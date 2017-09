David Madrid: "El proyecto no cambiará, independientemente del resultado de este año"

Fotomontaje: Adrián Cobo

P: Al final de la temporada pasada, nos comentaba que la ilusión era meterse en Play-Off, ¿Viendo cómo se han reforzado otros equipos, sigue siendo ese el objetivo del equipo o ha variado?

David Madrid: Respecto al objetivo, yo creo que es ir partido a partido, sesión de entrenamiento a sesión de entrenamiento y luego llegados a la competición ya se verá. Nosotros no nos vamos a poner ningún techo hacia arriba, los jugadores lo saben. Sobre que todos los equipos se han reforzado, sí, pero nosotros también nos hemos reforzado, hay equipos muy buenos que se han reforzado de manera increíble, sobretodo los de Copa y Play-Off del año pasado, incluso los que estaban por debajo peleando con nosotros, el mismo Canarias. Si pudiera elegir, elegiría copa que es lo que más me gusta. Pero ahora mismo el objetivo es entrenar e ir partido a partido, no perder jugadores, ir creciendo como equipo, ir creciendo individualmente, pero sobretodo en bloque y no tener techo arriba.

P: Los jugadores que han venido, ¿Se acercan más a su estilo de juego?

DM: Sí, totalmente, gracias a Manolo Bueno, pese a que yo le dije unos nombres, el trabajo es de el y coincidíamos en ellos porque los dos concebimos el fútbol sala de igual manera, y todo lo que ha venido es de mi estilo de juego, desde la portería hasta Ramón o jugadores jóvenes de la cantera, Cayetano Catalán, Alfonso, todos, todos, en defensa y en ataque. Pero sería injusto decir que es trabajo mío, porque la filosofía ha sido de Manolo Bueno.

P: ¿Respecto al objetivo, qué sensaciones hay en el vestuario?

Carlos Márquez: La verdad es que el nos está inculcando la idea de entrar en Play-Off, pero me gustaría competir todos los partidos, si podemos competir todos los partidos, ahí estaremos, y competir todos los partidos, ya que el año pasado hubo momentos que no competimos.

P: El año pasado introdujo a los canteranos en los últimos partidos, este año estando desde el inicio, ¿Piensa darles presencia desde antes?

DM: Sí, claro. En pretemporada ya han jugado minutos importante, por ejemplo, contra ElPozo Murcia, contra Aspil-Vidal y Palma. Son jugadores juveniles, son muy importantes y para mi es la base, son el patrimonio de un club, están entrando bien y entraran en convocatorias si lo van haciendo bien, para mi la edad no importa, no me importa que entrenen, que sean humildes, los tratamos igual, la plantilla los trata muy bien y van a tener minutos y minutos importantes.

P: En su caso Carlos, estuvo en Maristas y luego dio el paso al Levante ¿Cómo se intenta integrar a un chico que llega desde la cantera al primer equipo?

CM: La verdad es que los que llevamos más en esto, tratamos de inculcarles cosas, historias, y sobretodo experiencia y cabeza. No cabe duda que los canteranos que están entrenando con nosotros nos han hecho dar un salto de calidad, porque los chavales compiten muy bien, hay que tener paciencia con ellos, pero seguro que alguno de ellos, llegará.

P: Las ovejas que salen por las que entran, seis jugadores se han marchado y otros seis han venido, ¿Cuántos fichajes se esperaban?¿Contento entonces con el mercado estival, o esperaba alguna incorporación más?

DM: No, no esperaba más, la verdad es que ha venido lo que se pidió, las renovaciones que se iban a hacer y las que no, estaban claras. Ha sido un cambio de cromos y lo de Helinho, por desgracia, tiene una lesión importante, se le ha complicado con una infección por lo que no va a poder entrenar.

P: Los cuatro capitanes han sido renovados, vemos que muchos jugadores se retiran jóvenes en el fútbol sala, usted ha cumplido los 37, ¿Cuál es el secreto de jugadores como usted y Javier Eseverri?

CM: Yo creo que básicamente es tener que trabajar más, llega un momento que a esta edad hay que cuidarse más que otros, no es lo mismo la recuperación teniendo 24 que 37, pero lo suples un poco con el “saber estar” dentro del campo que vas adquiriendo. Pero básicamente se trata de cuidarse mucho, comer muy bien y descansar mucho.

P: Los resultados en pretemporada han sido: Victoria ante el Denia 3-8, Victorias por 0-3 y 0-9 en el triangular en Morata de Tajuña ante el San Martín de la Vega FS y Rozas Puerto Real FS, Perdido contra elpozo 4-2, Victoria 0-4 contra Zambú CFS Pinatar, Perdido 0-4 ante Ribera Navarra, Victoria ante el CD Nueva Elda 2-7, Perdido contra Palma 6-4. Un balance de 5 victorias y 3 derrotas ¿Qué balance saca de la pretemporada?

DM: Yo de los partidos estoy super contento, quitando el de Aspil, que fueron muy superiores a nosotros de principio a fin. Pero yo a la pretemporada, desde que entreno en la élite, no le hago caso a sus resultados, valoro que los conocimientos se plasmen, que las sensaciones de los jugadores sean buenas, que si en un partido el objetivo era la defensa, que salga y así sucesivamente. Y aprovecho para felicitar a mis jugadores porque ha sido una pretemporada muy dura y los jugadores la han asimilado muy bien, semanas con 14 sesiones incluso.

P: Teniendo en cuenta que las tres derrotas han sido contra rivales de la primera división de la LNFS, ¿Continúa con ese balance?

DM: Sí, claro, no me preocupa en absoluto, me preocuparía si hubiéramos perdido y las cosas que se habían pensado no hubieran salido, en Palma no teníamos trabajado la defensa al juego de cinco, no lo teníamos ensayado, pensábamos que era idóneo practicarlo a la semana siguiente.

P: Ahora mismo, si pudiera firmar el acabar octavos, ¿Lo firmaría?

DM: No me pongo límites, hay que ir partido a partido, pero entrar en copa sería un éxito, como bien sabemos, el club nunca ha jugado copa, desde la desaparición del Vijusa Valencia la ciudad nunca ha jugado una copa y yo creo que la afición se merece que este equipo les dé una alegría, pero no nos ponemos techo.

P: Cierto es que en Futbol Sala en un partido hay bastantes goles, pero 14 goles en contra en los 3 partidos contra los rivales de la misma liga hacen pensar que puede haber un problema. Los cierres sois los mismos a excepción de Borja Milán, ¿Existe algún problema en la parte trasera?

CM: No haría caso a los resultados sinceramente, porque nadie sabe que carga de trabajo has llevado durante la semana, incluso durante algún partido hemos doblado cargas de trabajo. Si esta misma pregunta me la haces en dos jornadas más, ya te puedo responder con seguridad. Hay que tener los pies en el suelo.

P: Kiko Berrocal era el estandarte del equipo, un jugador que fue internacional es de peso, ¿Cómo ha afectado su retirada?

DM: Es un jugador que yo no he tenido que descubrir, era muy importante, pero si te soy sincero, pensaba que le iba a echar más de menos, pero ha hecho la transición muy bien, es un jugador muy bien, pero es un tipo de jugador que los entrenadores no olvidamos.

P: Recoge el testigo de Kiko, que ha estado 4 temporadas en el equipo, usted va a hacer seis, ¿Pesa el brazalete? ¿Es difícil sustituir a Kiko?

CM: La verdad es que es una responsabilidad muy grande, es un espejo al que mirarse en todos los sentidos, espero estar a la altura de mi gran amigo Kiko, intentare hacer lo que hacia el y sobretodo transmitir lo que el transmitía. Y si tengo dudas le llamaré. Pero es muy difícil sustituirle por lo que representa y transmite a todo el mundo.

P: La afición ha sido recompensada como la mejor de la pasada campaña, algunos dicen que es injusto, ¿Hay que pedirle más este año a la afición?

DM: Yo de la primera vuelta no puedo opinar porque no estaba, pero la he podido vivir como rival y es una grada que apoya a su equipo cuando se lo merece. Pero están en todos los partidos incluso en desplazamientos. A la afición le pido encarecidamente un favor personal en nombre de todos, que el Viernes estén aquí, con nosotros, que por favor nos animen, la gente aplaude que nos hayamos salvado, pero la afición es parte de ello y sobretodo la peña “Sin Tregua”, porque en las malas como en las buenas, está siempre aquí con nosotros. La afición me hacia emocionarme a mi y paralizar al contrario.

P: El proyecto es a tres años y al final del mismo es pelear con los que están arriba ahora. ¿Si este año no se mejora, como cambiaría el proyecto?

DM: No, el club lo tiene claro, es de los clubes más serios que he estado, tanto en España como fuera, y corresponde con todo y tienen los pies en el suelo, y pase lo que pase esta temporada, el proyecto no va a cambiar, el fútbol es fútbol y una temporada no te hace cambiar un proyecto. Yo estoy seguro que no daremos un paso, es un gran paso, y que con la profesionalización del futsal, se darán dos.

P: El año pasado, será consciente, pero, hicieron la mejor puntuación histórica del Levante, ¿Se ven capaces de volver a batirlo?

CM: Capaces seguro, si lo hicimos una vez, somos capaces de hacerlo otra vez. Pero no me gusta pensar en ello porque vamos partido a partido.

P: El año pasado, con su llegada, llegaron dos fichajes, Jé fue una gran ayuda para mantener la categoría, ¿Se maneja la posibilidad de incorporar jugadores en invierno en caso de ser necesario? ¿O se buscará primero en la cantera?

DM: No, la cantera desde el principio, son jugadores principales que van a estar con nosotros desde el principio y que tienen que ir creciendo. Sería muy bonito decirlo ahora y que luego no ocurra, pero estoy seguro que irán cogiendo minutos importantes. Lo de Jé es cierto, nos dio un plus, es un jugador que no describrí, es campeón del mundo, eso dice mucho. Pero no se sabe como ira la competición, es cierto que hemos dejado una ficha libre con la intención de peinar el mercado en invierno si hace falta. Estoy contento con lo que tenemos y pienso y confío que no harán falta más incorporaciones.

P: Sin lugar a dudas, con David Madrid dieron un salto cualitativo en la forma de jugar, ¿Es un entrenador cercano con la plantilla? Hay gente que dice que por el cambio que pego al equipo el año pasado, este año puede ir a mejor, ¿Consideran que está en el top 5 de entrenadores de la LNFS?

CM: El secreto de David radica en su cercanía y que es muy justo con todos, pero el mayor cambio que trajo fue en la mentalidad de cada uno, creo que aumentamos mucho en mentalidad y en entrenamientos, la intensidad que hay, la trasladamos a los partidos. También se ha profesionalizado mucho más.

P: Tienen, posiblemente, uno de los calendarios "mejor" distribuidos, con suficiente espacio entre los principales equipos de la liga, ¿Cómo cree que os puede beneficiar?

DM: Sí, mucha gente me dice que el calendario es favorable…A mi me hubiera gustado al revés. Tener a los grandes primero, coger ritmo de competición cuanto antes y entrar en la liga de forma más cómoda.