieta Espinillo 2-6 F.S. Colmenar de Oreja

20:00 Futsal Pinto F.S. 2-6 Futsala Villaverde

Domingo 1

11:00 F.S. El Álamo vs Rozas Puerto Real F.S.

13:00 F.S. Ciudad de Alcorcón vs Areté Ocio – CDE J3 Ayllón F.S.

C.D.R. La Paloma A – Descansa

3ª División Grupo 4 Jornada 2

Sábado 30

16:00 CFS Artilleros Moratalaz 3-6 A.D.C. Villalba

16:30 C.D.E. Casco Antiguo Carabanchel A 2-6 C.G.R. Distrito III

18:00 Deporcoslada 4-2 U.D. Las Rozas Boadilla

18:15 Spinola Chamartín 4-4 Distrito 21

18:30 Unión Tres Cantos 5-3 Chamberí Utd.

Domingo 1

12:00 E.F.S. Colmenar Viejo vs Road House

C.D.E. Torres de la Alameda descansa.

Preferente Grupo 1 Jornada 2

Sábado 30

19:30 C.D. MV Chamartín A 10-1 Unión Tres Cantos F.S. B

Domingo 1

10:30 Colme Futsal vs C.D. Cuatro Caminos

13:00 Torrelodones F.S. vs U.D. Moncloa Pub Oboe

13:20 PSD Madrid F.S. vs Parque Norte F.S.

17:30 Abantos F.S. vs Paraíso SS.CC.

18:00 ABN F.C. Villanueva del Pardillo vs A.D. Escurialense

19:00 F.S. Chamberí vs Chamberí UTD. B

Preferente Grupo 2 Jornada 2

Sábado 30

18:00 San Agustín F.S. 5-5 A.D.C. Filipenses

18:00 E.F.S. Colmenar Viejo B 5-4 Obispo Perelló

18:00 C.D. Mejoreño vs Villa de Algete F.S.

18:15 Caldeiro vs E.D. Manila Estrellas A

18:15 Torrejón Juncal vs A.D. Tancitaro

Domingo 1

11:30 A.D.C. Joyfe vs C.D. Mejorada F.S. B

19:30 A.D.A.E. Simancas B vs A.D. Navalafuente

Preferente Grupo 3 Jornada 2

Sábado 30

17:00 F.S. Parque Lisboa 2000 F.S. Alcorcón 5-13 A.D.C. Getafe Atlético

18:00 C.D.R. La Paloma B 3-3 E.D. Brunete

19:00 Fuenlabrada F.S. A94 B vs Sporting Morata F.S.

Domingo 1

11:30 Areté Ocio – J3 vs C.D.E. Abuchos F.S

12:00 E.M.F.S. Torrejón de la Calzada vs F.S. Diagonal – Kerymatic

18:00 E.F.S. Griñón vs E.F.S. Humanes

18:00 C.D.E. Casco Antiguo B vs C.D.E. Móstoles Futsal

División de Honor Juvenil Grupo 6 Jornada 4

Sábado 30

16:00 U.D. Las Rozas Boadilla A 6-6 Movistar Inter A

16:30 Unión Tres Cantos F.S. 1-2 Rivas Futsal A

17:00 Moprisala Toledo 5-5 F.S. Ciudad de Alcorcón A

18:30 Ciudad de Móstoles A 10-2 A.D. Nara

18:45 C.D.E. Rayo San Fernando A 3-8 Navalmoral F.S.

19:00 Atlético Almonacid 5-1 C.D. Escuelas Ciudad de Guadalajara F.S.

19:00 C.F.S. Parque Lisboa 2000 Alcorcón A 7-6 A.D. Escurialense

Domingo 1

12:30 Torrejón Sala Five Play A vs Leganés F.S. MasDeporte A

Juvenil Preferente Jornada 2

Sábado 30

16:00 C.D.R. La Paloma 1-1 A.D.A.E. Simancas

Domingo 1

12:30 Don P Alpié Aranjuez F.S. vs Oroquieta Espinillo A

13:15 CFS Artilleros Moratalaz A vs Vedruna Movistar

13:30 Ciudad de Móstoles B vs Rivas Futsal B

16:30 C.D.E. Rayo San Fernando B vs Móstoles Futsal Estoril 2 A

18:00 Movistar Inter F.S. B vs Obispo Perelló

18:00 Ciudad de Alcorcón B vs U.D. Las Rozas Boadilla B

Martes 3

20:30 Deporcoslada A vs Pilaristas A

1ª Juvenil Grupo 1 Jornada 2

Sábado 30

17:00 Distrito 21 vs CFS Eurosiris

18:15 Limones 5 vs CFS Artilleros Moratalaz B

Domingo 1

11:00 Movistar Inter F.S. C vs Rayo San Fernando C

11:00 Sporting Morata F.S. vs E.F. Sala Arganda

11:15 Agustiniano vs Deporcoslada B

11:30 E.D. Manila Estrellas F.S. vs Torrejón Sala Five Play B

12:30 F.S. Colmenar de Oreja vs Ciudad de Torrejón E.F.S.

1ª Juvenil Grupo 2 Jornada 2

Sábado 30

16:00 E.F.S. Colmenar Viejo 0-2 Fuenlabrada F.S. A 94

16:00 C.D. Kolbe 8-4 C.F.S. Parque Lisboa

17:00 ElPozo Ciudad de los Muchachos 4-2 S. Sacramento-U. Tres Cantos

20:00 Ciudad de Móstoles C vs E.D. Brunete

Domingo 1

12:00 Pinto F.S. vs U. D. Las Rozas Boadilla C

18:00 Leganés F.S. B vs Oroquieta-Espinillo B

19:00 C.D. Alkor – Villalkor vs ADC Villalba FS